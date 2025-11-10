H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Η Άννα Βίσση συνεχίζει να αναδεικνύει το δυναμικό της στιλ με κάθε της εμφάνιση. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη τραγουδίστρια έκανε μια αλλαγή που τραβάει όλα τα βλέμματα, υιοθετώντας ένα ξανθό shag κούρεμα με curtain bangs. Το νέο της hairstyle, αποτέλεσμα της συνεργασίας με τον διεθνώς καταξιωμένο hairstylist Πάνο Παπανδριανό, συνδυάζει το ατημέλητο με το κομψό και προσφέρει φρεσκάδα σε όλο το πρόσωπο.

Το μεσαίου μήκους φιλάρισμα δημιουργεί φυσικό όγκο και ανάλαφρη κίνηση, ενώ οι μακριές αφέλειες πλαισιώνουν αρμονικά τα χαρακτηριστικά της. Το αποτέλεσμα είναι ένα «παριζιάνικο» κούρεμα που παραμένει διαχρονικό αλλά ταυτόχρονα πολύ επίκαιρο, επαναφέροντας δυναμικά το shag στις κορυφαίες τάσεις της σεζόν.

Διάβασε επίσης: Η Ελένη Τσολάκη δοκίμασε το γαλλικό κούρεμα που αναβαθμίζει κάθε look

Η αλλαγή αυτή έγινε στο πλαίσιο ταξιδιού της Άννας στη Νέα Υόρκη, μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης σε ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες με την κόρη της Σοφία Καρβέλα, τους εγγονούς της και στενούς φίλους. Μαζί με τον Πάνο Παπανδριανό αποφάσισαν να ενισχύσουν τις στρώσεις και να αναδείξουν τις αφέλειες, ένα στιλιστικό τρικ που χαρίζει κίνηση και ανάλαφρη αίσθηση στο τελικό look.

Το νέο κούρεμα της Άννας Βίσση δεν είναι απλώς μια αλλαγή στα μαλλιά, αποτελεί πηγή έμπνευσης για όσες αναζητούν ένα σύγχρονο, κομψό και εύκολο στην καθημερινή φροντίδα hairstyle. Το shag με curtain bangs παραμένει ιδανικό για γυναίκες που θέλουν να συνδυάσουν στιλ, φρεσκάδα και άνεση, ανεξαρτήτως μήκους μαλλιών ή σχήματος προσώπου.

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ

Δες κι αυτό…