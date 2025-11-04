MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 04.11.2025

Η Ελένη Τσολάκη δοκίμασε το γαλλικό κούρεμα που αναβαθμίζει κάθε look

Ένα φυσικό και μοντέρνο hairstyle που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και χαρίζει φρεσκάδα σε κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ελένη Τσολάκη αποφάσισε να ανανεώσει την εμφάνισή της με ένα subtle αλλά πολύ στιλάτο κούρεμα που κερδίζει τις εντυπώσεις. Αυτή τη φορά η παρουσιάστρια επέλεξε να δοκιμάσει τις curtain bangs, ένα κούρεμα που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και θυμίζει το ανεπιτήδευτο στιλ των Γαλλίδων, όπως η Brigitte Bardot. Οι μακριές, αέρινες φράντζες που χωρίζονται στη μέση και πέφτουν απαλά γύρω από το πρόσωπο, δίνουν μια αίσθηση φρεσκάδας και φωτίζουν τα χαρακτηριστικά χωρίς να χρειάζονται πολύπλοκο styling.

Η παρουσιάστρια κράτησε το φυσικό μήκος των μαλλιών της, προσθέτοντας διακριτικό φιλάρισμα που χαρίζει όγκο και κίνηση, ενώ οι τούφες που πλαισιώνουν το πρόσωπό της γυρίστηκαν προς τα έξω για να δημιουργήσουν ένα παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα.

Το υπόλοιπο χτένισμα, με τις μύτες γυρισμένες προς τα μέσα, ολοκληρώνει το look, προσφέροντας ισορροπία και κομψότητα. Το κούρεμα αυτό είναι ιδανικό για όσες θέλουν να ανανεώσουν τα μαλλιά τους χωρίς να χάσουν μήκος, καθώς προσαρμόζεται εύκολα σε ίσια, σπαστά ή ελαφρώς κυματιστά μαλλιά.

Το νέο look της Ελένης Τσολάκη συνδυάζει φινέτσα, πρακτικότητα και τη διαχρονική γαλλική αισθητική που παραμένει πάντα επίκαιρη. Είναι ακριβώς το είδος της ανανέωσης που προσφέρει μια δόση κομψότητας χωρίς υπερβολές, ιδανικό για τη φθινοπωρινή σεζόν.

