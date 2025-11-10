Celeb News 10.11.2025

Chris Martin – Sophie Turner: Το νέο love story που κανείς δεν περίμενε

Ο frontman των Coldplay, Chris Martin, και η 29χρονη ηθοποιός Sophie Turner έχουν συναντηθεί αρκετές φορές τον τελευταίο μήνα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η φημολογία γύρω από τη σχέση του Chris Martin και της Sophie Turner φαίνεται ότι δεν είναι τελικά φήμη αλλά μια πραγματικότητα. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το pagesix, ο frontman των Coldplay και η 29χρονη ηθοποιός έχουν συναντηθεί αρκετές φορές τον τελευταίο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η γνωριμία τους δεν έγινε πρόσφατα. Ο Chris Martin και η Sophie Turner είχαν πρωτοσυναντηθεί πριν από χρόνια μέσα από κοινές παρέες. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά σε μια περίοδο αλλαγών στις προσωπικές τους ζωές. Η Sophie Turner χώρισε οριστικά από τον Peregrine Pearson στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, ο Chris Martin χώρισε το περασμένο καλοκαίρι από την Dakota Johnson, με την οποία ήταν μαζί σχεδόν οκτώ χρόνια. Για τον Chris Martin, ο οποίος έχει δύο παιδιά, την Apple και τον Moses, με την πρώην σύζυγό του Gwyneth Paltrow, η νέα αυτή γνωριμία φαίνεται να δίνει μια νέα, απρόσμενη τροπή στη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Sophie Turner είναι επίσης μητέρα δύο κοριτσιών, της Willa και της Delphine, τις οποίες απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Joe Jonas. Μάλιστα, ένα παλαιότερο βίντεο από το 2020, που επανεμφανίστηκε στα social media, δείχνει την ηθοποιό να ενθουσιάζεται όταν ο Joe Jonas τής χάρισε για τα γενέθλιά της ένα βιντεομήνυμα από τον Chris Martin. «Chris Martin!» φώναζε τότε ενθουσιασμένη, προτού του στείλει ένα φιλί στην κάμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σήμερα, πέντε χρόνια αργότερα, η δυναμική ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες μοιάζει πολύ διαφορετική. Αν και η σχέση τους βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα. Το αν αυτή η χημεία θα εξελιχθεί σε κάτι πιο σταθερό μένει να φανεί. Για την ώρα, όμως, ο Chris Martin και η Sophie Turner φαίνεται να απολαμβάνουν την αρχή μιας ιστορίας που μόνο αδιάφορη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

