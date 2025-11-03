Η Τάνια Μπρεάζου στο Unplugged Stories: «Λατρεύω τη Eurovision και θέλω να πάω με μπαλάντα»

Από τα πρώτα βήματα μέχρι τις μεγάλες συνεργασίες και την προετοιμασία για τη Eurovision, η Τάνια Μπρεάζου μοιράζεται τις εμπειρίες και τα όνειρά της

Η Τάνια Μπρεάζου μοιράστηκε με τους τηλεθεατές στιγμές από τη ζωή και την πορεία της στη μουσική. Γεννημένη στη Ρουμανία και μεγαλωμένη στην Κρήτη και τη Ρόδο, περιγράφει τον εαυτό της ως «νησιώτικο παιδί». Από μικρή ηλικία η μουσική ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς της: «Ξεκίνησα από τα πέντε μου να τραγουδάω, να πιάνω μικρόφωνο και κιθάρα. Οι γονείς μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί».

Η πρώτη σημαντική ευκαιρία ήρθε μέσα από το X-Factor, όπου έφτασε στην τελική τετράδα: «Εκεί ξεκίνησε το πανέμορφο ταξίδι μου στη μουσική», λέει. Η συμμετοχή της προέκυψε όταν μια φίλη έστειλε ένα demo στη παραγωγή, κάτι που η Τάνια θυμάται με χαμόγελο: «Την ευγνωμονώ μέχρι σήμερα».

Διάβασε επίσης: Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»

Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως Σάκης Ρουβάς, Πάολα, Τάμπτα και Αντώνης Ρέμος. Για τον τελευταίο, θυμάται μια σημαντική συμβουλή: «Ο κόσμος θα αγαπήσει την απλότητά σου. Πρέπει να έχεις απλότητα».

Στη συνέχεια, συμμετείχε στο Your Face Sounds Familiar All Star, όπου αντιμετώπισε πολύ δύσκολες προκλήσεις, όπως να μιμηθεί ταυτόχρονα Sarah Brightman και Andrea Bocelli. Η εμπειρία αυτή την ενέπνευσε να εξελίξει τη σκηνική της παρουσία και τις ερμηνείες της.

Από τα τραγούδια της, ξεχωρίζει η μπαλάντα «Σε μια στιγμή», ενώ το νέο της single «Αλλάζω εγώ» μιλά για προσωπική αλλαγή: «Η μεγαλύτερη αλλαγή στην Τάνια είναι ότι πλέον έχω μάθει να λέω περισσότερα όχι από ό,τι ναι και να είμαι πιο επιλεκτική». Παράλληλα, η Τάνια Μπρεάζου ονειρεύεται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision και δηλώνει έτοιμη για νέες μουσικές προκλήσεις, αλλά και για εμφανίσεις δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως Γιάννης Πλούταρχος και Σταμάτης Γονίδης.

Με σταθερά βήματα και αφοσίωση στη μουσική, η Τάνια Μπρεάζου συνεχίζει να προσφέρει στο κοινό τη φωνή και την ψυχή της, ενσαρκώνοντας κάθε τραγούδι με αυθεντικότητα και πάθος.

Διάβασε επίσης: H Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»