MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Εκπομπές Mad TV 03.11.2025

Η Τάνια Μπρεάζου στο Unplugged Stories: «Λατρεύω τη Eurovision και θέλω να πάω με μπαλάντα»

Από τα πρώτα βήματα μέχρι τις μεγάλες συνεργασίες και την προετοιμασία για τη Eurovision, η Τάνια Μπρεάζου μοιράζεται τις εμπειρίες και τα όνειρά της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Τάνια Μπρεάζου μοιράστηκε με τους τηλεθεατές στιγμές από τη ζωή και την πορεία της στη μουσική. Γεννημένη στη Ρουμανία και μεγαλωμένη στην Κρήτη και τη Ρόδο, περιγράφει τον εαυτό της ως «νησιώτικο παιδί». Από μικρή ηλικία η μουσική ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς της: «Ξεκίνησα από τα πέντε μου να τραγουδάω, να πιάνω μικρόφωνο και κιθάρα. Οι γονείς μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί».

Η πρώτη σημαντική ευκαιρία ήρθε μέσα από το X-Factor, όπου έφτασε στην τελική τετράδα: «Εκεί ξεκίνησε το πανέμορφο ταξίδι μου στη μουσική», λέει. Η συμμετοχή της προέκυψε όταν μια φίλη έστειλε ένα demo στη παραγωγή, κάτι που η Τάνια θυμάται με χαμόγελο: «Την ευγνωμονώ μέχρι σήμερα».

Διάβασε επίσης: Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»

Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως Σάκης Ρουβάς, Πάολα, Τάμπτα και Αντώνης Ρέμος. Για τον τελευταίο, θυμάται μια σημαντική συμβουλή: «Ο κόσμος θα αγαπήσει την απλότητά σου. Πρέπει να έχεις απλότητα».

Στη συνέχεια, συμμετείχε στο Your Face Sounds Familiar All Star, όπου αντιμετώπισε πολύ δύσκολες προκλήσεις, όπως να μιμηθεί ταυτόχρονα Sarah Brightman και Andrea Bocelli. Η εμπειρία αυτή την ενέπνευσε να εξελίξει τη σκηνική της παρουσία και τις ερμηνείες της.

Από τα τραγούδια της, ξεχωρίζει η μπαλάντα «Σε μια στιγμή», ενώ το νέο της single «Αλλάζω εγώ» μιλά για προσωπική αλλαγή: «Η μεγαλύτερη αλλαγή στην Τάνια είναι ότι πλέον έχω μάθει να λέω περισσότερα όχι από ό,τι ναι και να είμαι πιο επιλεκτική». Παράλληλα, η Τάνια Μπρεάζου ονειρεύεται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision και δηλώνει έτοιμη για νέες μουσικές προκλήσεις, αλλά και για εμφανίσεις δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως Γιάννης Πλούταρχος και Σταμάτης Γονίδης.

Με σταθερά βήματα και αφοσίωση στη μουσική, η Τάνια Μπρεάζου συνεχίζει να προσφέρει στο κοινό τη φωνή και την ψυχή της, ενσαρκώνοντας κάθε τραγούδι με αυθεντικότητα και πάθος.

Διάβασε επίσης: H Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

unplugged stories Τάνια Μπρεάζου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The Voice: Επέστρεψε αγνώριστος μετά από 4 χρόνια και έκανε όλους τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους

The Voice: Επέστρεψε αγνώριστος μετά από 4 χρόνια και έκανε όλους τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους

03.11.2025
Επόμενο
Το πρόβλημα υγείας που έκανε τον Benson Boone να ακυρώσει την συναυλία του στο Birmingham

Το πρόβλημα υγείας που έκανε τον Benson Boone να ακυρώσει την συναυλία του στο Birmingham

03.11.2025

Δες επίσης

Η Αργυρώ Ταμβάκου και ο Γιώργος Βραχνός στο Talk to MAD: Μιλούν για την καινοτομία στο θέατρο και τον ρόλο της σύγχρονης Αντιγόνης
Εκπομπές Mad TV

Η Αργυρώ Ταμβάκου και ο Γιώργος Βραχνός στο Talk to MAD: Μιλούν για την καινοτομία στο θέατρο και τον ρόλο της σύγχρονης Αντιγόνης

03.11.2025
Ο Μάνος Καμακάρης στο MadWalk TV: Ο make-up artist μιλά για τάσεις και την ελευθερία στην προσωπική αισθητική
Εκπομπές Mad TV

Ο Μάνος Καμακάρης στο MadWalk TV: Ο make-up artist μιλά για τάσεις και την ελευθερία στην προσωπική αισθητική

03.11.2025
Ο Κωνσταντίνος Στάμου στο Fitness O’Clock: «Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να πάω σε περισσότερες Ολυμπιάδες»
Εκπομπές Mad TV

Ο Κωνσταντίνος Στάμου στο Fitness O’Clock: «Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να πάω σε περισσότερες Ολυμπιάδες»

31.10.2025
Ο Δημήτρης Μουσμουλίδης στο Talk to MAD: «Ένας από τους στόχους μου είναι να κάνω μια ταξιδιωτική εκπομπή»
Εκπομπές Mad TV

Ο Δημήτρης Μουσμουλίδης στο Talk to MAD: «Ένας από τους στόχους μου είναι να κάνω μια ταξιδιωτική εκπομπή»

31.10.2025
Η Αλεξάνδρα Σφυριδοπούλου στο MadWalk TV: «Η λάμψη είναι δημιουργικότητα, όχι απλώς μακιγιάζ»
Εκπομπές Mad TV

Η Αλεξάνδρα Σφυριδοπούλου στο MadWalk TV: «Η λάμψη είναι δημιουργικότητα, όχι απλώς μακιγιάζ»

30.10.2025
Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για την Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για τη θεατρική τους συνεργασία
Εκπομπές Mad TV

Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για την Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για τη θεατρική τους συνεργασία

30.10.2025
Ο Σάββας Καραγιάννης στο Talk to MAD: «Είμαι real και πάνω στα πράγματα της καθημερινότητάς μου»
Εκπομπές Mad TV

Ο Σάββας Καραγιάννης στο Talk to MAD: «Είμαι real και πάνω στα πράγματα της καθημερινότητάς μου»

30.10.2025
H Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»
Εκπομπές Mad TV

H Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

29.10.2025
Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»
Εκπομπές Mad TV

Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»

29.10.2025
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τι έκανε μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τι έκανε μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο