Άρης Τσάπης: Ο Θανάσης από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» έγινε μπαμπάς για 2η φορά

Η ανακοίνωση μέσα από τρυφερό βίντεο στο TikTok της συζύγου του, Ειρήνης Ξυπνητού

Ο Άρης Τσάπης, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Θανάση» στη δημοφιλή σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι Μαζί» (2007–2009), βιώνει μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του.

Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Ειρήνη Ξυπνητού, κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που ανέβασε η Ειρήνη Ξυπνητού στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. Στο βίντεο, η ίδια φαίνεται στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, έχοντας στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο τους, ενώ έγραψε:

«Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, μικρέ».

Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, τον Φίλιππο, που γεννήθηκε το 2020. Οι δυο τους ενώθηκαν με θρησκευτικό γάμο το 2023, ολοκληρώνοντας έτσι την όμορφη οικογένειά τους που τώρα μεγάλωσε ακόμα περισσότερο.

