Διαγωνισμός: Κέρδισε ένα full πακέτο περιποίησης αυτοκινήτου από το Pitstop Park με καφέ, γεύμα και αρωματικό αυτοκινήτου

Θέλεις να κερδίσεις ένα full πακέτο περιποίησης αυτοκινήτου μαζί με καφέ και γεύμα αλλά και ένα αρωματικό αυτοκινήτου; Πάρε μέρος στον διαγωνισμό και διεκδίκησε ένα από τα 5 πακέτα που προσφέρει το Pitstop Park και κοστίζουν έκαστο 34 ευρώ. Για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να ακολουθήσεις την εξής διαδικασία: Στείλε μήνυμα μέσω Viber 6936646656, στην εκπομπή του Πέτρου Τριανταφύλλου και της Κατερίνας Ψύχα, μεταξύ 18.00-21.00 και στο τέλος κάθε εκπομπής πραγματοποιείται κλήρωση. Αν κερδίσεις θα ακούσεις το όνομά σου ζωντανά στην εκπομπή. Να θυμάσαι ο διαγωνισμός «τρέχει» από τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2025 στις 18:00 μέχρι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 στις 21:00.

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PITSTOP PARK»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με το Pitstop Park, που εδρεύει στην Δουκίσσης Πλακεντίας 68, Χαλάνδρι 152 34, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη πέντε (5) νικητών, με δώρο συνολικά πέντε (5) πακέτα των τριαντατεσσάρων (34) ευρώ έκαστο, μιας συνολικής εξυπηρέτησης (επίσκεψης) στο Pitstop Park (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Αποτελείται από 5 πακέτα των τριαντατεσσάρων (34) ευρώ έκαστο και το κάθε πακέτο περιλαμβάνει:

Πλύσιμο αυτοκινήτου (Εσωτερικό-Εξωτερικό με κερί Carnauba WAX) στο πλυντήριο ΙΧ Pitstop Wash

Δώρο αρωματικό αυτοκινήτου

Καφές της επιλογής του επισκέπτη από το κατάστημα Marcello

Μενού από το κατάστημα KAZAGURUMA (Gyoza + Bento Box)

Γ. Όροι Διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τη Δευτέρα 14/11/2025 και ώρα 18:00 μ.μ. μέχρι και την Παρασκευή 14/11/2025 και ώρα 21:00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους μέχρι 31/12/2025.

Καλούνται να τηλεφωνήσουν στο 210 68 39 901, να δουν τη διαθεσιμότητα των καταστημάτων και τα ωράρια λειτουργίας και να σημειωθεί η πινακίδα του αυτοκινήτου τους.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: Οι ακροατές στέλνουν μήνυμα μέσω Viber 6936646656, στην εκπομπή του Πέτρου Τριανταφύλλου και της Κατερίνας Ψύχα, μεταξύ 18.00-21.00 και στο τέλος κάθε εκπομπής πραγματοποιείται κλήρωση. Ο νικητής ανακοινώνεται ζωντανά στην εκπομπή, μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Σε περίπτωση που η τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, θα αποσταλεί γραπτό μήνυμα στον τυχερό, στον αριθμό που είχε δώσει κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.