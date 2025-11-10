Celeb News 10.11.2025

Ο Ben Affleck αναζητά «δεύτερη ευκαιρία» με την Ana de Armas μετά τον χωρισμό της από τον Tom Cruise

Ο Ben Affleck φέρεται να επιδιώκει να ξαναζωντανέψει έναν παλιό έρωτα, την ώρα που η Ana de Armas αφήνει πίσω της τη σχέση της με τον Tom Cruise
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ben Affleck βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο δημοσιότητας, καθώς δημοσιεύματα θέλουν τον ηθοποιό να επιθυμεί έντονα να επανασυνδεθεί με την πρώην σύντροφό του, Ana de Armas. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ΟΚ!, ο Ben Affleck έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηθοποιό μετά την είδηση ότι η Ana de Armas είναι και πάλι single, έπειτα από τον ιδιαίτερα προβεβλημένο χωρισμό της από τον Tom Cruise.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Ana de Armas εισβάλει στο σύμπαν της Marvel

Ο ηθοποιός και η Ana de Armas γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Deep Water» το 2022. Η σχέση τους αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της εποχής της καραντίνας, με τους δύο ηθοποιούς να απαθανατίζονται συχνά σε βόλτες με τα σκυλιά τους στους δρόμους του Λος Άντζελες. Ωστόσο, μετά από σχεδόν έναν χρόνο, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

%3D%3D

Σύμφωνα με πηγές, ο Ben Affleck εδώ και μήνες αναπολεί την περίοδο της σχέσης τους και θεωρεί πως η πρόσφατη λήξη της σχέσης της Ana de Armas με τον Tom Cruise είναι μια ευκαιρία για να ξαναπροσεγγίσει την ηθοποιό.  Η Ana de Armas και ο Tom Cruise εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δημόσια μαζί την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, σε δείπνο στο Λονδίνο. Η σχέση τους εξελίχθηκε ραγδαία αλλά οι τίτλοι τέλους έπεσαν σύντομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η προσωπική ζωή του Ben Affleck έχει απασχολήσει συχνά τα μέσα, ιδιαίτερα μετά τον δεύτερο χωρισμό του από την Jennifer Lopez. Οι δυο τους, που παντρεύτηκαν το 2022, χώρισαν οριστικά το 2024 έπειτα από μήνες φημών και αναφορών πως ζούσαν χωριστά.

Διάβασε επίσης: Jennifer Lopez και Ben Affleck: Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιο

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ana de Armas BEN AFFLECK Tom Cruise ΣΧΕΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Jonathan Bailey και ο Jeff Goldblum διακωμωδούν τον τίτλο του πιο σέξι άνδρα με hot μελωδίες και χιούμορ

Ο Jonathan Bailey και ο Jeff Goldblum διακωμωδούν τον τίτλο του πιο σέξι άνδρα με hot μελωδίες και χιούμορ

10.11.2025
Επόμενο
Διαγωνισμός: Κέρδισε ένα full πακέτο περιποίησης αυτοκινήτου από το Pitstop Park με καφέ, γεύμα και αρωματικό αυτοκινήτου

Διαγωνισμός: Κέρδισε ένα full πακέτο περιποίησης αυτοκινήτου από το Pitstop Park με καφέ, γεύμα και αρωματικό αυτοκινήτου

10.11.2025

Δες επίσης

Συγκλονίζει η περιγραφή της Angelina Jolie από την επίσκεψή της στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας
Celeb News

Συγκλονίζει η περιγραφή της Angelina Jolie από την επίσκεψή της στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας

10.11.2025
Kaia Gerber – Cindy Crawford: Κοιμούνται ήσυχα τωρα μετά από περιοριστικά μέτρα που έκαναν σε stalker
Celeb News

Kaia Gerber – Cindy Crawford: Κοιμούνται ήσυχα τωρα μετά από περιοριστικά μέτρα που έκαναν σε stalker

10.11.2025
Chris Martin – Sophie Turner: Το νέο love story που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Chris Martin – Sophie Turner: Το νέο love story που κανείς δεν περίμενε

10.11.2025
Ο Jon Bon Jovi πρώτα Χριστούγεννα παππούς! Η τρυφερή αποκάλυψη για την εγγονή του που θα σε κάνει να «λιώσεις»
Celeb News

Ο Jon Bon Jovi πρώτα Χριστούγεννα παππούς! Η τρυφερή αποκάλυψη για την εγγονή του που θα σε κάνει να «λιώσεις»

10.11.2025
Η Britney Spears κάνει comeback στο Instagram και δε μασά τα λόγια της
Celeb News

Η Britney Spears κάνει comeback στο Instagram και δε μασά τα λόγια της

10.11.2025
Σάκης Ρουβάς: Μας δείχνει τις ικανότητές του στην ενόργανη γυμναστική (video)
Celeb News

Σάκης Ρουβάς: Μας δείχνει τις ικανότητές του στην ενόργανη γυμναστική (video)

10.11.2025
Η Kim Kardashian έδωσε εξετάσεις για να ασκήσει τη δικηγορία – Δες το αποτέλεσμα που έφερε
Celeb News

Η Kim Kardashian έδωσε εξετάσεις για να ασκήσει τη δικηγορία – Δες το αποτέλεσμα που έφερε

10.11.2025
Δέσποινα Καμπούρη: Οριστικό τέλος στη σχέση με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη
Celeb News

Δέσποινα Καμπούρη: Οριστικό τέλος στη σχέση με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη

10.11.2025
Δες τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των celebrities και πάρε ιδέες για τη γιορτινή σου διακόσμηση
Celeb News

Δες τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των celebrities και πάρε ιδέες για τη γιορτινή σου διακόσμηση

10.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση