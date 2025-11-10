Ο Ben Affleck αναζητά «δεύτερη ευκαιρία» με την Ana de Armas μετά τον χωρισμό της από τον Tom Cruise

Ο Ben Affleck φέρεται να επιδιώκει να ξαναζωντανέψει έναν παλιό έρωτα, την ώρα που η Ana de Armas αφήνει πίσω της τη σχέση της με τον Tom Cruise

Ο Ben Affleck βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο δημοσιότητας, καθώς δημοσιεύματα θέλουν τον ηθοποιό να επιθυμεί έντονα να επανασυνδεθεί με την πρώην σύντροφό του, Ana de Armas. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ΟΚ!, ο Ben Affleck έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηθοποιό μετά την είδηση ότι η Ana de Armas είναι και πάλι single, έπειτα από τον ιδιαίτερα προβεβλημένο χωρισμό της από τον Tom Cruise.

Ο ηθοποιός και η Ana de Armas γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Deep Water» το 2022. Η σχέση τους αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της εποχής της καραντίνας, με τους δύο ηθοποιούς να απαθανατίζονται συχνά σε βόλτες με τα σκυλιά τους στους δρόμους του Λος Άντζελες. Ωστόσο, μετά από σχεδόν έναν χρόνο, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Σύμφωνα με πηγές, ο Ben Affleck εδώ και μήνες αναπολεί την περίοδο της σχέσης τους και θεωρεί πως η πρόσφατη λήξη της σχέσης της Ana de Armas με τον Tom Cruise είναι μια ευκαιρία για να ξαναπροσεγγίσει την ηθοποιό. Η Ana de Armas και ο Tom Cruise εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δημόσια μαζί την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, σε δείπνο στο Λονδίνο. Η σχέση τους εξελίχθηκε ραγδαία αλλά οι τίτλοι τέλους έπεσαν σύντομα.

Η προσωπική ζωή του Ben Affleck έχει απασχολήσει συχνά τα μέσα, ιδιαίτερα μετά τον δεύτερο χωρισμό του από την Jennifer Lopez. Οι δυο τους, που παντρεύτηκαν το 2022, χώρισαν οριστικά το 2024 έπειτα από μήνες φημών και αναφορών πως ζούσαν χωριστά.

