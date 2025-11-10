MadWalk Banner
Streaming News 10.11.2025

Θρυλική σειρά επιστρέφει στο Netflix 56 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή

ταινία Netflix
Μια τηλεοπτική επιστροφή γεμάτη νοσταλγία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ενώ το κοινό ανυπομονεί για την τελευταία σεζόν του Stranger Things, μια άλλη σειρά-σύμβολο ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες μας. Το θρυλικό Sesame Street -γνωστό στην Ελλάδα ως «Σουσάμι άνοιξε»- κάνει νέο ξεκίνημα στο Netflix στις 10 Νοεμβρίου, ακριβώς 56 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή στο αμερικανικό PBS.

Παρά τη διαχρονική επιτυχία και την τεράστια πολιτιστική του αξία, η σειρά βρέθηκε πρόσφατα ένα βήμα πριν από το τέλος. Αν και παραδοσιακά προβαλλόταν στο δημόσιο δίκτυο PBS, η παραγωγή της είχε περάσει τα τελευταία χρόνια στη Warner Bros. Ωστόσο, στα τέλη του 2024 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να τη διακόψει, καθώς επένδυε κυρίως σε νεότερες παραγωγές για το HBO Max.

σειρά netflix

Η ανατροπή ήρθε την άνοιξη, όταν το Netflix ανακοίνωσε πως θα αναλάβει τη συνέχιση και διανομή της σειράς, εξασφαλίζοντας ότι το Sesame Street θα παραμείνει διαθέσιμο τόσο στην πλατφόρμα όσο και στο PBS. Έτσι, ένα αγαπημένο κομμάτι παιδικής τηλεόρασης σώθηκε από τη λήθη.

σειρά netflix

Η νέα εποχή του Sesame Street θα έχει φρέσκια δομή, πιο σύγχρονη προσέγγιση και μικρότερη διάρκεια. Τα επεισόδια θα είναι 30 λεπτών (αντί για μία ώρα όπως παλιά) και θα χωρίζονται σε δύο αφηγηματικά μέρη των 11 λεπτών, με σύντομα διαλείμματα κινουμένων σχεδίων. Η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα σε τρεις δόσεις, με τα τέσσερα πρώτα επεισόδια να κυκλοφορούν στις 10 Νοεμβρίου.

Όπως δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Sal Perez, «Η νέα σεζόν επαναπροσδιορίζει το Sesame Street, καλώντας τα παιδιά να συμμετάσχουν ενεργά σε ιστορίες γεμάτες περιπέτεια, συναισθήματα και μαθήματα ζωής. Εστιάζουμε περισσότερο από ποτέ στην καλοσύνη και τη συμπόνια, αξίες που έχουμε όλοι ανάγκη σήμερα.»

σειρά netflix

Το Sesame Street παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες παιδικές σειρές όλων των εποχών, συνδυάζοντας εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα, έχει βοηθήσει εκατομμύρια παιδιά να μάθουν γράμματα, αριθμούς, αλλά και ενσυναίσθηση. Οι διάσημοι ήρωες του, Elmo, Big Bird, Cookie Monster, Oscar the Grouch, Bert και Ernie, αλλά και ο Kermit ο βάτραχος, έχουν γίνει παγκόσμια σύμβολα παιδικότητας και χαράς.

Αν και τα πρώτα επεισόδια σήμερα μοιάζουν πιο τολμηρά για παιδικό πρόγραμμα, το Sesame Street πάντα είχε τον τρόπο να αντικατοπτρίζει την εποχή του, να εξελίσσεται και να παραμένει επίκαιρο.

