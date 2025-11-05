MadWalk 2025 by Τhree Cents
ΘΕΑΤΡΟ ART 63:  «ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΟΥΛΕΥΟΥΜΕ» του Ν. Χαρνεζά

Ένα νεοελληνικό έργο με πολλά κωμικά στοιχεία, το οποίο ακροβατεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και στο παράλογο, και με τον σύγχρονο τίτλο, «Καιρός να την πουλεύουμε», θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο Θέατρο Art 63.
Πρόκειται για ένα μονόπρακτο έργο με τρεις ήρωες, τους ρόλους των οποίων κρατούν τρεις νέοι ηθοποιοί της ομάδας Art by Trauma, οι οποίοι μας πρωτοσυστήνονται μέσα από τη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση.

Δίπλα τους έχουν καταξιωμένους συνοδοιπόρους, τον Βασίλη Ρίσβα στην σκηνοθεσία, την Δέσποινα Βολίδη στα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης, τον Θοδωρή Οικονόμου στη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής, και την Ελένη Πετροπούλου στους φωτισμούς.

Η Art by Trauma είναι νεοσύστατη καλλιτεχνική ομάδα Παραστατικών Τεχνών και Θεάτρου κι αποτελείται από τους: Θάνια Παντελίδη, Πάνο Λιούντρη και Νικόλαο Α. Πολυκανδριώτη. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη αυτών των τριών ηθοποιών να επικοινωνήσουν την έκφραση τους και μέσω αυτής της επικοινωνίας να επικοινωνήσουν με τον κόσμο γύρω τους καθώς και μέσα τους. Γιατί όμως Art by Trauma; Γιατί Τέχνη από Τραύματα; Επειδή η Τέχνη αποτελεί προϊόν των τραυμάτων μας: της προσπάθειας μας να τα επουλώσουμε ή έστω κάπως να τα διαχειριστούμε..

Το έργο

Το «Καιρός να την πουλεύουμε» είναι ένα έργο υπαρξιακού ρεαλισμού – ένα έργο που κινείται με ευκολία από το αστείο στο τρυφερό, από το παράλογο στο αληθινό. Οι δύο ήρωες του ο Νικόλας κι ο Δημοσθένης κουβαλούν ένα νταούλι προσωποποίηση ενός φίλου τους που δεν είναι πια παρών ενώ συγχρόνως συνυπάρχουν μέσα στη δική τους φιλία που στέκεται όρθια στα χαλάσματα με μια μνήμη μπερδεμένη που πονάει και λυτρώνει. Μέσα από καθημερινή γλώσσα, απίθανες καταστάσεις και μεταθεατρικές ανατροπές, το έργο γίνεται καθρέφτης: της της απώλειας, της ανάγκης να συνεχίσεις παρ’ όλα αυτά, της ανάγκης μα ξεφύγεις για λίγο από τον εαυτό σου και κάπου στο τέλος, σιγά σιγά, καταλαβαίνεις: το γέλιο και το δάκρυ πάνε μαζί – όπως η ζωή και το θέατρο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Βασίλης Ρίσβας

Σκηνικά – Κοστούμια: Δέσποινα Βολίδη

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Φωτισμοί: Ελένη Πετροπούλου

Γραφιστική επιμέλεια: Δημήτρης Γκέλμπουρας @forbidden.designs

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

ΠΑΙΖΟΥΝ:

Θάνια Παντελίδη, Πάνος Λιούντρης, Νίκος Α. Πολυκανδριώτης

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kairos-na-tin-pouleuoume

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ART 63 πολιτισμός
