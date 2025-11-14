Screen News 14.11.2025

Love Actually: Η τρυφερή επανένωση 22 χρόνια μετά που κανείς δεν περίμενε

22  χρόνια μετά το «Love Actually», οι Martine McCutcheon και Thomas Brodie-Sangster συναντιούνται ξανά για τα γυρίσματα χριστουγεννιάτικης διαφήμισης
Μια από τις πιο αναπάντεχες και νοσταλγικές συναντήσεις του φετινού χειμώνα πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, με δύο από τους πιο αγαπημένους πρωταγωνιστές του «Love Actually» να επιστρέφουν στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν που τους καθιέρωσε πριν από είκοσι δύο χρόνια. Οι Martine McCutcheon και Thomas Brodie-Sangster, που πρωτοσυναντήθηκαν στη ρομαντική κομεντί του 2003 σε σκηνοθεσία Richard Curtis, συμμετέχουν σε νέα χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της Google Pixel, η οποία γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα.

Η Martine McCutcheon στο Love Actually (2003). www.imdb.com

Σύμφωνα με πηγή της παραγωγής, η εταιρεία επιθυμούσε να αξιοποιήσει τη διαχρονική γοητεία του «Love Actually» και να επαναφέρει το κλίμα ζεστασιάς και νοσταλγίας που έχει καταστήσει την ταινία αγαπημένη επιλογή για εκατομμύρια θεατές. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, «η ταινία εξακολουθεί να συνδέεται αδιάρρηκτα με την περίοδο των Χριστουγέννων και παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες ιστορίες του κοινού. Η ιδέα μιας επανένωσης ανάμεσα στη Martine McCutcheon και τον Thomas Brodie-Sangster έφερε αμέσως ενθουσιασμό».

Ο Thomas Brodie-Sangster στο Love Actually (2003). www.imdb.com

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε δρόμο του Λονδίνου, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε ένα πλήρες «χειμερινό παραμύθι», με διακόσμηση, φωτισμούς και σκηνικό που παραπέμπει ξεκάθαρα στο σύμπαν του φιλμ. Η Martine McCutcheon και ο Thomas Brodie-Sangster εμφανίστηκαν σε εξαιρετική διάθεση, συνεργάστηκαν στενά με το δημιουργικό επιτελείο της διαφήμισης και, όπως αναφέρουν άνθρωποι της παραγωγής, έδειξαν ενθουσιασμό για το αποτέλεσμα.

Η Martine McCutcheon είχε υποδυθεί στο «Love Actually» την Natalie, τη βοηθό του Πρωθυπουργού, τον οποίο ενσάρκωνε ο Hugh Grant. Ο Thomas Brodie-Sangster ήταν ο νεαρός Sam, ο οποίος προσπαθούσε με όλη του την καρδιά να εντυπωσιάσει την παιδική του αγάπη. Η επανεμφάνιση των δύο ηθοποιών –ιδίως του Brodie-Sangster, που ήταν μόλις δεκατριών ετών όταν συμμετείχε στην ταινία– αποτέλεσε για πολλούς μια γλυκιά και απρόσμενη υπενθύμιση του πόσο βαθιά έχει χαραχτεί το φιλμ στη συλλογική μνήμη.

Το ρεύμα νοσταλγίας που αναζωπυρώνει το «Love Actually» δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη διαφήμιση. Άλλες εταιρείες φαίνεται πως εμπνέονται επίσης από την ταινία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Aldi, που στις φετινές της διαφημίσεις μιμείται την περίφημη σκηνή με τις κάρτες αγάπης του χαρακτήρα Mark, τον οποίο είχε υποδυθεί ο Andrew Lincoln απέναντι στην Juliet της Keira Knightley.

Η νέα διαφήμιση της Google Pixel αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα τις επόμενες εβδομάδες και ήδη συζητείται έντονα για τη συναισθηματική της φόρτιση, αλλά και για το γεγονός ότι –όπως και η ταινία που τη γέννησε– θυμίζει πως, παρά τον χρόνο που περνά, «η αγάπη είναι ακόμη παντού».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

