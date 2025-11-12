Η Meghan Markle επιστρέφει στο Netflix με το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο «Holiday Celebration»

Η εορταστική περίοδος φέρνει χαρά, λάμψη και… την επιστροφή της Meghan Markle στις οθόνες μας! Η Δούκισσα του Sussex ετοιμάζει ένα νέο επεισόδιο της σειράς της «Με Αγάπη, Meghan» στο Netflix, αυτή τη φορά αφιερωμένο στα Χριστούγεννα και υπόσχεται να μας μυήσει στο δικό της κομψό, ζεστό και απόλυτα curated holiday σύμπαν.

Το επεισόδιο, με τίτλο «Holiday Celebration», θα επικεντρώνεται σε όλα όσα κάνουν τα Χριστούγεννα μοναδικά: από το τέλειο τύλιγμα δώρων και το art de la table του εορταστικού δείπνου, μέχρι εύκολες, elegant συνταγές που υπογράφει η ίδια η Meghan. Με λίγα λόγια, θα είναι ένας οδηγός για chic και συνειδητές γιορτές, όπως ακριβώς τις φαντάζεται η ίδια.

Αν και η πρεμιέρα είχε αρχικά οριστεί για τον Νοέμβριο, η Meghan ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι το επεισόδιο θα ανέβει στο Netflix στις 3 Δεκεμβρίου, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη φράση: «Αυτές τις γιορτές, αγκαλιάστε τις παραδόσεις και δημιουργήστε νέες».

Στην εικόνα που δημοσίευσε, τη βλέπουμε να επιμελείται προσωπικά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – πιστή στο refined και cozy στυλ της.

Το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο διατηρεί τη γνωστή αισθητική των προηγούμενων κύκλων, αλλά με ανανεωμένη προσέγγιση και πιο προσωπικό τόνο. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε μια πολυτελή βίλα, κοντά στο σπίτι της Meghan και του Πρίγκιπα Harry στην Καλιφόρνια, όπου ζουν με τα δύο παιδιά τους, Archie και Lilibet.

Η Meghan Markle φαίνεται να έχει ήδη μπει στο festive mood. Από τα τέλη Οκτωβρίου, παρουσίασε μια ειδική χριστουγεννιάτικη συλλογή στο lifestyle brand της, As Ever. Η συλλογή περιλαμβάνει γιορτινά προϊόντα όπως αρωματικά μπαχαρικά για μηλίτη, αφρώδες κρασί από την κοιλάδα της Νάπα και ένα πολυτελές κερί σε δύο limited edition εκδόσεις:

519 – αφιερωμένο στην ημερομηνία του γάμου της (19 Μαΐου 2018)

084 – εμπνευσμένο από τα γενέθλιά της (4 Αυγούστου) και το έτος γέννησης του Harry

Παρότι οι προετοιμασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη, παραμένει άγνωστο αν η οικογένεια θα μείνει φέτος στην Καλιφόρνια ή αν θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να γιορτάσει με τη βασιλική οικογένεια. Ό,τι κι αν αποφασίσουν, ένα είναι βέβαιο: τα Χριστούγεννα της Meghan θα είναι όπως πάντα κομψά, προσεγμένα και απολύτως φωτογενή.

