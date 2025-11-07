MadWalk Banner
Living 07.11.2025

Μην αφήνεις τον χειμώνα να σου «ρουφήξει» τη διάθεση – 6 tips για είσαι πάντα στο καλύτερο mood

xeimwnas
Όσο μικραίνουν οι μέρες και μεγαλώνει η νύχτα, η ενέργειά μας πέφτει, αλλά με αυτές τις απλές συνήθειες μπορείς να κρατήσεις τη διάθεση ζωντανή
Μαρία Χατζηγιάννη

Με το ρολόι να γυρνάει πίσω και τις μέρες να μικραίνουν, πολλοί από εμάς νιώθουμε την ενέργειά μας να πέφτει αμέσως μετά τις 5 το απόγευμα. Ξαφνικά, το μόνο που θέλουμε είναι να τυλιχτούμε σε μια ζεστή κουβέρτα, να πιούμε ένα φλιτζάνι τσάι και να παρακολουθήσουμε σειρές για ώρες. Δεν είναι απλώς μια αίσθηση, η επιστήμη δείχνει ότι η σύντομη έκθεση στο φως της μέρας μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη διάθεση, τον ύπνο και την κινητικότητα μας.

Η αιτία βρίσκεται στον βιολογικό μας ρυθμό, τον λεγόμενο κιρκαδικό ρυθμό, που καθορίζει πότε νιώθουμε ξύπνιοι ή κουρασμένοι. Όταν οι μέρες μικραίνουν και οι νύχτες μεγαλώνουν, το σώμα αντιλαμβάνεται λανθασμένα ότι η ώρα για ύπνο έφτασε νωρίτερα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγή μελατονίνης και να νιώθουμε κόπωση πριν από την πραγματική ώρα ύπνου. Ταυτόχρονα, η έλλειψη φυσικού φωτός μειώνει τα επίπεδα σεροτονίνης, της ορμόνης της διάθεσης, προκαλώντας μια κακή αίσθηση και μειωμένη κινητοποίηση.

xeimwnas
Pinterest

Γιατί νιώθουμε πιο κουρασμένοι το χειμώνα

Η μείωση της έκθεσης στο φως είναι ο κύριος λόγος που τα χειμωνιάτικα απόγευμα μας κάνουν πιο νωθρούς. Η έλλειψη φωτός κατά τη διάρκεια του χειμώνα καταστέλλει τη σεροτονίνη και διαταράσσει την παραγωγή μελατονίνης, αφήνοντάς μας κουρασμένους την ημέρα και ανήσυχους τη νύχτα.

Επιπλέον, το κρύο προκαλεί στένωση των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας την ικανότητα του σώματος να ανιχνεύσει απώλεια υγρών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ήπια αφυδάτωση, με συνέπεια μειωμένη συγκέντρωση, κακή διάθεση και κόπωση. Με λίγα λόγια, το σκοτάδι δεν επηρεάζει μόνο το μυαλό μας αλλά όλο το «λειτουργικό σύστημα» του σώματος.

xeimwnas
Pinterest

Συμβουλές για να αποφύγουμε τη χειμερινή κόπωση

Βγες έξω

Η τακτική άσκηση και η έκθεση στο φως είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να επαναφέρουμε τον βιολογικό μας ρυθμό. Ένα σύντομο περπάτημα στο μεσημεριανό διάλειμμα ή δέκα λεπτά πρωινής βόλτας μπορεί να ανανεώσει τη διάθεση και την ενέργειά μας.

xeimwnas_treximo
Pinterest

Προτίμησε την εσωτερική άσκηση

Όταν η εξωτερική άσκηση φαίνεται αφόρητη, προτίμησε δραστηριότητες χαμηλής επιβάρυνσης μέσα σε εσωτερικούς χώρους. Η κολύμβηση είναι ιδανική, καθώς ενισχύει τη δύναμη, βελτιώνει τη διάθεση και ρυθμίζει τον ύπνο, ενώ η επαφή με το νερό χαλαρώνει το νευρικό σύστημα.

kolimpi
Pinterest

Διατήρησε σταθερό πρόγραμμα ύπνου

Χαμήλωσε τα φώτα δύο ώρες πριν τον ύπνο και προτίμησε ζεστούς, κεχριμπαρένιους τόνους αντί για ψυχρό λευκό. Η χαμηλή φωτεινότητα προσομοιάζει τη δύση του ήλιου και βοηθά τον εγκέφαλο να καταλάβει ότι είναι ώρα για ξεκούραση.

Pinterest

Μην ξεχνάς την ενυδάτωση

Το κρύο μειώνει το αίσθημα της δίψας έως και 40%. Τσάι, ζωμοί ή σούπες μπορούν να βοηθήσουν, καθώς περιέχουν πάνω από 90% νερό και θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν ενέργεια και διάθεση.

enidatwsi
Pinterest

Πρόσθεσε ζεστά μπαχαρικά στα γεύματά σου

Τσίλι, κουρκουμάς και τζίντζερ αυξάνουν προσωρινά το μεταβολισμό και την κυκλοφορία του αίματος, παρέχοντας παράλληλα μικρή ώθηση στη σεροτονίνη.

xeimwnas_enidatwsi
Pinterest

Άφησε το σώμα να προσαρμοστεί

Η χειμερινή κόπωση δεν είναι αδυναμία, είναι βιολογία. Αποδέξου τη μείωση φωτός, τις πιο αργές μέρες και τις αλλαγές στο βιολογικό σου ρολόι, προτιμώντας θρεπτικά φαγητά, συνεχή κίνηση και ρεαλιστικά ωράρια ύπνου.

χειμώνας
