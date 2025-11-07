MadWalk Banner
Food 07.11.2025

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Ιδέες για πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη, θρεπτικό και γευστικό για τις πιο κρύες μέρες του χειμώνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν ο καιρός αρχίζει να θυμίζει φθινόπωρο και το πρωινό αεράκι γίνεται λίγο πιο ψυχρό, η ανάγκη για ένα πιο «ζεστό» ξεκίνημα μέσα στη μέρα γίνεται σχεδόν αυτονόητη. Το smoothie στον δρόμο ή η πρόχειρη φρυγανιά δεν καλύπτουν πια αυτό που ζητάς, θέλεις κάτι που να σε χορταίνει, να σε τονώνει και να σε βάζει στο mood της εποχής. Ένα πρωινό που να είναι comfort και ταυτόχρονα ισορροπημένο, γεμάτο πρωτεΐνη, γεύση και την αίσθηση ότι κάνεις κάτι καλό για εσένα.

Κι ευτυχώς, το θρεπτικό δεν σημαίνει πια βαρετό. Οι επιλογές είναι πολλές και απολαυστικές, από ζεστά μπολ με πρωτεϊνούχα βρώμη, pancakes με cottage cheese που λιώνουν στο στόμα, μέχρι τραγανές βάφλες γλυκοπατάτας και αφράτα protein bagels. Είναι τα γεύματα που μοιάζουν βγαλμένα από brunch spot, αλλά φτιάχνονται εύκολα στην κουζίνα σου, ιδανικά για να ξεκινήσεις τη μέρα σου με cozy διάθεση και δυνατή ενέργεια.

Γεύμα με βρώμη 

Το καλσικό πρωινό με βρώμη δεν χρειάζεται να είναι μονότονο. Με λίγη πρωτεΐνη σε σκόνη και μια κουταλιά φυστικοβούτυρο, μπορείς να δημιουργήσεις ένα ζεστό, απολαυστικό και χορταστικό πιάτο που προσφέρει περίπου 17 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα. Και το καλύτερο; Ετοιμάζεται σε ένα μόνο σκεύος για εύκολο καθάρισμα.

Μπουρίτο 

Τα μπουρίτο παραμένουν αγαπημένη επιλογή. Η εκδοχή με πρωτεΐνη, λαχανικά, μπαχαρικά και τυρί προσφέρει 23 γραμμάρια πρωτεΐνης και μπορεί να προετοιμαστεί από το προηγούμενο βράδυ, ώστε να απολαμβάνεις γεύση και θρεπτική αξία χωρίς άγχος.

Βάφλες από γλυκοπατάτα

Οι βάφλες με γλυκοπατάτα και κανέλα είναι ιδανικές για όσους αγαπούν να ξεκινούν τη μέρα τους με κάτι γλυκό. Προσφέρουν 19 γραμμάρια πρωτεΐνης και 6 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα, ενώ η προσθήκη γιαουρτιού και φυστικοβούτυρου δημιουργεί ένα πιάτο που μυρίζει φθινόπωρο.

Pancakes με cottage cheese

Τα pancakes με cottage cheese είναι αφράτα, πρωτεϊνούχα (24 γραμμάρια ανά μερίδα) και γεμάτα γεύση. Η κρεμώδης υφή τους δίνει την αίσθηση ενός γεμάτου πιάτου χωρίς υπερβολές, ιδανικό για ξεκίνημα γεμάτο ενέργεια.

