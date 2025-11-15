Υγεία 15.11.2025

Ο κανόνας 3-3-3: Η viral τεχνική που εξαφανίζει το άγχος σε 2 λεπτά

Ο κανόνας 3-3-3: Η viral τεχνική που εξαφανίζει το άγχος σε 2 λεπτά
Οι ψυχολόγοι εξηγούν γιατί η πιο απλή τεχνική μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις πίσω τον έλεγχο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια εποχή που τρέχουμε από το ένα πράγμα στο άλλο, το άγχος έχει γίνει σχεδόν… δεύτερη φύση. Ειδοποιήσεις, emails, deadlines, κοινωνικές πιέσεις, όλα μαζί δημιουργούν έναν συνεχή εσωτερικό θόρυβο που δύσκολα σταματά.

Όμως, η ηρεμία δεν είναι άπιαστη. Μπορεί να την ξαναβρείς, και μάλιστα γρήγορα, με μία μόνο τεχνική που έχει γίνει viral στα social media: τον κανόνα 3-3-3.

Τι είναι ο κανόνας 3-3-3;

Πρόκειται για μια απλή τεχνική mindfulness που λειτουργεί σαν κουμπί επαναφοράς. Σε βοηθά να αφήσεις πίσω σου τις αγχωτικές σκέψεις και να επιστρέψεις στο παρόν, συνδέοντας το μυαλό σου ξανά με το σώμα και το περιβάλλον σου. Δεν χρειάζεσαι τίποτα, μπορείς να το κάνεις στο γραφείο, στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι!

Πώς λειτουργεί;

Ο κανόνας 3-3-3 «παγώνει» τη ροή του άγχους, ενεργοποιώντας τις αισθήσεις σου και απομακρύνοντας τη σκέψη από ό,τι σε πιέζει. Με λίγα λόγια, σε προσγειώνει στο τώρα.

Εφάρμοσέ τον σε 3 βήματα

1ο Βήμα: Κοίτα γύρω σου

Εντόπισε τρεις εικόνες ή αντικείμενα που μπορείς να δεις. Παρατήρησε τις λεπτομέρειες, τα χρώματα, το φως. Αυτή η απλή κίνηση βοηθά να μεταφέρεις το μυαλό σου από το μέσα προς το έξω.

2ο Βήμα: Άκου προσεκτικά

Εστίασε σε τρεις ήχους γύρω σου – από το βουητό του κλιματιστικού μέχρι τον ήχο ενός αυτοκινήτου έξω από το παράθυρο. Η ακοή σε συνδέει ξανά με το παρόν.

3ο Βήμα: Κούνησε το σώμα σου

Κάνε τρεις μικρές κινήσεις: γύρισε τους ώμους, άνοιξε τα δάχτυλα, λύγισε τα γόνατα. Η κίνηση απελευθερώνει τη μυϊκή ένταση και σε βοηθά να νιώσεις έλεγχο ξανά.

Συνδύασέ το με αναπνοές

Αν θες ακόμη περισσότερη χαλάρωση, πάρε τρεις αργές, βαθιές αναπνοές. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Σε λιγότερο από δύο λεπτά, το σώμα και το μυαλό σου ξεμπλοκάρουν και επανέρχονται σε ηρεμία.

Γιατί αξίζει να το δοκιμάσεις

Ο κανόνας 3-3-3 είναι το πιο εύκολο, πρακτικό και διακριτικό εργαλείο για τις στιγμές που το στρες ανεβαίνει. Δεν χρειάζεται να τον μάθεις, απλώς να τον θυμηθείς την επόμενη φορά που θα νιώσεις το άγχος να χτυπά.

