Η Ελένη Τσολάκη κάνει τη σατέν φούστα το must της σεζόν – 5 σχέδια για να διαλέξεις

Η σατέν φούστα είναι ένα από εκείνα τα κομμάτια που δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη μόδα, απλώς επανέρχονται πιο δυναμικά κάθε σεζόν. Με τη χαρακτηριστική της λάμψη και την κίνηση που χαρίζει στο σώμα, μπορεί να απογειώσει ακόμη και το πιο απλό outfit. Η πρόσφατη ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη στο Instagram, όπου εμφανίστηκε με ένα total χακί look συνδυάζοντας λεπτό πουλόβερ με σατέν midi φούστα στην ίδια απόχρωση, υπενθυμίζει πόσο κομψή μπορεί να γίνει η μονοχρωμία όταν βασίζεται σε υφές που «γράφουν» στη φωτογραφία.

Είναι κυριολεκτικά η λύση για όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί ταιριάζει τέλεια με ένα ζεστό πλεκτό και ankle boots, δημιουργώντας ένα look που είναι ταυτόχρονα άνετο και στιλάτο. Το απόγευμα μπορεί να φορεθεί με sneakers για ένα πιο urban, cool αποτέλεσμα, ενώ το βράδυ αρκεί ένα strappy top και ένα ζευγάρι σανδάλια για να γίνει όσο glamorous χρειάζεται. Είναι το είδος του ρούχου που δίνει άμεσα «πολυτέλεια» χωρίς καμία υπερβολή, κάτι που λατρεύουν οι fashion lovers.

Όσον αφορά τις αποχρώσεις, το χακί έχει αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν. Είναι chic, ευέλικτο και ιδανικό για total looks που δείχνουν αβίαστα κομψά. Φυσικά, οι πιο κλασικοί τόνοι όπως το μαύρο, το σαμπανί ή το εκρού παραμένουν διαχρονικές επιλογές, ενώ οι ζεστές γήινες αποχρώσεις δίνουν μια πιο φθινοπωρινή, ρομαντική διάθεση. Το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία του styling. Όταν η φούστα έχει λάμψη, το υπόλοιπο look θέλει πιο soft και matte στοιχεία.

Αυτό που την κάνει τη σατέν φούστα ξεχωρίζει, και ίσως ο λόγος που την αγαπά τόσο πολύ ο κόσμος της μόδας, είναι η ικανότητά της να «γράφει» τόσο σε κίνηση όσο και σε φωτογραφία. Είναι θηλυκή, σύγχρονη και πάντα λίγο πιο classy από αυτό που περιμένεις. Είτε τη φορέσεις σε ένα minimal outfit όπως αυτό της Ελένης Τσολάκη, είτε τη συνδυάσεις με πιο τολμηρά κομμάτια, το βέβαιο είναι ότι θα γίνει από τα πιο αγαπημένα staples της ντουλάπας σου για φέτος.

4 σχέδια για να υιοθετήσεις την τάση

Stradivarius

H&M

BSB

Marks & Spencers

