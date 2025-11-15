Ποιο ζώδιο μοιράζει χαρά σαν τον Άγιο Βασίλη και ποιο γκρινιάζει σαν τον Σκρουτζ

Ζώδια και Χριστούγεννα πάνε μαζί, γιατί όσο πλησιάζουν οι γιορτές, ο καθένας μας βγάζει… τον δικό του αστρολογικό χαρακτήρα! Κάποιοι γίνονται οι «Άγιοι Βασίληδες» της παρέας, μοιράζοντας χαρά, δώρα και θετική ενέργεια, ενώ άλλοι μεταμορφώνονται σε αυθεντικούς «Σκρουτζ», γκρινιάζοντας για τα έξοδα, τα στολίδια και τα κάλαντα.

Από το ποιος οργανώνει το τέλειο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μέχρι ποιος θα βρει δικαιολογία για να το αποφύγει, τα άστρα έχουν πάντα τον λόγο τους.

Τοξότης – Ο απόλυτος Άγιος Βασίλης

Αν υπάρχει κάποιος που φέρνει τη χαρά, το γέλιο και την εορταστική διάθεση όπου βρεθεί, αυτός είναι ο Τοξότης! Πάντα με ένα χαμόγελο, μια ιστορία ή μια απρόσμενη έκπληξη, έχει τον τρόπο να κάνει τους γύρω του να νιώθουν σαν να ζουν μέσα σε χριστουγεννιάτικη ταινία. Δεν λείπει ποτέ από κανένα πάρτι, φέρνει δώρα με αγάπη (αν και συχνά τα ξεχνάει στο αμάξι!) και κάνει τους πάντες να αισθάνονται λίγο πιο ελεύθεροι και αισιόδοξοι.

Καρκίνος – Ο ζεστός Άγιος Βασίλης της καρδιάς

Ο Καρκίνος είναι εκείνος που θα φροντίσει να έχεις κουβέρτα, κουραμπιέδες και συναισθηματική υποστήριξη ταυτόχρονα. Μπορεί να μην ξοδέψει υπέρογκα ποσά σε δώρα, αλλά θα σου δώσει κάτι με βαθύ νόημα – κάτι που θα σε αγγίξει πραγματικά. Η αγάπη του είναι το πιο πολύτιμο δώρο, και το σπίτι του, πάντα γεμάτο φως, μοσχοβολά γιορτές.

Αιγόκερως – Ο λογιστής των Χριστουγέννων

Για τον Αιγόκερω, τα Χριστούγεννα είναι άλλη μια ευκαιρία να οργανώσει τέλεια τα πάντα. Από το budget για τα δώρα μέχρι το ποιος θα φέρει το κρασί, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Δεν είναι ότι δεν του αρέσουν οι γιορτές απλώς του φαίνονται λίγο… υπερβολικές. Αν θέλεις να τον μαλακώσεις, φέρε του ένα δώρο με ουσία (όχι απλώς στολίδια και glitter).

Παρθένος – Ο Σκρουτζ με πρόγραμμα

Ο Παρθένος μπορεί να αγαπά την τάξη και την καθαριότητα, αλλά με τα Χριστούγεννα έχει μια πιο… ψυχρή σχέση. Αν μπορούσε, θα προτιμούσε να τα περάσει κάνοντας ξεσκαρτάρισμα ή αναδιοργάνωση ντουλαπιών. Αν του πεις να φορέσει χριστουγεννιάτικο πουλόβερ, θα σε κοιτάξει με ύφος «δεν είναι πρακτικό αυτό». Πίσω όμως από την αυστηρότητά του, κρύβεται μια τρυφερή ψυχή που απλώς δεν αντέχει τα περιττά.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

