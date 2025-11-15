Αυτό το είδος γυμναστικής δρα σαν «φυσικό αντικαταθλιπτικό» και κάνει θαύματα στην ψυχολογία

Το είδος προπόνησης που βοηθά το σώμα και το μυαλό να «ανασάνουν»

Δεν είναι πια μυστικό πως η άσκηση δεν αλλάζει μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό. Ο τρόπος που κινούμαστε επηρεάζει άμεσα τη διάθεση, τη συγκέντρωση και το πώς αντιδρούμε στο στρες της καθημερινότητας.

Όμως, ποια μορφή γυμναστικής έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην ψυχολογία μας;

Οι ειδικοί συμφωνούν: οι ήπιες, συνειδητές μορφές άσκησης όπως το pilates, η yoga και το περπάτημα στη φύση είναι οι πιο αποτελεσματικές όταν πρόκειται για την ψυχική ευεξία. Οι ρυθμικές, ελεγχόμενες κινήσεις, ο συντονισμός με την αναπνοή και η επαφή με το σώμα βοηθούν να πέσουν τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες) και να αυξηθεί η σεροτονίνη, η ορμόνη της χαράς.

Από την άλλη, και τα πιο δυναμικά workouts, όπως το χορευτικό cardio ή το τρέξιμο, λειτουργούν σαν φυσικό αντικαταθλιπτικό. Ο ρυθμός, η μουσική και η ένταση δίνουν μια αίσθηση απελευθέρωσης, εκείνη τη στιγμή που αδειάζεις το μυαλό και μένεις μόνο με την κίνηση.

Το σημαντικό είναι να επιλέξεις μια μορφή άσκησης που σου ταιριάζει και δεν την κάνεις από πίεση. Όταν απολαμβάνεις την κίνηση, η γυμναστική γίνεται μια μορφή αυτοφροντίδας. Και τότε, το σώμα δυναμώνει αλλά το μυαλό ανθίζει.

