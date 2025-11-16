Living 16.11.2025

Από ιππασία και paintball μέχρι μουσεία και workshops: 10 ιδέες για την τέλεια Κυριακή!

Πώς να αξιοποιήσεις την Κυριακή σου με εμπειρίες, γεύσεις και δράση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Κυριακή είναι η τέλεια μέρα για να ξεφύγεις από τη ρουτίνα της εβδομάδας και να αφιερώσεις χρόνο σε δραστηριότητες που γεμίζουν ενέργεια και καλή διάθεση.

Αντί για τον συνηθισμένο καφέ στο σπίτι, γιατί να μην κάνεις κάτι διαφορετικό; Ακολουθούν προτάσεις για κάθε γούστο.

φιλίες
Pinterest.com

Γαστρονομικές αποδράσεις

Ταβέρνα εκτός πόλης: Μια εκδρομή σε μια γραφική ταβέρνα στα βόρεια ή νότια προάστια ή στα γύρω βουνά, για να απολαύσεις παραδοσιακή κουζίνα, είναι ιδανική για Κυριακή. Σκέψου Άγιο Στέφανο, Πεντέλη ή Σούνιο.

Δοκιμή brunch σε νέο café: Ανακάλυψε νέους χώρους στην Αθήνα με brunch ή specialty coffee. Η Κυριακή είναι η μέρα για αργό πρωινό χωρίς βιασύνη.

5 εύκολες ιδέες για υγιεινό φαγητό στο γραφείο χωρίς delivery
Pinterest.com

Δραστηριότητες στη φύση

Ιππασία: Πολλά κέντρα κοντά στην Αθήνα προσφέρουν βόλτες με άλογα για αρχάριους και προχωρημένους. Μια χαλαρή ή περιπετειώδης βόλτα στη φύση αναζωογονεί σώμα και πνεύμα.

Πεζοπορία: Από την Πεντέλη μέχρι τον Υμηττό, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Η Κυριακή είναι ιδανική για μια σύντομη ή μεγαλύτερη πεζοπορία χωρίς άγχος.

Pinterest.com

Αδρεναλίνη και παιχνίδι

Καρτ ή paintball: Αν θέλεις να ξεσκάσεις και να γελάσεις με φίλους, τα karting tracks ή οι πίστες paintball στα προάστια προσφέρουν δράση και διασκέδαση.

Escape room: Ιδανική δραστηριότητα για φίλους ή οικογένεια, συνδυάζοντας γέλιο, σκέψη και teamwork.

Pinterest.com

Πολιτισμός και δημιουργία

Μουσεία και εκθέσεις: Η Κυριακή είναι ιδανική για επίσκεψη σε μουσεία και γκαλερί που συνήθως έχουν χαλαρότερο πρόγραμμα.

Δημιουργικά workshops: Πολλές σχολές προσφέρουν μαθήματα ζωγραφικής, κεραμικής ή μαγειρικής ειδικά για Κυριακές.

Pinterest.com

Χαλαρές αστικές αποδράσεις

Περπάτημα σε γραφικές γειτονιές: Πλάκα, Μοναστηράκι, Κουκάκι – ιδανικά για Κυριακάτικο περίπατο, καφέ και φωτογραφίες.

Αγορές και flea markets: Αν αγαπάς τα vintage και τις μικρές ανακαλύψεις, η Κυριακή είναι για βόλτα σε υπαίθριες αγορές.

Pinterest.com

Tips για μια πλήρη Κυριακή

Συνδύασε δραστηριότητες χαλάρωσης και δράσης. Μην ξεχνάς να αφιερώνεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου, είτε με ένα βιβλίο, είτε με μουσική ή ένα μικρό picnic. Κράτα το πρόγραμμα ελαφρύ και ευέλικτο – η Κυριακή είναι για να γεμίσεις ενέργεια, όχι για να κουραστείς!

