Ο Idris Elba επιστρέφει στον ρόλο του Luther σε νέα ταινία του Netflix

Μια νέα υπόθεση γεμάτη μυστήριο και ένταση ξεκινά για τον αγαπημένο ντετέκτιβ του βρετανικού κοινού

Ο Idris Elba επιστρέφει στον ρόλο του θρυλικού ντετέκτιβ John Luther, φέρνοντας ξανά στη ζωή την αγαπημένη βρετανική αστυνομική σειρά σε μορφή ταινίας για το Netflix.

Η νέα παραγωγή, σε σενάριο του δημιουργού Neil Cross και σκηνοθεσία του Jamie Payne, ξεκινά με μια σειρά σοκαριστικών φόνων που αναστατώνουν ολόκληρο το Λονδίνο. Παρά το γεγονός ότι πολλοί φαίνεται να τον θεωρούν ανεπιθύμητο, ο Luther αναγκάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση για να εξιχνιάσει τα εγκλήματα.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις για τους fans είναι η επιστροφή της Ruth Wilson στον ρόλο της Alice Morgan, της χαρισματικής αλλά επικίνδυνης γυναίκας που στιγμάτισε τον ήρωα από την πρώτη σεζόν. Μαζί τους θα δούμε ξανά τον Dermot Crowley ως Schenk, τον πιο σταθερό σύμμαχο του Luther στην αστυνομία.

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, με την παραγωγή να αναλαμβάνουν η Chernin Entertainment, ο ίδιος ο Idris Elba, ο Neil Cross και η Gina Carter.

Η σειρά Luther, που έκανε πρεμιέρα το 2010, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες βρετανικές αστυνομικές σειρές, με τον χαρακτήρα του Elba να παραμένει εμβληματικός για τους θεατές μέχρι σήμερα.

