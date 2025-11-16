Streaming News 16.11.2025

Ο Idris Elba επιστρέφει στον ρόλο του Luther σε νέα ταινία του Netflix

Ο Idris Elba επιστρέφει στον ρόλο του Luther σε νέα ταινία του Netflix
Μια νέα υπόθεση γεμάτη μυστήριο και ένταση ξεκινά για τον αγαπημένο ντετέκτιβ του βρετανικού κοινού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Idris Elba επιστρέφει στον ρόλο του θρυλικού ντετέκτιβ John Luther, φέρνοντας ξανά στη ζωή την αγαπημένη βρετανική αστυνομική σειρά σε μορφή ταινίας για το Netflix.

Η νέα παραγωγή, σε σενάριο του δημιουργού Neil Cross και σκηνοθεσία του Jamie Payne, ξεκινά με μια σειρά σοκαριστικών φόνων που αναστατώνουν ολόκληρο το Λονδίνο. Παρά το γεγονός ότι πολλοί φαίνεται να τον θεωρούν ανεπιθύμητο, ο Luther αναγκάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση για να εξιχνιάσει τα εγκλήματα.

Ο Idris Elba επιστρέφει στον ρόλο του Luther σε νέα ταινία του Netflix

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown ξεκαθαρίζει για τον David Harbour και τις φήμες για bullying στο Stranger Things

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις για τους fans είναι η επιστροφή της Ruth Wilson στον ρόλο της Alice Morgan, της χαρισματικής αλλά επικίνδυνης γυναίκας που στιγμάτισε τον ήρωα από την πρώτη σεζόν. Μαζί τους θα δούμε ξανά τον Dermot Crowley ως Schenk, τον πιο σταθερό σύμμαχο του Luther στην αστυνομία.

Ο Idris Elba επιστρέφει στον ρόλο του Luther σε νέα ταινία του Netflix

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο, με την παραγωγή να αναλαμβάνουν η Chernin Entertainment, ο ίδιος ο Idris Elba, ο Neil Cross και η Gina Carter.

Ο Idris Elba επιστρέφει στον ρόλο του Luther σε νέα ταινία του Netflix

Η σειρά Luther, που έκανε πρεμιέρα το 2010, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες βρετανικές αστυνομικές σειρές, με τον χαρακτήρα του Elba να παραμένει εμβληματικός για τους θεατές μέχρι σήμερα.

Διάβασε επίσης: Το «V for Vendetta» γίνεται σειρά στο HBO Max

Δες κι αυτό… 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Idris Elba luther netflix νέα ταινία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από ιππασία και paintball μέχρι μουσεία και workshops: 10 ιδέες για την τέλεια Κυριακή!

Από ιππασία και paintball μέχρι μουσεία και workshops: 10 ιδέες για την τέλεια Κυριακή!

16.11.2025
Επόμενο
Με αυτό το κόλπο η Σίσσυ Χρηστίδου τρώει απέξω και δεν παχαίνει (video)

Με αυτό το κόλπο η Σίσσυ Χρηστίδου τρώει απέξω και δεν παχαίνει (video)

16.11.2025

Δες επίσης

Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi στα πιο «σκοτεινά» Ανεμοδαρμένα Ύψη – Δες το εκρηκτικό trailer (Video)
Cinema

Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi στα πιο «σκοτεινά» Ανεμοδαρμένα Ύψη – Δες το εκρηκτικό trailer (Video)

15.11.2025
Stranger Things και Squid Game ζωντανεύουν στο πρώτο Netflix House
Cinema

Stranger Things και Squid Game ζωντανεύουν στο πρώτο Netflix House

15.11.2025
O γιος του George Clooney αρνείται ότι ο πατέρας του ήταν ο Batman και γίνεται viral
Cinema

O γιος του George Clooney αρνείται ότι ο πατέρας του ήταν ο Batman και γίνεται viral

14.11.2025
Love Actually: Η τρυφερή επανένωση 22 χρόνια μετά που κανείς δεν περίμενε
Cinema

Love Actually: Η τρυφερή επανένωση 22 χρόνια μετά που κανείς δεν περίμενε

14.11.2025
Στο φως οι πρώτες εικόνες από την επική «Οδύσσεια» με τον Matt Damon που γυρίστηκε και στην Ελλάδα
Cinema

Στο φως οι πρώτες εικόνες από την επική «Οδύσσεια» με τον Matt Damon που γυρίστηκε και στην Ελλάδα

14.11.2025
Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande
Cinema

Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

14.11.2025
Η σειρά «Outlander» ετοιμάζεται για το συγκλονιστικό φινάλε – Τι να περιμένουμε από την 8η σεζόν
Cinema

Η σειρά «Outlander» ετοιμάζεται για το συγκλονιστικό φινάλε – Τι να περιμένουμε από την 8η σεζόν

14.11.2025
Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy
Cinema

Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy

13.11.2025
Η 11ωρη εκπληκτική μεταμόρφωση του Jacob Elordi ως Frankenstein – Δες το βίντεο
Cinema

Η 11ωρη εκπληκτική μεταμόρφωση του Jacob Elordi ως Frankenstein – Δες το βίντεο

13.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος