Το «V for Vendetta» γίνεται σειρά στο HBO Max

Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη νέα live-action μεταφορά του εμβληματικού κόμικ

Το εμβληματικό κόμικ «V for Vendetta», που έγινε διεθνής επιτυχία με την κινηματογραφική του μεταφορά το 2005, ετοιμάζεται τώρα να αποκτήσει και τηλεοπτική ζωή.

Η νέα σειρά θα προβληθεί στο HBO Max και υπόσχεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο τον μυστηριώδη επαναστάτη «V». Σύμφωνα με το Variety, υπεύθυνος για το σενάριο θα είναι ο Pete Jackson, γνωστός για τη δουλειά του στο «Somewhere Boy». Η σειρά θα βασιστεί στο αρχικό graphic novel του Alan Moore, με σχέδια του David Lloyd, που πρωτοδημοσιεύτηκε στο βρετανικό περιοδικό Warrior στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και αργότερα εκδόθηκε από τη DC Comics.

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney πήρε 13 κιλά για τον ρόλο της πυγμάχου στο Christy – Πώς κατάφερε να τα χάσει

Η παραγωγή θα αναλάβει το DC Studios των James Gunn και Peter Safran, υποσχόμενοι μια αυθεντική μεταφορά του αγαπημένου κόμικ στη μικρή οθόνη. Η πλοκή παραμένει πιστή στο πρωτότυπο: σε μια δυστοπική Βρετανία, ο μυστηριώδης μασκοφόρος επαναστάτης «V» μάχεται ενάντια σε ένα καταπιεστικό καθεστώς, φέρνοντας επανάσταση και ελπίδα στους καταπιεσμένους πολίτες.

Η κινηματογραφική εκδοχή του 2005, σε σκηνοθεσία James McTeigue, αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, με πρωταγωνιστές τους Natalie Portman, Hugo Weaving και Stephen Rea.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για το καστ της σειράς, ούτε ποιος θα αναλάβει τη σκηνοθεσία. Όμως, η συμμετοχή του DC Studios εγγυάται μια πιστή και εντυπωσιακή μεταφορά του κόσμου του «V for Vendetta» στη μικρή οθόνη. Η σειρά αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο των παλιών θαυμαστών του κόμικ όσο και των νέων θεατών που αναζητούν δυνατές dystopian ιστορίες.

Διάβασε επίσης: Η Nicole Kidman στο cast του πιο τρομακτικού project της χρονιάς

Δες κι αυτό…