Fashion 14.11.2025

Barrel jeans: To denim trend που κολακεύει κάθε σιλουέτα – 5 σχέδια για να διαλέξεις

barrel_jeans
Τα barrel jeans είναι η νέα τάση του 2025, με άνετη sculptural γραμμή και μοντέρνο στυλ που ανανεώνει κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η denim trends ξαναγράφουν τους κανόνες της μόδας και φέτος τα barrel jeans έχουν κερδίσει την απόλυτη προσοχή. Χαρακτηρίζονται από τον φουσκωτό όγκο στους μηρούς και το στενό τελείωμα στους αστραγάλους, δημιουργώντας μια σιλουέτα που ξεχωρίζει για τον δυναμισμό και τη μοντέρνα γραμμή της. Πρόκειται για ένα στιλ που συνδυάζει άνεση και αισθητική, ιδανικό για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα κλασικά skinny ή straight jeans.

Η τάση αυτή έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τόσο στα social media όσο και στις πασαρέλες διεθνών οίκων μόδας. Τα barrel jeans εμφανίζονται σε street style φωτογραφίες, editorials και καμπάνιες μόδας, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια σταθερή τάση, που δεν περιορίζεται σε μια φευγαλέα μόδα, αλλά αποτελεί επιλογή για κάθε άτομο που θέλει να ανανεώσει το στιλ του.

barrel_jeans
https://www.instagram.com/lissiejudd/

Διάβασε επίσης: Ξέχνα το τζιν σου! Φέτος το κοτλέ παντελόνι έχει τον πρώτο λόγο

Η άνοδος των barrel jeans στα trends της μόδας

Το 2025, τα barrel jeans έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυνατά denim trends. Οι σχεδιαστές τόσο της υψηλής ραπτικής όσο και του streetwear ενσωματώνουν αυτή τη σιλουέτα στις συλλογές τους, ανανεώνοντας τη στερεότυπη αντίληψη του τζιν. Η προτίμηση των καταναλωτών σε sculptural και δομημένες φόρμες, αντί για τα κλασικά skinny ή straight jeans, αντικατοπτρίζει τη στροφή προς πιο αρχιτεκτονικά και εκλεπτυσμένα σχέδια.

barrel_jeans
https://www.instagram.com/katiesfitz/

Γιατί τα barrel jeans κολακεύουν κάθε σωματότυπο

Πέρα από την αισθητική τους αξία, τα barrel jeans ξεχωρίζουν για την άνεση και την ευελιξία τους. Η καμπυλωτή γραμμή τους αναδεικνύει διαφορετικούς σωματότυπους, ενώ ισορροπεί τις αναλογίες, ιδιαίτερα σε άτομα με σχήμα αχλάδι. Η ιδιαίτερη γραμμή και ο σύγχρονος αέρας τους τα καθιστούν ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις, χωρίς να χάνουν την κομψότητα που απαιτεί η σύγχρονη μόδα.

barrel_jeans

Πώς να τα φορέσεις 

Τα barrel jeans προσφέρουν πολλαπλές επιλογές styling. Για casual chic εμφανίσεις, συνδύασέ τα με ένα στενό crop top ή bodysuit, δημιουργώντας αντίθεση με τον όγκο του παντελονιού. Για πιο formal ή polished εμφανίσεις, επίλεξε ένα blazer ή πουκάμισο και κομψά παπούτσια, όπως loafers ή kitten heels. Στις φθινοπωρινές και χειμερινές εμφανίσεις, οι πλεκτές μπλούζες ολοκληρώνουν το outfit, προσδίδοντας άνεση και ισορροπία στο σύνολο.

5 σχέδια για να υιοθετήσεις την τάση 

Gap

gap_barrel_jeans

Pull & Bear

H&M

denim_jeans

Levis 

BSB

Διάβασε επίσης: Αυτές οι 5 γαλότσες θα σε κάνουν να χορεύεις κάτι από τη βροχή

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H εξωπραγματική μεταμορφωση της Βίκυς Καγιά στο video teaser του MadWalk 2025 by Three Cents

H εξωπραγματική μεταμορφωση της Βίκυς Καγιά στο video teaser του MadWalk 2025 by Three Cents

14.11.2025
Επόμενο
Η Cardi B σε πελάγη ευτυχίας – Έγινε για 4η φορά μαμά

Η Cardi B σε πελάγη ευτυχίας – Έγινε για 4η φορά μαμά

14.11.2025

Δες επίσης

Τα «cinnamon sugar nails» είναι το γιορτινό manicure που φέρνει τα πιο cozy vibes στα νύχια
Beauty

Τα «cinnamon sugar nails» είναι το γιορτινό manicure που φέρνει τα πιο cozy vibes στα νύχια

14.11.2025
1 στα 7 παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή
Life

1 στα 7 παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή

14.11.2025
H εξωπραγματική μεταμορφωση της Βίκυς Καγιά στο video teaser του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

H εξωπραγματική μεταμορφωση της Βίκυς Καγιά στο video teaser του MadWalk 2025 by Three Cents

14.11.2025
Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM
Fashion

Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM

14.11.2025
MadWalk 2025: Όταν το boss vibe της Lila γίνεται fashion statement στο πλευρό της Adidas
Life

MadWalk 2025: Όταν το boss vibe της Lila γίνεται fashion statement στο πλευρό της Adidas

14.11.2025
Ιταλικό μανικιούρ: Το κόλπο των nail artists για επιμήκυνση χωρίς έξτρα μήκος
Beauty

Ιταλικό μανικιούρ: Το κόλπο των nail artists για επιμήκυνση χωρίς έξτρα μήκος

14.11.2025
Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου
Life

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

14.11.2025
Ξέχνα το τζιν σου! Φέτος το κοτλέ παντελόνι έχει τον πρώτο λόγο
Fashion

Ξέχνα το τζιν σου! Φέτος το κοτλέ παντελόνι έχει τον πρώτο λόγο

14.11.2025
Μπορεί μια σχέση εξ αποστάσεως να επιβιώσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν
Life

Μπορεί μια σχέση εξ αποστάσεως να επιβιώσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν

13.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος