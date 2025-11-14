H εξωπραγματική μεταμορφωση της Βίκυς Καγιά στο video teaser του MadWalk 2025 by Three Cents

Ένα κινηματογραφικό ταξίδι που αποκαλύπτει τη μόδα του αύριο μέσα από την πιο απρόσμενη μεταμόρφωση της Βίκυς Καγιά στα MadWalk 2025 by Three Cents

Το φετινό MadWalk 2025 by Three Cents μάς μεταφέρει δυναμικά στο μέλλον της μόδας, μέσα από μια εντυπωσιακή, σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία.

Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκεται η Βίκυ Καγιά, που εμφανίζεται αρχικά σε έναν μίνιμαλ, abstract χώρο, δίνοντας μια φαινομενικά απλή συνέντευξη. Πολύ γρήγορα, όμως, η πραγματικότητα αρχίζει να μεταμορφώνεται (και μαζί της κι εμείς).

Από τα λόγια της για τη μόδα του αύριο, περνάμε σε ένα φουτουριστικό εργαστήριο όπου ένα πλάσμα από υγρό μέταλλο «γεννιέται» μέσα από τις δημιουργικές δυνάμεις του MadWalk και των Three Cents.

Διάβασε επίσης: MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Οι fashion heroes αναλαμβάνουν δράση! Ενεργοποιούν αυτό το άμορφο ον, που σταδιακά παίρνει τη μορφή της Βίκυς.

Κλώνοι ξεπροβάλλουν, δημιουργίες ξεδιπλώνονται, και η μόδα παρουσιάζεται σαν μια τελετουργία πάθους, έμπνευσης και ασταμάτητης εξέλιξης.

Το intro κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση: μια υπόσχεση για όσα ακολουθούν. Και η συνέχεια… έρχεται για να λάμψει ακόμη περισσότερο.

Ραντεβού στα MadWalk 2025 by Τhree Cents, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Διάβασε επίσης: Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ