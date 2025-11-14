Μουσικά Νέα 14.11.2025

Ο Akon οδηγήθηκε στη φυλακή στην Ατλάντα επειδή οδηγούσε χωρίς άδεια

Ο Akon συνελήφθη στην Ατλάντα λόγω ληγμένης άδειας οδήγησης και ενεργού εντάλματος, μετά από έλεγχο όταν το Tesla του έμεινε από μπαταρία
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Akon, ο διάσημος Σενεγαλοαμερικανός τραγουδιστής με επιτυχίες όπως τα «Locked Up», «Smack That» και «Lonely», συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στην Ατλάντα, όταν οι Αρχές εντόπισαν το Tesla Cybertruck που οδηγούσε και διαπίστωσαν ότι είχε ενεργό ένταλμα. Η σύλληψή του έγινε στις 7 Νοεμβρίου και ο 52χρονος καλλιτέχνης κρατήθηκε για περίπου 6 ώρες πριν αφεθεί ελεύθερος.

Η Αστυνομία της Chamblee ανέφερε ότι το όχημα είχε εντοπιστεί μέσω κάμερας ασφαλείας και συνδέθηκε με παλαιότερο περιστατικό στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν το Tesla του Akon είχε ακινητοποιηθεί λόγω εξαντλημένης μπαταρίας. Τότε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε με ανασταλμένη άδεια από τον Ιανουάριο του 2023 και χωρίς έγκυρη ασφάλιση. Από το όχημα κατασχέθηκε ένα παράνομο ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ δεν βρέθηκαν όπλα ή άλλα παράνομα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την αναφορά, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ήρεμα, καθώς ο Akon ενημερώθηκε για το ένταλμα και συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς. Το όχημά του παρέμεινε σταθμευμένο για σέρβις και δεν κατασχέθηκε.

Προηγούμενα νομικά περιστατικά

Ο Akon δεν είναι άγνωστος σε νομικά προβλήματα. Tο 1998 είχε φυλακιστεί προσωρινά για κατηγορίες κλοπής αυτοκινήτου, ενώ το 2008 παραδέχτηκε ενοχή για παρενόχληση δεύτερου βαθμού κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Νέα Υόρκη, με ποινή κοινωνικής εργασίας και πρόστιμο.

Συναυλίες και περιοδεία

Παρά τη σύλληψη, ο τραγουδιστής συνεχίζει την περιοδεία του στην Ινδία, με εμφανίσεις στη Νέα Δελχί στις 9 Νοεμβρίου και προγραμματισμένες εμφανίσεις στη Μπανγκαλόρ στις 14 Νοεμβρίου και στη Βομβάη στις 16 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, αναμένεται να εμφανιστεί στο Λας Βέγκας στις 3 Ιανουαρίου 2026.

Η σύλληψη του Akon προκάλεσε αίσθηση στα social media, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν το γεγονός ότι η σύλληψη ήρθε από ένα τεχνικό απρόοπτο. Tο Tesla του τραγουδιστή έμεινε από μπαταρία σε αυτοκινητόδρομο της Ατλάντα, γεγονός που επέτρεψε στις Αρχές να τον εντοπίσουν. Ο Akon δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό, συνεχίζοντας τις εμφανίσεις του και ανεβάζοντας φωτογραφίες από τις συναυλίες του στα social media.

