Κυκλοφόρησε το trailer του The End of an Era, του ντοκιμαντέρ της Taylor Swift (Video)

Νέο υλικό με Travis Kelce, Sabrina Carpenter και στιγμές από τον σχεδιασμό των surprise songs στο επίσημο trailer
Η Taylor Swift παρουσιάζει το επίσημο trailer της σειράς ντοκιμαντέρ «The End of an Era» που θα προβληθεί στο Disney+. Η σειρά, αποτελούμενη από έξι επεισόδια, κάνει πρεμιέρα με τα δύο πρώτα στις 12 Δεκεμβρίου και καταγράφει την εξέλιξη, την επίδραση και τα παρασκήνια της θρυλικής Eras Tour, που έσπασε ρεκόρ παγκοσμίως.

https://www.instagram.com/taylorswift/

Διάβασε επίσης: H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

Το trailer ανοίγει με την Taylor Swift να δηλώνει σε έναν σκοτεινά ατμοσφαιρικό τόνο: «Είμαι πολύ συνειδητοποιημένη για τις μυστηριώδεις δυνάμεις που λειτουργούν πέρα από τον έλεγχό μου», ενώ παράλληλα προβάλλονται πλάνα της καθώς μεταφέρεται στη σκηνή μέσα στο γνωστό cleaning cart. Η ίδια περιγράφει το tour ως μία εμπειρία σύνδεσης ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε βράδυ, εξηγώντας: «Αυτό το show δημιούργησε έναν δεσμό για περίπου εβδομήντα χιλιάδες ανθρώπους ταυτόχρονα. Υπάρχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό σε αυτό».

www.instagram.com/taylorswift

Η σειρά ντοκιμαντέρ φωτίζει και την αρχή της σχέσης της Taylor Swift με τον αρραβωνιαστικό της, τον Travis Kelce των Kansas City Chiefs. Η μητέρα της καλλιτέχνιδας, Andrea Swift, δηλώνει: «Ο Travis Kelce φέρνει πολλή χαρά», με την Taylor Swift να συμπληρώνει: «Έχουμε πρακτικά την ίδια δουλειά», δείχνοντας τη χημεία και τη σύνδεση του ζευγαριού. Το trailer περιλαμβάνει και πλάνα όπου η Taylor Swift και ο Travis Kelce ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στα παρασκήνια, προσφέροντας μια πιο προσωπική ματιά στη σχέση τους.

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Στο trailer εμφανίζονται επίσης στενοί φίλοι και συνεργάτες της Taylor Swift. Η Sabrina Carpenter και ο Ed Sheeran κάνουν την παρουσία τους μέσα από cameo στιγμές από τις αντίστοιχες surprise performances τους στην Eras Tour. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της παραγωγής, στη σειρά θα δούμε ακόμη την Gracie Abrams και τη Florence Welch.

www.instagram.com/teddysphotos

Η σειρά ντοκιμαντέρ «The End of an Era» υπόσχεται να παρουσιάσει όσα δεν έχουν δει οι θεατές, από τη γιγαντιαία παραγωγή μέχρι τις προσωπικές στιγμές που συνόδευσαν την Eras Tour. Η Taylor Swift ανοίγει τον κόσμο της με πρωτοφανή ειλικρίνεια, κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο καλλιτεχνικής δημιουργίας με έναν τρόπο που θα συζητηθεί.

Διάβασε επίσης: Όσα κρύβει το video clip «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift και δεν πρόσεξες

