Ο Ye απειλείται με σύλληψη στη Βραζιλία αν προωθήσει τον ναζισμό στη συναυλία του

Kanye West χτίζει σπίτια
Ο Εισαγγελέας έχει διατάξει ότι ο Ye θα πρέπει να συλληφθεί εάν στη διάρκεια της εμφάνισής του επιχειρήσει να ερμηνεύσει το τραγούδι «Heil Hitler»
Η προγραμματισμένη συναυλία του Ye, γνωστού στο παρελθόν ως Kanye West, στις 29 Νοεμβρίου στο Σάο Πάολο κινδυνεύει πλέον σοβαρά να ακυρωθεί, καθώς ο καλλιτέχνης βρίσκεται αντιμέτωπος με αυστηρές προειδοποιήσεις από τις βραζιλιάνικες αρχές. Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Πολιτείας του Σάο Πάολο έχει διατάξει ότι ο Ye θα πρέπει να συλληφθεί εάν στη διάρκεια της εμφάνισής του εκφράσει οποιαδήποτε φιλοναζιστική θέση ή αν επιχειρήσει να ερμηνεύσει το επίμαχο τραγούδι «Heil Hitler».

Ο δήμαρχος του Σάο Πάολο, Ricardo Nunes, υπήρξε κατηγορηματικός. «Κανείς που προωθεί τον ναζισμό δεν θα παίξει ή θα τραγουδήσει καμία λέξη σε δημόσιο χώρο που ανήκει στον Δήμο», δήλωσε. «Δεν το αποδεχόμαστε και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε ότι κανείς που προωθεί τον ναζισμό δεν θα έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην πόλη». Σε δεύτερη δήλωσή του πρόσθεσε: «Στην πόλη του Σάο Πάολο δεν θα επιτρέψουμε εκδηλώσεις από ανθρώπους που προωθούν τον ναζισμό σε δημοτικούς χώρους».

Οι προειδοποιήσεις δεν αφορούν μόνο τον ίδιο τον Ye. Οι διοργανωτές της συναυλίας, Guilherme Cavalcante και Jean Fabrício Ramos, γνωστός ως Fabulous Fabz, φέρονται επίσης να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενο σύλληψης σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης εκφράσει έστω και έμμεσες φιλοναζιστικές θέσεις κατά τη διάρκεια του σόου.

Οι δυσκολίες για την πραγματοποίηση της συναυλίας είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, όταν ο Δήμος ακύρωσε την αρχική κράτηση του χώρου στο Interlagos εξαιτίας προηγούμενων αντισημιτικών σχολίων του Ye. Με απόφαση της εισαγγελέως Ana Beatriz Pereira de Souza Frontini κρίθηκε ότι ο καλλιτέχνης δεν επιτρέπεται να φορά κανένα ναζιστικό σύμβολο στην εμφάνισή του στη Βραζιλία, ανεξαρτήτως χώρου ή συμφραζομένων. Ο Ye και οι συνεργάτες του εξακολουθούν να αναζητούν νέο χώρο, με το μέλλον της εκδήλωσης να παραμένει αβέβαιο.

Παρά τα προβλήματα, ο Ye έχει προγραμματισμένες συναυλίες στη Νότια Αφρική στις 13 Δεκεμβρίου και στο Μεξικό στις 30 Ιανουαρίου. Νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, συναντήθηκε με τον Rabbi Yoshiyahu Yosef Pinto, στον οποίο εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τις προηγούμενες δηλώσεις του. «Νιώθω πραγματικά ευλογημένος που μπορώ να κάτσω εδώ και να αναλάβω την ευθύνη», είπε ο Ye. «Αντιμετώπιζα διάφορα ζητήματα. Αντιμετώπιζα και τον διπολισμό, οπότε έπαιρνα κάποιες αποφάσεις, μη λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των ανθρώπων γύρω μου και του εαυτού μου. Ήθελα να αναλάβω την ευθύνη».

