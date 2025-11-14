Η σειρά «Outlander» ετοιμάζεται για το συγκλονιστικό φινάλε – Τι να περιμένουμε από την 8η σεζόν

Η πολυαγαπημένη σειρά Outlander, που συνδυάζει ταξίδια στο χρόνο, ιστορική μυθοπλασία και έντονο ρομαντισμό, ετοιμάζεται να μας αποχαιρετήσει. Το δίκτυο Starz ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία πρεμιέρας της όγδοης και τελευταίας σεζόν.

Η όγδοη σεζόν της Outlander θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στις ΗΠΑ, μέσω του Starz. Η σεζόν θα αποτελείται από 10 επεισόδια, τα οποία θα προβάλλονται εβδομαδιαία κάθε Παρασκευή. Η σειρά ακολουθεί το ταξίδι της Claire Randall Fraser, νοσοκόμας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που μεταφέρεται στο 1743, και του Jamie Fraser, Σκωτσέζου πολεμιστή, μέσα από αιώνες, πολέμους και μεταμορφώσεις.

Στην τελική σεζόν, οι Fraser επιστρέφουν στο σπίτι τους, Fraser’s Ridge, το οποίο έχει αλλάξει και πλέον αντιμετωπίζει απειλές τόσο από εξωτερικούς εχθρούς όσο και από εσωτερικές συγκρούσεις και μυστικά. Παράλληλα, αναμένονται αναφορές σε στοιχεία από τα βιβλία της Diana Gabaldon, όπως το Go Tell the Bees That I Am Gone, αλλά και υποδείξεις για το επερχόμενο δέκατο βιβλίο.

Στο teaser trailer, ο Jamie διαβάζει σε ένα βιβλίο του Frank και λέει στην Claire: «Ο πόλεμος έρχεται στο back-country… και ο James Fraser θα πεθάνει».

Το φινάλε αναμένεται συγκλονιστικό, γεμάτο ανατροπές και συγκινητικές στιγμές. Η παραγωγή ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, με κάποια γυρίσματα να συνεχίζονται αργότερα. Παρά το τέλος της βασικής saga, το σύμπαν της σειράς δεν σταματά εδώ. Το prequel Outlander: Blood of My Blood, που εξετάζει τους γονείς των Jamie και Claire, έχει ήδη ανακοινώσει νέα εποχή, κρατώντας ζωντανό το αγαπημένο κόσμο των Fraser.

