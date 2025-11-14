Η Shakira ζωντανεύει ξανά τη Gazelle στο βίντεο του Zoo για το Zootopia 2

Η Shakira ενσωματώνει ξανά το animated alter ego της σε ένα τρισδιάστατο κλιπ που συνδυάζει πραγματικά πλάνα από την ταινία

Η Shakira επιστρέφει στον ρόλο της Gazelle για το «Zootopia 2» της Disney, συνοδεύοντας την κινηματογραφική της εμφάνιση με το ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Zoo». Η Κολομβιανή super star ενσωματώνει ξανά το animated alter ego της σε ένα τρισδιάστατο κλιπ που συνδυάζει πραγματικά πλάνα από την ίδια με σκηνές από την ταινία.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα

Στο τρίλεπτο βίντεο, η Shakira εμφανίζεται σε εμφανίσεις εμπνευσμένες από τον χαρακτήρα Gazelle και συμπρωταγωνιστεί με βασικές φιγούρες του φιλμ, ανάμεσα στις οποίες η Judy Hopps με τη φωνή της Ginnifer Goodwin, ο Nick Wilde με τη φωνή του Jason Bateman, ο Gary De’Snake με τη φωνή του Ke Huy Quan και η Nibbles Maplestick με τη φωνή της Fortune Feimster. Η σκηνοθεσία του βίντεο ανήκει στη Hannah Lux Davis, η οποία αξιοποιεί πολλαπλές τοποθεσίες από την ταινία, όπως τη Zootenial Gala για τα εκατό χρόνια των weather walls, το Zootopia Express και ένα εντυπωσιακό cliffside στο οποίο η Shakira εμφανίζεται να σκαρφαλώνει δίπλα στη Judy και τον Nick.

Το τραγούδι «Zoo», γραμμένο από τον Ed Sheeran, τον Blake Slatkin και τη Shakira, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο ως το νέο μουσικό κομμάτι της τραγουδίστριας για το franchise. Ακολουθεί το «Try Everything» από το πρώτο «Zootopia» του 2016 και θα κυκλοφορήσει και σε συλλεκτικό 7ιντσο βινύλιο σε μωβ χρώμα. Η ταινία «Zootopia 2» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή της Shakira στο σύμπαν του Zootopia έρχεται σε μια περίοδο έντονης επαγγελματικής αναγνώρισης. Στις αρχές του μήνα τιμήθηκε με το πρώτο Billboard Global Touring Icon Award για την περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», η οποία αποτελεί την πιο εμπορική Latin περιοδεία όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνιδα και τη δεύτερη πιο επιτυχημένη Latin περιοδεία συνολικά.

Διάβασε επίσης: Βαρύ πρόστιμο για τη διαρροή ιατρικών δεδομένων της Shakira

Δες κι αυτό…