Μπορεί μια σχέση εξ αποστάσεως να επιβιώσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν

Οι ψυχολόγοι εξηγούν γιατί μερικές σχέσεις «ανθίζουν» παρά την απόσταση
Η αγάπη μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Όταν όμως τα χιλιόμετρα μπαίνουν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, η θεωρία δοκιμάζεται. Οι σχέσεις εξ αποστάσεως είναι πια όλο και πιο συχνές λόγω δουλειάς, σπουδών ή ακόμα και γνωριμιών μέσω διαδικτύου.

Το ερώτημα παραμένει: Μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν, και τα ευρήματα ίσως σε εκπλήξουν.

Τι λέει η ψυχολογία για τις σχέσεις εξ αποστάσεως

Σύμφωνα με έρευνες του Journal of Communication, τα ζευγάρια που ζουν σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες αναπτύσσουν συχνά βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση απ’ ό,τι τα ζευγάρια που είναι μαζί καθημερινά. Ο λόγος; Μαθαίνουν να επικοινωνούν πιο συνειδητά, να εκφράζονται με λέξεις και όχι μόνο με παρουσία, και να εκτιμούν περισσότερο τον χρόνο που περνούν μαζί.

Επικοινωνία: το κλειδί που κρατά τη φλόγα ζωντανή

Η επικοινωνία είναι το θεμέλιο κάθε σχέσης, αλλά σε μια σχέση εξ αποστάσεως γίνεται ζήτημα επιβίωσης. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της σταθερής, ποιοτικής επικοινωνίας, χωρίς όμως υπερβολή, δεν χρειάζεται να μιλάτε όλη μέρα στο τηλέφωνο.

Αυτό που έχει σημασία είναι:

  • να υπάρχει συναισθηματική διαθεσιμότητα,
  • να συζητάτε όχι μόνο τα καθημερινά, αλλά και τα βαθύτερα,
  • και να προγραμματίζετε τακτικά στιγμές σύνδεσης (π.χ. online δείπνο, κοινή ταινία, γράμματα ή voice notes).

Εμπιστοσύνη: χωρίς αυτήν, τίποτα δεν λειτουργεί

Η εμπιστοσύνη είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι μιας σχέσης εξ αποστάσεως. Δεν μπορείς να ελέγχεις τι κάνει ο άλλος, και δεν πρέπει να το προσπαθείς. Οι ψυχολόγοι προτείνουν να εστιάζεις στο τι σου δείχνει ο σύντροφός σου με συνέπεια, όχι στα σενάρια του μυαλού.

Οι συναντήσεις: «το οξυγόνο» της σχέσης

Οι συναντήσεις, ακόμη κι αν είναι σπάνιες, είναι ζωτικής σημασίας. Δημιουργούν αναμνήσεις, που λειτουργούν σαν «καύσιμο» στις δύσκολες μέρες της απόστασης. Ακόμη κι ένα σαββατοκύριακο τον μήνα αρκεί, αρκεί να είναι ουσιαστικό. Οι ειδικοί προτείνουν να προγραμματίζετε εκ των προτέρων τις επισκέψεις, ώστε και οι δύο να έχετε κάτι συγκεκριμένο να περιμένετε.

Όταν υπάρχει κοινό μέλλον, η απόσταση μικραίνει

Η πιο σημαντική προϋπόθεση για να επιβιώσει μια σχέση εξ αποστάσεως είναι η κοινή προοπτική. Αν γνωρίζετε και οι δύο γιατί το κάνετε και πότε θα ξαναείστε μαζί, η σχέση αποκτά στόχο και οι δυσκολίες αποκτούν νόημα. Χωρίς αυτόν τον κοινό ορίζοντα, η σχέση μπορεί να μετατραπεί σε συναισθηματικό «limbo», μια αναμονή χωρίς τέλος.

Η αγάπη αντέχει, όταν τη φροντίζεις

Μια σχέση εξ αποστάσεως δεν είναι εύκολη αλλά δεν είναι καταδικασμένη. Με ειλικρίνεια, υπομονή, εμπιστοσύνη και επικοινωνία, μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να ανθίσει. Ίσως η απόσταση να μην είναι τελικά αυτό που χωρίζει, αλλά αυτό που αποκαλύπτει ποιοι πραγματικά είστε ο ένας για τον άλλον.

