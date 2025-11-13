Υγεία 13.11.2025

Πονάς από την ορθοστασία; 3 κινήσεις που σώζουν πόδια και διάθεση!

ορθοστασία
Γιατί το σώμα που κινείται, ξεκουράζεται καλύτερα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πολύωρη ορθοστασία είναι κάτι που όλοι έχουμε βιώσει, είτε στη δουλειά, είτε στις δουλειές του σπιτιού, είτε απλώς σε μια απαιτητική μέρα. Ο πόνος στα πόδια, στα γόνατα και στη μέση είναι αποτέλεσμα της συνεχούς πίεσης που ασκείται στους μυς και στις αρθρώσεις.

Η καλή είδηση; Λίγα λεπτά στοχευμένων διατάσεων μπορούν να κάνουν θαύματα, χαλαρώνοντας το σώμα και προλαμβάνοντας τραυματισμούς.

προπόνηση

Διάβασε επίσης: Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου

Γιατί πονάμε μετά από πολύωρη ορθοστασία

Όταν στεκόμαστε για ώρες, το αίμα δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει ομαλά προς τα κάτω άκρα. Οι μυς «σφίγγουν», οι αρθρώσεις κουράζονται και η μέση δέχεται επιπλέον επιβάρυνση από την κακή στάση. Οι διατάσεις ενεργοποιούν την κυκλοφορία, βελτιώνουν την ευλυγισία και μειώνουν την αίσθηση κόπωσης σχεδόν αμέσως.

1. Διάταση γάμπας στον τοίχο – «Ανάσα» για πόδια και πέλματα

Πώς γίνεται: Στηρίξου σε έναν τοίχο, τοποθέτησε το ένα πόδι πίσω και λύγισε ελαφρώς το μπροστινό γόνατο. Κράτησε τη φτέρνα του πίσω ποδιού στο πάτωμα και νιώσε το τέντωμα στη γάμπα.
Μείνε στη θέση για 30 δευτερόλεπτα σε κάθε πόδι.

«Μυρμηγκιάζουν» τα πόδια σου μετά την άσκηση; Τα 5 πράγματα που προσπαθεί να σου πει το σώμα σου

Οφέλη: Ανακουφίζει από το πρήξιμο, μειώνει τη μυϊκή ένταση και προλαμβάνει τους πόνους στα πέλματα.

2. Διάταση τετρακεφάλου – Για πιο «ελαφριά» γόνατα

Πώς γίνεται: Στάσου όρθιος, λύγισε το ένα πόδι προς τα πίσω και πιάσε τον αστράγαλο με το χέρι σου. Τράβηξε απαλά προς τα πάνω μέχρι να νιώσεις διάταση στο μπροστινό μέρος του μηρού.
Μείνε στη θέση 20-30 δευτερόλεπτα και επανάλαβε με το άλλο πόδι.

Οφέλη: Ανακουφίζει τα γόνατα, μειώνει τη δυσκαμψία στους μηρούς και βοηθά στη σωστή στάση του σώματος.

άσκηση για κοιλιακούς
Pinterest.com

3. Διάταση μέσης και γοφών – Για αποσυμπίεση μετά τη μέρα

Πώς γίνεται: Ξάπλωσε ανάσκελα, λύγισε τα γόνατα και φέρε το ένα πάνω στο άλλο, σαν να σταυρώνεις τα πόδια. Πιάσε το πίσω μέρος του κάτω ποδιού και τράβηξε απαλά προς το στήθος. Κράτησε 30 δευτερόλεπτα, αναπνέοντας βαθιά.

Οφέλη: Αποσυμπιέζει τη μέση, χαλαρώνει τους γοφούς και μειώνει την πίεση στη σπονδυλική στήλη.

Extra tip: Δοκίμασε να κάνεις αυτές τις διατάσεις πριν τον ύπνο ή μετά τη δουλειά. Αν τις εντάξεις στην καθημερινότητά σου, θα νιώσεις διαφορά μέσα σε λίγες μέρες, πιο ανάλαφρα πόδια, λιγότερη ένταση στη μέση και καλύτερη στάση σώματος.

«Μυρμηγκιάζουν» τα πόδια σου μετά την άσκηση; Τα 5 πράγματα που προσπαθεί να σου πει το σώμα σου

Η πολύωρη ορθοστασία είναι αναπόφευκτη για πολλούς, όμως δεν χρειάζεται να σημαίνει και… πόνο. Με τρεις απλές διατάσεις και λίγα λεπτά τη μέρα, μπορείς να ανακουφίσεις το σώμα σου, να βελτιώσεις την κυκλοφορία του αίματος και να νιώσεις ξανά «ανάλαφρος». Γιατί το σώμα που κινείται, ξεκουράζεται καλύτερα.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 8 hacks που οι γιατροί ορκίζονται πως βοηθούν στις ιώσεις (και δεν έχουν καμία σχέση με φάρμακα)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
άσκηση ορθοστασία πόνος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 sleep gadgets που κάνουν πραγματική διαφορά στη νυχτερινή σου ξεκούραση

5 sleep gadgets που κάνουν πραγματική διαφορά στη νυχτερινή σου ξεκούραση

13.11.2025
Επόμενο
Μπορεί μια σχέση εξ αποστάσεως να επιβιώσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν

Μπορεί μια σχέση εξ αποστάσεως να επιβιώσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν

13.11.2025

Δες επίσης

7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)
Life

7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)

13.11.2025
Οι κακές συνήθειες του ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο!
Life

Οι κακές συνήθειες του ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο!

13.11.2025
Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου
Life

Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου

13.11.2025
Τα 8 hacks που οι γιατροί ορκίζονται πως βοηθούν στις ιώσεις (και δεν έχουν καμία σχέση με φάρμακα)
Life

Τα 8 hacks που οι γιατροί ορκίζονται πως βοηθούν στις ιώσεις (και δεν έχουν καμία σχέση με φάρμακα)

12.11.2025
Πρώτος σε συχνότητα στους άνδρες ο καρκίνος του προστάτη στη χώρα μας
Υγεία

Πρώτος σε συχνότητα στους άνδρες ο καρκίνος του προστάτη στη χώρα μας

12.11.2025
Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα
Life

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

10.11.2025
Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη
Life

Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη

03.11.2025
Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)
Life

Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)

02.11.2025
Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο
Life

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

30.10.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;