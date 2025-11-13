Πονάς από την ορθοστασία; 3 κινήσεις που σώζουν πόδια και διάθεση!

Η πολύωρη ορθοστασία είναι κάτι που όλοι έχουμε βιώσει, είτε στη δουλειά, είτε στις δουλειές του σπιτιού, είτε απλώς σε μια απαιτητική μέρα. Ο πόνος στα πόδια, στα γόνατα και στη μέση είναι αποτέλεσμα της συνεχούς πίεσης που ασκείται στους μυς και στις αρθρώσεις.

Η καλή είδηση; Λίγα λεπτά στοχευμένων διατάσεων μπορούν να κάνουν θαύματα, χαλαρώνοντας το σώμα και προλαμβάνοντας τραυματισμούς.

Γιατί πονάμε μετά από πολύωρη ορθοστασία

Όταν στεκόμαστε για ώρες, το αίμα δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει ομαλά προς τα κάτω άκρα. Οι μυς «σφίγγουν», οι αρθρώσεις κουράζονται και η μέση δέχεται επιπλέον επιβάρυνση από την κακή στάση. Οι διατάσεις ενεργοποιούν την κυκλοφορία, βελτιώνουν την ευλυγισία και μειώνουν την αίσθηση κόπωσης σχεδόν αμέσως.

1. Διάταση γάμπας στον τοίχο – «Ανάσα» για πόδια και πέλματα

Πώς γίνεται: Στηρίξου σε έναν τοίχο, τοποθέτησε το ένα πόδι πίσω και λύγισε ελαφρώς το μπροστινό γόνατο. Κράτησε τη φτέρνα του πίσω ποδιού στο πάτωμα και νιώσε το τέντωμα στη γάμπα.

Μείνε στη θέση για 30 δευτερόλεπτα σε κάθε πόδι.

Οφέλη: Ανακουφίζει από το πρήξιμο, μειώνει τη μυϊκή ένταση και προλαμβάνει τους πόνους στα πέλματα.

2. Διάταση τετρακεφάλου – Για πιο «ελαφριά» γόνατα

Πώς γίνεται: Στάσου όρθιος, λύγισε το ένα πόδι προς τα πίσω και πιάσε τον αστράγαλο με το χέρι σου. Τράβηξε απαλά προς τα πάνω μέχρι να νιώσεις διάταση στο μπροστινό μέρος του μηρού.

Μείνε στη θέση 20-30 δευτερόλεπτα και επανάλαβε με το άλλο πόδι.

Οφέλη: Ανακουφίζει τα γόνατα, μειώνει τη δυσκαμψία στους μηρούς και βοηθά στη σωστή στάση του σώματος.

3. Διάταση μέσης και γοφών – Για αποσυμπίεση μετά τη μέρα

Πώς γίνεται: Ξάπλωσε ανάσκελα, λύγισε τα γόνατα και φέρε το ένα πάνω στο άλλο, σαν να σταυρώνεις τα πόδια. Πιάσε το πίσω μέρος του κάτω ποδιού και τράβηξε απαλά προς το στήθος. Κράτησε 30 δευτερόλεπτα, αναπνέοντας βαθιά.

Οφέλη: Αποσυμπιέζει τη μέση, χαλαρώνει τους γοφούς και μειώνει την πίεση στη σπονδυλική στήλη.

Extra tip: Δοκίμασε να κάνεις αυτές τις διατάσεις πριν τον ύπνο ή μετά τη δουλειά. Αν τις εντάξεις στην καθημερινότητά σου, θα νιώσεις διαφορά μέσα σε λίγες μέρες, πιο ανάλαφρα πόδια, λιγότερη ένταση στη μέση και καλύτερη στάση σώματος.

Η πολύωρη ορθοστασία είναι αναπόφευκτη για πολλούς, όμως δεν χρειάζεται να σημαίνει και… πόνο. Με τρεις απλές διατάσεις και λίγα λεπτά τη μέρα, μπορείς να ανακουφίσεις το σώμα σου, να βελτιώσεις την κυκλοφορία του αίματος και να νιώσεις ξανά «ανάλαφρος». Γιατί το σώμα που κινείται, ξεκουράζεται καλύτερα.

