Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Προειδοποιητικά σημάδια και δυνατότητες πρόληψης εφηβικής κατάθλιψης & τάσης αυτοκτονίας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), πιστός στις ανθρωπιστικές του αξίες και αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, συνεχίζει με συνέπεια και ευαισθησία το έργο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας...

…δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στην εφηβική κατάθλιψη και την πρόληψη της αυτοκτονίας στους νέους, με την υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών και δράσεων για εφήβους και τις οικογένειές τους.

Σε μια εποχή όπου η εφηβική κατάθλιψη και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές αποτελούν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. μέσα από ένα μοντέλο ολιστικής προσέγγισης, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, την πρόληψη και τη στοχευμενή παρέμβαση. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου φροντίδας που θα επιτρέψει στους εφήβους να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους, να χτίσουν ψυχική ανθεκτικότητα και να ανταποκριθούν λειτουργικά στη ζωή που ανοίγεται μπροστά τους.

Οι Βασικοί πυλώνες της δράσης μας περιλαμβάνουν:

• Λειτουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων στην κοινότητα για την παροχή υπηρεσιών στο παιδί και την οικογένεια. Μέσω έμπειρων επιστημόνων (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών κ.α.), προσφέρουμε συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, καθοδήγηση σε εφήβους και τις οικογένειές τους.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, μέσα από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της γνώσης και της έγκαιρης αναγνώρισης των προειδοποιητικών σημαδιών ψυχικής δυσφορίας στους εφήβους από γονείς και εκπαιδευτικούς, με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, οδηγών και ψηφιακού περιεχομένου (podcasts). Σε αυτό το πλαίσιο ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. έχει εκπονήσει τον ενημερωτικό οδηγό ¨Αυτοκτονία: προειδοποιητικά σημάδια και δυνατότητες πρόληψης¨ τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.redcross.gr/protovoulies-tou-tomea-koinonikis-pronoias-tou-ellinikou-erythrou-stavrou-gia-tin-efiviki-katathlipsi-kai-tin-prolipsi-tis-aftoktonias/

• Πρόληψη της Αυτοκτονίας μέσα από ενημερωτικές παρεμβάσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες και υλικό ψυχοεκπαίδευσης, προάγεται η σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της ενδυνάμωσης των οικογενειών και της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τους νέους να μιλήσουν ανοιχτά και να αναζητήσουν βοήθεια πριν η κρίση κλιμακωθεί.

• Ενδυνάμωση της Οικογένειας μέσα από τη στήριξη των γονέων και των φροντιστών με την παροχή πρακτικών επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα σημάδια συναισθηματικής επιβάρυνσης, να ανταποκρίνονται με κατανόηση, αποδοχή και ενσυναίσθηση και να αποτελέσουν τον πρώτο και πιο ισχυρό σύμμαχο των παιδιών τους.

• Ενδυνάμωση της κοινότητας: Λειτουργία Κινητής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθηση της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, φορείς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με στόχο την ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου προστασίας και φροντίδας για τους εφήβους.

• Τηλεφωνική γραμμή στήριξη παιδιών και εφήβων (10205)

Η εφηβική κατάθλιψη και ο αυτοκτονικός ιδεασμός αποτελούν σύνθετα κοινωνικά και ψυχολογικά φαινόμενα που απαιτούν υπεύθυνη ενημέρωση, συνεργασία και υποστήριξη. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός ασφαλούς πλαισίου επικοινωνίας, και αποτελεί έναν ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο οι νέοι άνθρωποι μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματα και τις δυσκολίες τους χωρίς φόβο ή στιγματισμό.