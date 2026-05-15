Υγεία 15.05.2026

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Προειδοποιητικά σημάδια και δυνατότητες πρόληψης εφηβικής κατάθλιψης & τάσης αυτοκτονίας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), πιστός στις ανθρωπιστικές του αξίες και αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, συνεχίζει με συνέπεια και ευαισθησία το έργο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας...
…δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στην εφηβική κατάθλιψη και την πρόληψη της αυτοκτονίας στους νέους, με  την υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών και δράσεων για  εφήβους και τις οικογένειές τους.

Σε μια εποχή όπου η εφηβική κατάθλιψη και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές αποτελούν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. μέσα από ένα μοντέλο ολιστικής προσέγγισης,  αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, την πρόληψη και τη στοχευμενή παρέμβαση. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου φροντίδας που θα επιτρέψει στους εφήβους να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους, να χτίσουν ψυχική ανθεκτικότητα και να ανταποκριθούν λειτουργικά στη ζωή που ανοίγεται μπροστά τους.

Οι Βασικοί πυλώνες της δράσης μας περιλαμβάνουν:

• Λειτουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων στην κοινότητα για την παροχή  υπηρεσιών στο παιδί και την οικογένεια. Μέσω έμπειρων επιστημόνων (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών κ.α.),  προσφέρουμε συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη,  καθοδήγηση σε εφήβους και τις οικογένειές τους.
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, μέσα από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της γνώσης και της έγκαιρης αναγνώρισης των προειδοποιητικών σημαδιών ψυχικής δυσφορίας στους εφήβους από γονείς και εκπαιδευτικούς, με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, οδηγών και ψηφιακού περιεχομένου (podcasts). Σε αυτό το πλαίσιο ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. έχει εκπονήσει τον ενημερωτικό οδηγό ¨Αυτοκτονία: προειδοποιητικά σημάδια και δυνατότητες πρόληψης¨ τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.redcross.gr/protovoulies-tou-tomea-koinonikis-pronoias-tou-ellinikou-erythrou-stavrou-gia-tin-efiviki-katathlipsi-kai-tin-prolipsi-tis-aftoktonias/
Πρόληψη της Αυτοκτονίας μέσα από ενημερωτικές παρεμβάσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες και υλικό ψυχοεκπαίδευσης, προάγεται η σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της ενδυνάμωσης των οικογενειών και της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τους νέους να μιλήσουν ανοιχτά και να αναζητήσουν βοήθεια πριν η κρίση κλιμακωθεί.
• Ενδυνάμωση της Οικογένειας μέσα από τη στήριξη των γονέων και των φροντιστών με την παροχή πρακτικών επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα σημάδια συναισθηματικής επιβάρυνσης, να ανταποκρίνονται με κατανόηση, αποδοχή και ενσυναίσθηση και  να αποτελέσουν τον πρώτο και πιο ισχυρό σύμμαχο των παιδιών τους.
Ενδυνάμωση της κοινότητας: Λειτουργία Κινητής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθηση της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, φορείς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με στόχο την ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου προστασίας και φροντίδας για τους εφήβους.

Τηλεφωνική γραμμή στήριξη παιδιών και εφήβων (10205) 

Η εφηβική κατάθλιψη και ο αυτοκτονικός ιδεασμός αποτελούν σύνθετα κοινωνικά και ψυχολογικά φαινόμενα που απαιτούν υπεύθυνη ενημέρωση, συνεργασία και υποστήριξη. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός ασφαλούς πλαισίου επικοινωνίας, και αποτελεί έναν ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο οι νέοι άνθρωποι μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματα και τις δυσκολίες τους χωρίς φόβο ή στιγματισμό.

ελληνικός ερυθρός σταυρός
Η Κύπρος με την Antigoni πάει στον τελικό της Eurovision – Οι 10 χώρες του B΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

Η Κύπρος με την Antigoni πάει στον τελικό της Eurovision – Οι 10 χώρες του B΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

15.05.2026
Dior Cruise 2027: Ο Jonathan Anderson σκηνοθετεί το πιο glamorous love letter στο Hollywood

Dior Cruise 2027: Ο Jonathan Anderson σκηνοθετεί το πιο glamorous love letter στο Hollywood

15.05.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού σε Σέρρες, Έδεσσα και Δράμα
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού σε Σέρρες, Έδεσσα και Δράμα

«Box breathing»: Πώς να διαχειριστείς το άγχος μέσα σε 60 δευτερόλεπτα
«Box breathing»: Πώς να διαχειριστείς το άγχος μέσα σε 60 δευτερόλεπτα

Νέο Σχέδιο Δράσης του ΕΚΚΟΜΕΔ «Αυτισμός και Δημιουργικότητα»
Νέο Σχέδιο Δράσης του ΕΚΚΟΜΕΔ «Αυτισμός και Δημιουργικότητα»

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα έχει δυναμική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα έχει δυναμική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Χαμηλός Δείκτης Μάζας Σώματος: Μήπως το σώμα σου στέλνει SOS;
Χαμηλός Δείκτης Μάζας Σώματος: Μήπως το σώμα σου στέλνει SOS;

Mind Diet: Το απόλυτο hack για να έχεις τον εγκέφαλό σου σε φουλ mode!
Mind Diet: Το απόλυτο hack για να έχεις τον εγκέφαλό σου σε φουλ mode!

Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τα δύο νέα online κανάλια – ANT1 Comedy και ANT1 Drama
Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τα δύο νέα online κανάλια – ANT1 Comedy και ANT1 Drama

«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης
«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

