14 Εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα

Με μια ματιά 14 εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού στέλνονται στη Βενεζουέλα.

Οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε έρευνα, διάσωση και παροχή υγειονομικής βοήθειας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τους σεισμοπαθείς.

Η αποστολή περιλαμβάνει διασωστικό εξοπλισμό και σκυλιά (Κ9). Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης της υπάρχουσας κατάστασης στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας και σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου, αποστέλλει δύο κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών στις πληγείσες από τον φονικό σεισμό περιοχές της Βενεζουέλας, τόσο για έρευνα και διάσωση στα ερείπια όσο και για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των πληγέντων κατοίκων.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τους σεισμοπαθείς της Βενεζουέλας

Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο κορυφαίος ανθρωπιστικός και εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα, αποστέλλει άμεσα δύο κλιμάκια αποτελούμενα από επτά εθελοντές το καθένα, με τον κατάλληλο διασωστικό (κοπτικά μηχανήματα, διασωστικά σχοινιά, drones κ.α.) εξοπλισμό και διασωστικά σκυλιά (Κ9) του Ε.Ε.Σ., τα οποία θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ερείπια σε συνεργασία με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας, καθώς και στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και ανθρωπιστικής υποστήριξης προς τους κατοίκους που επλήγησαν.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ετοιμότητά του να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε διεθνές κάλεσμα αλληλεγγύης, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην ανακούφιση των πληγέντων, όπου και αν βρίσκονται.