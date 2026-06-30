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Μουσικά Νέα 30.06.2026

Ο Robbie Williams έκανε την πιο random συναυλία της ζωής του στη Σεβίλλη και το internet παραληρεί

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Ο Robbie Williams χάρισε μία αξέχαστη στιγμή στη Σεβίλλη, τραγουδώντας αυθόρμητα το «Angels» μαζί με μουσικό του δρόμου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Robbie Williams τραγούδησε το "Angels" με έναν μουσικό του δρόμου στη Σεβίλλη.
  • Το απρόσμενο αυτό στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα social media.
  • Η στιγμή αυτή θεωρείται αυθεντική και αυθόρμητη εμφάνιση του καλλιτέχνη.
  • Η Juliana από τη Βραζιλία, που ταξίδεψε με την κόρη της, πρότεινε το τραγούδι στον μουσικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι πιο όμορφες μουσικές στιγμές είναι πολλές φορές εκείνες που δεν είναι προγραμματισμένες. Αυτό ακριβώς απέδειξε ο Robbie Williams, ο οποίος χάρισε μία απρόσμενη μουσική εμπειρία στους περαστικούς στη Σεβίλλη, όταν αποφάσισε να σταματήσει μπροστά σε έναν μουσικό του δρόμου και να τραγουδήσει μαζί του το θρυλικό «Angels».

Ο Robbie Williams στη σκηνή, μετά από μια δεκαετία, με εντυπωσιακή εμφάνιση και χαμόγελο.
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Το απρόβλεπτο αυτό στιγμιότυπο έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral στα social media, με τους fans να μιλούν για μία από τις πιο αυθεντικές εμφανίσεις του Βρετανού σταρ. Χωρίς σκηνή, χωρίς φώτα και χωρίς πρόγραμμα, ο Robbie απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς performers στον κόσμο.

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Πίσω από αυτή τη μοναδική στιγμή κρύβεται και μία συγκινητική ιστορία. Η Juliana, που κατάγεται από τη Βραζιλία αλλά ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ταξίδεψε μέχρι τη Σεβίλλη μαζί με την κόρη της Ary, με μοναδικό σκοπό να δουν από κοντά τον Robbie Williams.

Μητέρα και κόρη απολάμβαναν το ποτό τους σε ένα μαγαζί της πόλης, όταν άκουσαν έναν μουσικό του δρόμου να παίζει γνωστά βραζιλιάνικα τραγούδια. Λίγα τραπέζια πιο πέρα βρισκόταν και ο Robbie Williams, ο οποίος πλησίασε την παρέα και συνομίλησε μαζί τους σε πολύ χαλαρό κλίμα.

https://www.instagram.com/robbiewilliams/
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Η Juliana δεν έχασε την ευκαιρία και πρότεινε στον μουσικό να δοκιμάσει να παίξει το «Angels», παρότι εκείνος δεν το γνώριζε ιδιαίτερα καλά. Εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι βρίσκονταν εκεί.

Ο Robbie Williams σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την κυκλοφορία του άλμπουμ Britpop.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Robbie Williams πλησίασε τον μουσικό και άρχισε να τραγουδά μαζί του το «Angels», μετατρέποντας μία απλή βραδιά στους δρόμους της Σεβίλλης σε μία μικρή, αυτοσχέδια συναυλία. Οι περαστικοί σταμάτησαν για να παρακολουθήσουν τη μοναδική στιγμή, ενώ τα κινητά άρχισαν να καταγράφουν το αυθόρμητο performance που γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ηθοποιός Michael Caine σε επίσημη εμφάνιση, πρωταγωνιστής της ταινίας The Last Witch Hunter.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο απέδειξε πως οι πιο δυνατές μουσικές αναμνήσεις δεν χρειάζονται τεράστιες σκηνές ή εντυπωσιακά εφέ. Μερικές φορές αρκεί ένας δρόμος, μια κιθάρα, ένα αγαπημένο τραγούδι και ένας καλλιτέχνης που δεν διστάζει να γίνει ένα με τον κόσμο.

robbie_williams
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Για τη Juliana και την Ary, η βραδιά αυτή θα μείνει σίγουρα αξέχαστη, ενώ για τους fans του Robbie Williams ήταν ακόμη μία υπενθύμιση του γιατί συνεχίζει να ξεχωρίζει, τόσο για το ταλέντο όσο και για τον αυθορμητισμό του.

 

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Robbie Williams μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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