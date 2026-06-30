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Μουσικά Νέα 30.06.2026

Lizzo: Πώς η Taylor Swift την βοήθησε να επαναπροσδιορίσει την τακτική marketing που ακολουθεί

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Η Lizzo μιλά για τη σημασία της κοινότητας, την αποθέωση στην Taylor Swift και τη διαχείριση της εμπορικής αποτυχίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Lizzo εμπνέεται από την Taylor Swift για να εστιάσει στην κοινότητα των θαυμαστών της.
  • Η επιτυχία για τη Lizzo μετριέται πλέον από τη δύναμη της «φυλής» της, όχι από τα charts.
  • Η Lizzo αναγνώρισε ότι το τελευταίο της άλμπουμ δεν είχε εμπορική επιτυχία, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθησή της.
  • Η Lizzo πλέον εστιάζει στο ποιον απευθύνεται, όχι στο πώς θα φτάσει στις μάζες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ειλικρινή και αποκαλυπτική συζήτηση, η Lizzo αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζει την καριέρα της, τοποθετώντας την κοινότητα των θαυμαστών της στο επίκεντρο. Καλεσμένη στη σειρά «Proto Pop» του influencer και «Swiftologist», Zachary Hourihane, η hitmaker δεν δίστασε να αποθεώσει την Taylor Swift για τον οργανικό και ουσιαστικό τρόπο με τον οποίο διατηρεί εδώ και χρόνια μια βαθιά σύνδεση με το κοινό της.

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https://www.instagram.com/justjared/

Για τη Lizzo, η επιτυχία δεν μετριέται πλέον με βάση τους αριθμούς στα charts, αλλά με τη δύναμη της «φυλής» της, των «Lizzbians», όπως αποκαλεί τους πιστούς της φίλους. Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική της Swift, η Lizzo εξήγησε: «Πάντα μιλάω για την Taylor. Το κάνει αυτό εδώ και τόσο καιρό. Είναι ιδιοφυές και τόσο έξυπνο. Δεν ξέρω καν αν είχε εξαρχής το όραμα, αλλά το έχτισε οργανικά, και τώρα έχει μια ολόκληρη κοινότητα να την υποστηρίζει».

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Η αναφορά της Lizzo δεν είναι τυχαία, καθώς η Swift έχει γίνει θρύλος όχι μόνο για τη μουσική της, αλλά για τη συνέπεια με την οποία φρόντιζε τους θαυμαστές της, από τα δωρεάν meet-and-greets στις αρχές της καριέρας της μέχρι τα προσωποποιημένα δώρα και την αμεσότητα στα social media.

Η συζήτηση πήρε πιο προσωπικές διαστάσεις όταν η Lizzo μίλησε για το πρόσφατο άλμπουμ της, «Bitch», το οποίο δεν κατάφερε να φτάσει στις υψηλές θέσεις των Billboard charts. Η ερμηνεύτρια παραδέχτηκε με απόλυτη ειλικρίνεια πως υπήρξε ένα κρίσιμο 24ωρο όπου ένιωσε την αυτοπεποίθησή της να κλονίζεται, βασίζοντας την προσωπική της αξία σε αυτούς τους αριθμούς.

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https://www.instagram.com/lizzobeeating/

«Ήταν μια συντριπτική εμπειρία», παραδέχτηκε η ίδια. Ωστόσο, αυτή η στιγμή ήταν και η αφορμή για να αλλάξει ρότα. Πλέον, το ερώτημα για τη Lizzo δεν είναι «πώς θα φτάσω στις μάζες», αλλά «με ποιους μιλάω;». Η στροφή της προς τους ανθρώπους που την ακολουθούν και την καταλαβαίνουν αποτελεί πλέον τον πυρήνα της δημιουργικής της ταυτότητας.

Η μουσική πέρα από τα Charts

Η κουβέντα με τον Hourihane αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στη σύγχρονη pop σκηνή, όπου οι καλλιτέχνες αρχίζουν να απεξαρτώνται από τους αλγόριθμους και τις εμπορικές επιδόσεις. Η Lizzo, μέσα από αυτή την παραδοχή, στέλνει ένα δυνατό μήνυμα σε κάθε δημιουργό: η αληθινή επιτυχία βρίσκεται στη σύνδεση, στην εμπιστοσύνη της «κοινότητας» και στην παραμονή στην αλήθεια του καλλιτέχνη, ανεξάρτητα από το τι λένε οι λίστες επιτυχιών.

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Lizzo Taylor Swift
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