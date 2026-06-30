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Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται την Κατερίνα Δαλάκα στο «After Dark» το Σάββατο στο OPEN

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Η Κατερίνα Δαλάκα φιλοξενείται στο «After Dark» και μιλά για τον αθλητισμό, το Survivor, την προσωπική της ζωή και τη νέα της σχέση
Mad.gr

Το Σάββατο 4 Ιουλίου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται στο σαλόνι του «After Dark» την Κατερίνα Δαλάκα, μια καλεσμένη που έχει γράψει τη δική της ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό αλλά… και στα παιχνίδια επιβίωσης.

AFTER DARK (2)

Η πρωταθλήτρια του στίβου και μία από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες του Survivor μιλά ανοιχτά για τα παιδικά της χρόνια στη Γερμανία και την Κατερίνη, την οικογένειά της, αλλά και τη μεγάλη της αγάπη για τον αθλητισμό που καθόρισε τη ζωή της από πολύ μικρή ηλικία.

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Η Κατερίνα θυμάται τα πρώτα της βήματα στον στίβο, τις θυσίες που χρειάστηκε να κάνει για να φτάσει στην κορυφή και τις σημαντικότερες διακρίσεις της, αποκαλύπτοντας ποια θεωρεί τη μεγαλύτερη αθλητική επιτυχία της καριέρας της. Παράλληλα, μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές και εξηγεί γιατί ο πρωταθλητισμός απαιτεί απόλυτη πειθαρχία και αφοσίωση.

Φυσικά, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περάσει από το κεφάλαιο «Survivor». Η Κατερίνα Δαλάκα αποκαλύπτει πώς πήρε την απόφαση να συμμετάσχει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, εξηγεί γιατί επέστρεψε συνολικά τέσσερις φορές στον Άγιο Δομίνικο και παραδέχεται ότι, πέρα από την αγάπη της για το αγωνιστικό κομμάτι, σημαντικό ρόλο έπαιξε και το οικονομικό κίνητρο.

Ακόμη, μιλά για την τεράστια αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από το reality επιβίωσης και αποκαλύπτει πώς βίωσε την ξαφνική δημοσιότητα.Η αγαπημένη αθλήτρια μιλά επίσης για τη ζωή της σήμερα στην Κατερίνη, τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στον χώρο της εστίασης, αλλά και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε μία πολύ όμορφη σχέση.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα δοκιμάζει τις γνώσεις της στο παιχνίδι «Τρέξε Κατερίνα, Τρέξε», ένα κουίζ ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη, γεμάτο ερωτήσεις γύρω από τον στίβο, αποδεικνύοντας ότι παραμένει πρωταθλήτρια και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Φυσικά, από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει το πολυσυζητημένο εξομολογητήριο του «After Dark». Η Κατερίνα Δαλάκα απαντά στις πιο προσωπικές και ανατρεπτικές ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά, χωρίς φίλτρα και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Δες το trailer:

 

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After Dark επεισόδιο Θέμης Γεωργαντάς Κατερίνα Δαλάκα
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