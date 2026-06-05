Robbie Williams και Gary Barlow: Η επανένωση στη σκηνή μετά από μια δεκαετία

Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή περίμενε το κοινό στο εμβληματικό Royal Albert Hall του Λονδίνου, καθώς δύο από τα πιο αγαπημένα μέλη των «Take That», ο Robbie Williams και ο Gary Barlow, βρέθηκαν ξανά μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Η απρόσμενη επανένωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της sold-out συναυλίας της θρυλικής Lulu. Οι δύο καλλιτέχνες ενώθηκαν με την οικοδέσποινα για να ερμηνεύσουν την τεράστια επιτυχία «Relight My Fire», το τραγούδι που είχαν διασκευάσει μαζί το 1993, ξεσηκώνοντας το κοινό που κατέκλυσε τον χώρο.

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Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις

Η συναυλία της Lulu δεν ήταν μόνο μια γιορτή της μουσικής, αλλά και μια κίνηση ανθρωπιάς. Η ερμηνεύτρια επέλεξε να προσφέρει όλα τα έσοδα της εκδήλωσης στο «Lulu’s Mental Health Trust», το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει ιδρύσει η ίδια για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας.

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Η βραδιά περιελάμβανε και άλλες εντυπωσιακές παρουσίες, καθώς η Lulu μοιράστηκε τη σκηνή με τον Boy George αλλά και την Αυστραλέζα σταρ και συμμετέχουσα στη Eurovision, Delta Goodrem.

Η προσωπική διαδρομή της Lulu

Η συναυλία αποτελεί μέρος μιας περιόδου εσωτερικής αναζήτησης και ειλικρίνειας για τη διάσημη τραγουδίστρια. Πέρυσι, η Lulu εξέδωσε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «If Only You Knew».

Στο βιβλίο, η ίδια ανοίγει την καρδιά της και περιγράφει με συγκλονιστική ειλικρίνεια τη μάχη της με τον αλκοολισμό. Συγκεκριμένα, εξομολογείται τις λεπτομέρειες πίσω από την απόφασή της να απέχει οριστικά από το αλκοόλ τον Νοέμβριο του 2013. Σε παλαιότερες δηλώσεις της, είχε εκφράσει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που έλαβε, τονίζοντας παράλληλα τη θλίψη της για το γεγονός ότι οι προηγούμενες γενιές, όπως οι γονείς της, δεν είχαν αντίστοιχη πρόσβαση σε υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας.