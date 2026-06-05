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Life 05.06.2026

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Λατινικά

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Απαντήσεις και σχολιασμός των θεμάτων στα Λατινικά για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026
Πόπη Βασιλείου

Με το μάθημα των Λατινικών συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι μαθητές κλήθηκαν να εξεταστούν σε θέματα που κάλυπταν το σύνολο της εξεταστέας ύλης, απαιτώντας καλή γνώση της θεωρίας, ακρίβεια στη μετάφραση και εξοικείωση με τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Οι απαντήσεις και ο σχολιασμός των θεμάτων που ακολουθούν δόθηκαν από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο «Αξία», προσφέροντας στους υποψηφίους μια πρώτη εικόνα για την απόδοσή τους.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Θέματα και απαντήσεις στα Λατινικά

Α1.

Ο Ατίλιος Ρήγουλος, όταν κατατρόπωνε τους Καρχηδονίους στην Αφρική, έγραψε στη Σύγκλητο ότι είχε φύγει ο εργάτης του και είχε εγκαταλειφθεί ο αγρός του από αυτόν· η Σύγκλητος αποφάσισε να αναλάβει το κράτος τη φροντίδα αυτού, επειδή ο Ρήγουλος απουσίαζε. Οι κόρες του Σκιπίωνα πήραν προίκα από το δημόσιο ταμείο, επειδή ο πατέρας (τους) δεν είχε αφήσει τίποτα σε εκείνες.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Η Πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν έμαθε το σχέδιο του άνδρα της για τη δολοφονία του Καίσαρα, ζήτησε ξυράφι μανικιουρίστα δήθεν για να κόψει τα νύχια της και με αυτό, επειδή της γλίστρησε δήθεν κατά τύχη, αυτοτραυματίστηκε. Έπειτα ο Βρούτος, αφού κλήθηκε από την κραυγή των υπηρετριών στην κρεβατοκάμαρα, ήρθε για να τη μαλώσει, επειδή δήθεν είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα.

B1.

1. γ
2. α
3. β
4. α
5. β
Β2.
1. ε
2. ζ
3. α
4. γ
5. δ

Γ1.

senatus rura earum dotium illa
aequius, aequissimum popule
virorum cultello tonsorio ancillae
certe
talia consilia

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Γ2α.

elapso – elabi vocatus – vocari molientem – moliri

Γ2β.

scribendi discedamus absens acceptum conferto exegimus interficiet vulnerabatis venissent

Δ1α.

ab eo: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο desertum esse
curari: υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα placuit, τελικό απαρέμφατο, ετεροπροσωπία
semper: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο exigeret
uxor: παράθεση στο Porcia
temerarium: επιθετικός προσδιορισμός στο factum
amoris: γενική αντικειμενική στο indicium

Δ1β.

Romae, Athenis, Carthagine

Δ2α.

cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset:
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου (cognovisset), γιατί το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου (vulneravit). Δηλώνεται το προτερόχρονο στο παρελθόν. Ο ιστορικός ή διηγηματικός cum χρησιμοποιείται συχνά στις διηγήσεις του παρελθόντος και υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια. Δημιουργεί ανάμεσά τους μία σχέση αιτίας – αιτιατού. Στην υποτακτική φανερός είναι ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα της κύριας πρότασης.
Σύμπτυξη της δευτερεύουσας σε μετοχή:
viri sui consilio de interficiendo Caesare cognito

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Δ2β.

α) ut (Brutus) eam obiurgaret
β) eam obiurgatum
γ) eius obiurgandae causa/gratia (υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη)

Τα Λατινικά αποτελούν ένα από τα βασικά μαθήματα προσανατολισμού για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών και η σημερινή εξέταση ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση της συνολικής τους επίδοσης. Οι προτεινόμενες απαντήσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου Αξία λειτουργούν ως ένας χρήσιμος οδηγός αυτοαξιολόγησης, ενώ η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την ανακοίνωση των επίσημων βαθμολογιών.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

 

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Λατινικά Πανελλήνιες 2026
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