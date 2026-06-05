Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 05.06.2026

Rihanna – Michael Jackson: Τα δύο απόλυτα ονόματα που κυριαρχούν στο Spotify χωρίς νέο album εδώ και πάνω από μια δεκαετία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Παρά την απουσία νέου studio album για περισσότερο από μια δεκαετία, οι δύο superstars συνεχίζουν να κυριαρχούν στις streaming πλατφόρμες
Πόπη Βασιλείου

Η Rihanna και ο Michael Jackson αποτελούν δύο από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα καλλιτεχνών που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα όρια της εποχής τους και να παραμείνουν κυρίαρχοι στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ακόμη και χωρίς πρόσφατες δισκογραφικές κυκλοφορίες. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα του Spotify, οι δύο superstars βρίσκονται ανάμεσα στους Top 5 πιο πολυακουσμένους καλλιτέχνες παγκοσμίως, παρότι δεν έχουν κυκλοφορήσει νέο studio album εδώ και πάνω από 10 χρόνια.

Η Rihanna ποζάρει με κόκκινο σουτιέν με λουλούδια για τη νέα καμπάνια Savage X Fenty, προκαλώντας συζητήσεις.
https://www.instagram.com/badgalriri/

Το στοιχείο αυτό από μόνο του αποτυπώνει μια σπάνια πραγματικότητα στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, όπου η συνεχής παραγωγή νέου υλικού θεωρείται σχεδόν απαραίτητη για τη διατήρηση της επιτυχίας. Στην περίπτωση της Rihanna και του Michael Jackson, όμως, η εικόνα αυτή ανατρέπεται πλήρως. Η μουσική τους φαίνεται να διατηρεί μια διαχρονική δυναμική, η οποία δεν εξαρτάται από την τακτικότητα των κυκλοφοριών, αλλά από την πολιτιστική τους επιρροή.

Νέο άλμπουμ για τον Alex Warren – Όλα όσα ξέρουμε για το «Wildchild»

Η Rihanna, παρά την πολυετή απουσία νέου άλμπουμ, εξακολουθεί να παραμένει μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στις streaming πλατφόρμες. Οι επιτυχίες της συνεχίζουν να συγκεντρώνουν εκατομμύρια ακροάσεις καθημερινά, αποδεικνύοντας ότι το μουσικό της αποτύπωμα παραμένει ενεργό και εξαιρετικά επιδραστικό.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Αντίστοιχα, ο Michael Jackson, παρότι δεν βρίσκεται εν ζωή και δεν έχει νέο υλικό εδώ και δεκαετίες, εξακολουθεί να καταγράφει εντυπωσιακά νούμερα ακροάσεων. Η διαχρονικότητα των τραγουδιών του και η επιρροή του στην pop κουλτούρα τον διατηρούν σταθερά ανάμεσα στα πιο δημοφιλή ονόματα παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του «King of Pop».

Η παρουσία τους στο Spotify Top 5 monthly listeners αναδεικνύει ένα ενδιαφέρον φαινόμενο της εποχής του streaming: η επιτυχία δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από το νέο υλικό, αλλά και από τη διαχρονική αξία ενός καλλιτέχνη. Rihanna και Michael Jackson αποτελούν δύο διαφορετικές γενιές, αλλά συνδέονται από το ίδιο στοιχείο, τη διαρκή και αδιαμφισβήτητη επιρροή τους στη μουσική βιομηχανία.

To «The Cure» της Olivia Rodrigo κάνει ντεμπούτο στην κορυφή – No1 από την πρώτη εβδομάδα

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MICHAEL JACKSON RIHANNA spotify μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mad VMA 2026: Η μάχη για το «Καλύτερο Album» της χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει

Mad VMA 2026: Η μάχη για το «Καλύτερο Album» της χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει

05.06.2026
Επόμενο
Ελένη Φουρέιρα & Ciprian Robu – «Παίξε Μαζί Μου»: Τα MAD VMA 2011 που μοιάζουν ακόμα με εκρηκτικό flashback

Ελένη Φουρέιρα & Ciprian Robu – «Παίξε Μαζί Μου»: Τα MAD VMA 2011 που μοιάζουν ακόμα με εκρηκτικό flashback

05.06.2026

Δες επίσης

Αντώνης Ρέμος: Το συγκινητικό flashback με την Μαρινέλλα από το 2005
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: Το συγκινητικό flashback με την Μαρινέλλα από το 2005

05.06.2026
Ελένη Φουρέιρα & Ciprian Robu – «Παίξε Μαζί Μου»: Τα MAD VMA 2011 που μοιάζουν ακόμα με εκρηκτικό flashback
Mad Events

Ελένη Φουρέιρα & Ciprian Robu – «Παίξε Μαζί Μου»: Τα MAD VMA 2011 που μοιάζουν ακόμα με εκρηκτικό flashback

05.06.2026
Mad VMA 2026: Η μάχη για το «Καλύτερο Album» της χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026: Η μάχη για το «Καλύτερο Album» της χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει

05.06.2026
Robbie Williams & Gary Barlow: Η απρόσμενη επανένωση στη σκηνή μετά από 10 χρόνια
Μουσικά Νέα

Robbie Williams & Gary Barlow: Η απρόσμενη επανένωση στη σκηνή μετά από 10 χρόνια

04.06.2026
«Σελήνη μου Μυρτώ»: O Leon of Athens συγκινεί με το νέο του τραγούδι
Μουσικά Νέα

«Σελήνη μου Μυρτώ»: O Leon of Athens συγκινεί με το νέο του τραγούδι

04.06.2026
Pan Pan και TURBOFLOW3000: Το νέο τους τραγούδι μπήκε στην καλοκαιρινή μας playlist
Μουσικά Νέα

Pan Pan και TURBOFLOW3000: Το νέο τους τραγούδι μπήκε στην καλοκαιρινή μας playlist

04.06.2026
David Guetta: Το θρυλικό τριήμερο στο μεγαλύτερο στάδιο της Γαλλίας που υπόσχεται να γράψει ιστορία το 2026
Μουσικά Νέα

David Guetta: Το θρυλικό τριήμερο στο μεγαλύτερο στάδιο της Γαλλίας που υπόσχεται να γράψει ιστορία το 2026

04.06.2026
Ένα flashback γεμάτο συναίσθημα: Ο Βασίλης Καρράς και το «Φαινόμενο» στα Mad VMA 2019
Mad Events

Ένα flashback γεμάτο συναίσθημα: Ο Βασίλης Καρράς και το «Φαινόμενο» στα Mad VMA 2019

04.06.2026
Enrique Iglesias: Το viral βίντεο με θαυμάστρια που «άναψε» φήμες για κρίση με την Anna Kournikova
Μουσικά Νέα

Enrique Iglesias: Το viral βίντεο με θαυμάστρια που «άναψε» φήμες για κρίση με την Anna Kournikova

04.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας