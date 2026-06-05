Mad VMA 2026: Η μάχη για το «Καλύτερο Album» της χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει

Η αντίστροφη μέτρηση για τις 17 Ιουνίου έχει ξεκινήσει και το Κλειστό του Tae Kwon Do ετοιμάζεται να γίνει το επίκεντρο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Στα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, η οποία στηρίζει σταθερά τη δημιουργική εξέλιξη των καλλιτεχνών, η προσοχή στρέφεται σε μια κατηγορία που αποτελεί τον καθρέφτη της χρονιάς: το βραβείο για το «Καλύτερο Album».

Ένα album δεν είναι απλώς μια συλλογή τραγουδιών, είναι μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική κατάθεση, ένας χάρτης που αποτυπώνει την αισθητική, την εξέλιξη και το όραμα του δημιουργού του. Στην εποχή του streaming και των μεμονωμένων singles, η κυκλοφορία ενός δίσκου που καταφέρνει να κρατήσει το κοινό πιστό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο track, αποτελεί ένα σπάνιο επίτευγμα. Ποιοι καλλιτέχνες κατάφεραν να «ντύσουν» τις εμπειρίες τους με την ιδανική παραγωγή, να πειραματιστούν με νέους ήχους και να δημιουργήσουν ένα έργο-σταθμό που θα αντέξει στον χρόνο; Η στιγμή της κρίσης πλησιάζει και οι υποψήφιοι για το «Καλύτερο Album» είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν την κορυφή στη μεγάλη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

San Oneiro – Anastasia

Το album «San Oneiro» της Anastasia, που κυκλοφόρησε από τη Golden Records και τη Minos EMI, αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά projects της πρόσφατης ελληνικής δισκογραφίας, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της καλλιτέχνιδας στη μουσική σκηνή. Με την υπογραφή του παραγωγού GKal (Γιώργου Καλογεράκου) σε μουσική και στίχους, ο δίσκος συνδυάζει επιτυχημένα τον σύγχρονο λαϊκό ήχο με το συναίσθημα, ξεπερνώντας τα 45 εκατομμύρια streams στο Spotify. Η απήχηση του album αποτυπώθηκε εντυπωσιακά και στα charts, καθώς κατέκτησε την 1η θέση στις πωλήσεις του Official IFPI Charts στο ελληνικό ρεπερτόριο μόλις μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του σε φυσικό προϊόν, με το track «Κάθε Λέξη» να αναδεικνύεται σε μια από τις πιο αγαπημένες λαϊκές μπαλάντες του κοινού.

Η επιτυχία της έχει ξεπεράσει προ πολλού τα ελληνικά σύνορα, με την ίδια να ετοιμάζει ξανά τις αποσκευές της για μια διεθνή περιοδεία που θα συζητηθεί. Μετά τη σαρωτική αγάπη που εισέπραξε στην πρώτη της επίσκεψη στην Αυστραλία, η Anastasia επιστρέφει τον φετινό Σεπτέμβριο και Οκτώβριο εκεί όπου η καρδιά της ομογένειας χτυπά πιο δυνατά, προσθέτοντας στο πρόγραμμά της νέους σταθμούς όπως το Darwin και το Brisbane. Παράλληλα με το καλοκαιρινό της tour σε Ελλάδα και Κύπρο.

Oneiropolos – Apon

Με τον δίσκο «Oneiropolos», ο Apon κατάφερε να χαράξει μια δική του, ξεχωριστή διαδρομή στα μουσικά δρώμενα, παραδίδοντας ένα project που λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος ηχητικός καθρέφτης των συναισθημάτων του. Μέσα από τα δέκα κομμάτια που απαρτίζουν το tracklist, από το ατμοσφαιρικό «Kaigomai» και το ομότιτλο «Oneiropolos», μέχρι τα έντονα ρυθμικά «Erotas Venzini» και «Xiliometra», ο καλλιτέχνης επιδεικνύει μια σπάνια ωριμότητα στον τρόπο που συνδέει τον μοντέρνο ήχο με την προσωπική αφήγηση. Συνθέσεις όπως το «Goulia Goulia», το «Kathreftis», τα «Provlimata», τα «Daxtylidia» και το συναισθηματικά καθηλωτικό «Spasan Ta Rologia», συνθέτουν ένα ψηφιδωτό που κέρδισε άμεσα τις εντυπώσεις, αναδεικνύοντας τον Apon σε έναν από τους πιο ικανούς δημιουργούς της γενιάς του που ξέρουν να μετατρέπουν τη βιωματική εμπειρία σε απόλυτα hit.

Αυτή την περίοδο, ο Apon προετοιμάζεται για την εντυπωσιακή καλοκαιρινή του περιοδεία με τίτλο «Ηχογένεια Tour», όπου θα μεταφέρει τη μοναδική του ενέργεια σε επιλεγμένους χώρους και μεγάλα μουσικά φεστιβάλ, εστιάζοντας στη βαθιά σύνδεση με το εναλλακτικό pop κοινό που αναζητά κάτι αυθεντικό.

Παράλληλα με την υποψηφιότητά του, κάνει την καλλιτεχνική υπέρβαση με το νέο του single «Ρεμπέτικο», ένα τραγούδι που γεφυρώνει την παλιά ελληνική μουσική μνήμη με τον σύγχρονο urban ήχο.

FTHINA TRICKS 3 – Bloody Hawk

Η τριλογία «FTHINA TRICKS 3 » ολοκληρώνεται με τον Bloody Hawk να καθιερώνεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της σύγχρονης ελληνικής ραπ σκηνής, μεταβαλλόμενος από έναν εσωστρεφή καλλιτέχνη σε έναν δημιουργό για κάθε ώρα και περίσταση. Το 3o μέρος του άλμπουμ παρουσιάζει έναν καλλιτέχνη πιο ώριμο και τεχνικά άρτιο, που έχει αποβάλει την περιττή πίεση του παρελθόντος, προσφέροντας παραγωγές διεθνών προδιαγραφών και μια ισορροπημένη μίξη από δυναμικά intros και εξομολογητικά κομμάτια. Παρά τις επιμέρους ενστάσεις για ορισμένες μελωδικές πειραματικές στιγμές, ο δίσκος καταφέρνει να στέκεται με συνέπεια ως αυτόνομο έργο, κλείνοντας ιδανικά ένα κεφάλαιο που τον μετατρέπει από την ακριτική Ξάνθη στα μεγάλα στάδια, αναδεικνύοντάς τον ως τον φυσικό διάδοχο της κορυφής στο εγχώριο hip hop.

Πέρα από τη δισκογραφική του συνέπεια, ο Bloody Hawk έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δυναμικούς performers της χώρας, μετατρέποντας κάθε του συναυλία σε μια συλλογική εμπειρία απόλυτης ενέργειας. Η πορεία του κορυφώθηκε με την ιστορική εμφάνισή του στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 42.000 θεατές, ενώ η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Εμείς» και η σταθερή του παρουσία στην κορυφή των charts, μέσα από δουλειές όπως η σειρά «Φθηνά Tricks» και το «The Deal», επιβεβαιώνουν τη διαρκή του ανανέωση. Συνδυάζοντας πλέον το hip hop με νέα μουσικά στοιχεία και καινοτόμες συνεργασίες, ο Bloody Hawk παραμένει ένας καλλιτέχνης που δεν φοβάται να πειραματιστεί, διατηρώντας πάντα στον πυρήνα του το αυθεντικό urban attitude που τον ανέδειξε.

Asteromata – Klavdia

Με το άλμπουμ «Asteromata», η Klavdia καταθέτει μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση που παντρεύει επιδέξια τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο με την πλούσια ποντιακή της κληρονομιά, δημιουργώντας ένα μοναδικό πολιτισμικό αποτύπωμα. Κυκλοφορώντας στον απόηχο της θριαμβευτικής 6ης θέσης της στη Eurovision 2025, ο δίσκος λειτουργεί ως ένας συναισθηματικός χάρτης που περιλαμβάνει από την πλατινένια επιτυχία του ομότιτλου κομματιού και τις δυναμικές urban-pop συνεργασίες με τους Arcade, μέχρι λυρικές μπαλάντες και ατμοσφαιρικές διασκευές που αναδεικνύουν το εύρος της ερμηνευτικής της δεινότητας. Υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση των Arcade, η Klavdia καταφέρνει να εξισορροπήσει τον international προσανατολισμό με την προσωπική ενδοσκόπηση, υπογράφοντας μια από τις πιο σημαντικές και ώριμες δισκογραφικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Η καθιέρωσή της στη διεθνή σκηνή ήρθε μέσα από την εντυπωσιακή της πορεία στη Eurovision 2025, όπου κατέκτησε την 6η θέση εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ενώ το άλμπουμ της «Αστερομάτα» σημείωσε ιλιγγιώδη νούμερα στα ψηφιακά charts. Η επιτυχία της αυτή της χάρισε μια θέση στη λίστα 30 Under 30 του Forbes και οδήγησε την εικόνα της μέχρι την Times Square ως πρέσβειρα του Spotify Equal. Συνεχίζοντας με διεθνείς συνεργασίες και την πρόσφατη κυκλοφορία του urban ethnic pop single «Όνειρο Βαθύ», η Klavdia αποδεικνύει πως δεν είναι απλώς μια ανερχόμενη φωνή, αλλά μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα με παγκόσμια προοπτική και σταθερά ανοδική τροχιά.

1% – Rack

Με το «1%», το 5ο του προσωπικό EP, ο Rack κάνει μια τολμηρή καλλιτεχνική στροφή που αποδεικνύει την ευελιξία και την εξέλιξή του στη σύγχρονη ελληνική ραπ σκηνή. Απομακρυνόμενος από τα καθιερωμένα μουσικά του μονοπάτια, ο καλλιτέχνης πειραματίζεται με φρέσκες φόρμες, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο στοιχεία dancehall, reggaeton και 80s disco, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που εκπλήσσει ευχάριστα. Το project, που ντύνεται με ένα ιδιαίτερα προσωπικό εξώφυλλο αφιερωμένο στον πατέρα του, περιλαμβάνει επτά κομμάτια, με το hit «D%SCO» να ξεχωρίζει ήδη από την κυκλοφορία του, και φέρει την υπογραφή κορυφαίων παραγωγών όπως ο Sin Laurent και ο Beyond. Το «1%» δεν είναι απλώς μια νέα δισκογραφική δουλειά, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση που ανανεώνει τον ήχο του Rack και τον τοποθετεί στην πρώτη γραμμή των μουσικών εξελίξεων.

Το 2026 βρίσκει τον Rack στην κορύφωση της καριέρας του, με το «1% Tour» να εξελίσσεται στο απόλυτο συναυλιακό γεγονός της χρονιάς. Μετά από μια σειρά από sold-out εμφανίσεις που προκάλεσαν «παραλήρημα» στην Ελλάδα, από το γεμάτο WE στη Θεσσαλονίκη μέχρι την τεράστια ζήτηση στα νησιά, ο καλλιτέχνης μετέφερε τη δυναμική του σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιώντας θριαμβευτικές sold-out συναυλίες μέχρι την Αυστραλία τον Απρίλιο του 2026. Με κάθε του εμφάνιση να γίνεται ασφυκτικά γεμάτη και το κοινό να τον αποθεώνει σταθερά, ο Rack αποδεικνύει ότι η κυριαρχία του δεν είναι τυχαία, καθώς συνεχίζει να «τρέχει με χίλια», μετατρέποντας το 2026 σε μια χρονιά που του ανήκει ολοκληρωτικά.

POP TOO – Marina Satti

Το «POP TOO» αποτελεί την εντυπωσιακή συνέχεια του καλλιτεχνικού οράματος της Marina Satti, εδραιώνοντάς την ως μια από τις πιο επιδραστικές δυνάμεις της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Κυκλοφορώντας τον Απρίλιο του 2025, το δεύτερο αυτό άλμπουμ εμβαθύνει με τόλμη στον πειραματισμό ανάμεσα στην pop, το urban στοιχείο και την ελληνική παράδοση, επιτυγχάνοντας μια σπάνια εμπορική και καλλιτεχνική αποδοχή με παρουσία σε charts περισσότερων από 50 χωρών. Με κορυφαίες διακρίσεις, όπως το πλατινένιο status των singles και την ιστορική πρωτιά της Σάττι με δύο ταυτόχρονα νούμερο 1 στο YouTube για το 2025, το άλμπουμ περιλαμβάνει μια σειρά από hit-singles και συνεργασίες, από το πολυβραβευμένο «Λόλα» μέχρι το «Επάνω στο Τραπέζι», που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξωστρέφεια της δημιουργού του, καθιστώντας το «POP TOO» το εμπορικότερο άλμπουμ της χρονιάς από Ελληνίδα καλλιτέχνη.

Η παρουσία της εκτός συνόρων επεκτείνεται πλέον δυναμικά, καθώς τον Μάιο η Μαρίνα Σάττι πραγματοποιεί εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, όπως το Τορόντο, η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη. Παράλληλα, μετά τις επιτυχημένες στάσεις της σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως οι Βρυξέλλες, επιστρέφει για μια γεμάτη καλοκαιρινή σεζόν στην Ελλάδα. Με κεντρικούς σταθμούς σημαντικά φεστιβάλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Bad Boy 3 – Trannos

Με το «Bad Boy 3», ο Trannos επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την κυριαρχία του στη σύγχρονη trap σκηνή, προσφέροντας ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ 11 κομματιών που υπόσχεται να κατακλύσει τα ψηφιακά charts. Συνεχίζοντας την αδιαμφισβήτητη viral πορεία του, το άλμπουμ περιλαμβάνει ήδη αναγνωρισμένα hits όπως τα «Νησιά» και «Πρώτη Φορά», πλαισιωμένα από δυναμικές συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Daima, Chekkis, Skez και Gameboy. Μέσα από το προσωπικό του label, No Cap, σε συνεργασία με την Panik Records, ο Trannos δεν παρουσιάζει μόνο το δικό του νέο υλικό, αλλά ενισχύει έμπρακτα την εγχώρια σκηνή, παρέχοντας μια πλατφόρμα έκφρασης σε νέα ταλέντα και εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους πιο επιδραστικούς artists της γενιάς του.

Με τη δισκογραφική του φαρέτρα να εμπλουτίζεται διαρκώς, ο Trannos παρουσιάζει σήμερα το νέο του άλμπουμ «Why Always Me?», μια δουλειά που αποτυπώνει τους λόγους που τον διατηρούν σταθερά στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας. Το άλμπουμ αποτελείται από 12 tracks και κυκλοφορεί από τη «No Cap», το δικό του δισκογραφικό label σε συνεργασία με την Panik Records, ενώ περιλαμβάνει κορυφαίες συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Snik, Ivan Greko, FLY LO, Dirty Harry και πολλοί άλλοι. Συνεχίζοντας μια πορεία που περιλαμβάνει επιτυχημένα projects όπως το «Trannos» EP και δεκάδες solo singles που έχουν γίνει πλατινένια, ο καλλιτέχνης προετοιμάζεται τώρα για ένα γεμάτο καλοκαίρι με εκρηκτικά live σε μεγάλα clubs και festivals, επιβεβαιώνοντας πως η δυναμική του δεν γνωρίζει όρια.

Mou Elipses Poli – Nikos Vertis

Μετά από 8 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, ο Νίκος Βέρτης επέστρεψε δυναμικά το 2025 με το ολοκληρωμένο άλμπουμ «Μου Έλειψες Πολύ», το οποίο κυκλοφόρησε από τη Heaven Music και κατέκτησε άμεσα την κορυφή των πωλήσεων στα επίσημα charts της IFPI. Ο δίσκος, που περιλαμβάνει 19 τραγούδια, ισορροπεί υποδειγματικά ανάμεσα στο χαρακτηριστικό, γνώριμο λαϊκό ύφος του αγαπημένου ερμηνευτή και τις πιο σύγχρονες, φρέσκιες ενορχηστρώσεις. Μέσα από κομμάτια όπως το ομότιτλο «Μου Έλειψες Πολύ», το «Τι Να Πω» και το «Ερωτεύτηκα Εσένα», ο Νίκος Βέρτης επιβεβαιώνει τη σταθερή του αξία στη μουσική σκηνή, προσφέροντας μια πλούσια δισκογραφική δουλειά που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού που τον ακολουθεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή την περίοδο, ο Νίκος Βέρτης, παράλληλα με το νέο του δισκογραφικό βήμα, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον της νυχτερινής Αθήνας, παρουσιάζοντας ένα show ευρωπαϊκών προδιαγραφών στη σκηνή του YTON The Music Show, ενώ ετοιμάζεται να μεταφέρει την εκρηκτική του ενέργεια και εκτός συνόρων με προγραμματισμένες μεγάλες live εμφανίσεις σε αρένες του εξωτερικού.

Το δικό μου DNA – Κατερίνα Λιόλιου

Με το νέο της άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA», η Κατερίνα Λιόλιου επιβεβαιώνει τον τίτλο της ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες ερμηνεύτριες της γενιάς της, παρουσιάζοντας μια πολυσυλλεκτική δισκογραφική δουλειά 14 τραγουδιών που αναδεικνύει το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό της στίγμα. Κυκλοφορώντας από την Panik Platinum, το άλμπουμ συνδυάζει ήδη καταξιωμένα mega hits, όπως το «Το ‘Βαλε» και το «Με ‘Γεια Σου», με 12 ολοκαίνουργια κομμάτια που έχουν ήδη γίνει viral στο TikTok, καταγράφοντας εκατομμύρια προβολές. Μέσα από tracks όπως το ομότιτλο «DNA», το «Για Την Επόμενη» και το «Γκρεμίστε», η Λιόλιου «ξετυλίγει» το μουσικό της DNA, αποδεικνύοντας τη δυναμική της στις ψηφιακές πλατφόρμες και την αμεσότητα με την οποία το κοινό αγκάλιασε τη νέα της δουλειά, η οποία αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς τόσο στις live εμφανίσεις της όσο και στις προτιμήσεις των ακροατών.

Και επειδή το καλοκαίρι της ανήκει, ετοιμάζεται να γυρίσει όλη την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour»! Από την Αλεξανδρούπολη και την Καστοριά, μέχρι την Κρήτη, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, η Κατερίνα υπόσχεται ένα tour γεμάτο energy και vibes που θα μας μείνουν αξέχαστα. Τα καλύτερα όμως έρχονται, αφού μέσα από το Instagram μας έδωσε το απόλυτο spoiler! Είναι ήδη στο στούντιο και ετοιμάζει νέο άλμπουμ. Αν και κρατάει το ύφος των τραγουδιών για εκπληξη, το υλικό που μοιράστηκε δείχνει ότι η νέα της δισκογραφική φάση θα είναι ακόμα πιο δυνατή.

11 Με λίγα λόγια – Νίκος Οικονομόπουλος

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, η «απόλυτη φωνή» της ελληνικής δισκογραφίας, επιστρέφει πιο ώριμος από ποτέ με το νέο του άλμπουμ «11 Με Λίγα Λόγια», ένα εντυπωσιακό διπλό CD που αναμένεται να αποτελέσει το κορυφαίο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Η συλλεκτική αυτή έκδοση συνδυάζει ιδανικά το νέο με το διαχρονικό: το πρώτο CD παρουσιάζει 10 ολοκαίνουργιες επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών singles «Εισιτήριο Ένα» και «Κουράστηκα Να Σ’ Αγαπώ», ενώ το δεύτερο CD προσφέρει μια αναδρομή σε 16 κορυφαία hits που έχουν σημαδέψει την καριέρα του, όπως ο «Έκπτωτος Άγγελος» και «Το Βιογραφικό». Με τη δημιουργική σφραγίδα καταξιωμένων συνθετών και στιχουργών, όπως ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Γιώργος Μουκίδης και η Ελένη Γιαννατσούλια, το «11 Με Λίγα Λόγια» επιβεβαιώνει τη σταθερή αξία του καλλιτέχνη, προσφέροντας στους θαυμαστές του ένα ολοκληρωμένο μουσικό ταξίδι που παντρεύει τις πρόσφατες επιτυχίες με τις διαχρονικές αγαπημένες στιγμές του.

Αυτή την περίοδο, ο Νίκος Οικονομόπουλος συνεχίζει να βρίσκεται στην απόλυτη κορυφή, εξαργυρώνοντας την τεράστια αγάπη του κοινού με ακόμη μία σπουδαία καλλιτεχνική κίνηση. Μετά τη σαρωτική πορεία του στα ραδιοφωνικά και ψηφιακά charts, ο κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω του με την οπτικοποίηση της μεγάλης του επιτυχίας «Με Λίγα Λόγια». Η συγκλονιστική αυτή μπαλάντα απέκτησε πλέον το δικό της πολυαναμενόμενο music video, μια παραγωγή υψηλής αισθητικής και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, που ντύνει ιδανικά τη γεμάτη πάθος ερμηνεία του και επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τον ηγετικό του ρόλο στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr.