Νέο άλμπουμ για τον Alex Warren – Όλα όσα ξέρουμε για το «Wildchild»

Ο Alex Warren ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ «Wildchild» με ένα απολαυστικό, χαοτικό βίντεο στο πλευρό του κωμικού Kevin James

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και social media sensation Alex Warren ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του δεύτερου προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο «Wildchild», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου.

Πιστός στο ιδιαίτερο στυλ του, ο ερμηνευτής του «Fever Dream» επέλεξε έναν αρκετά πρωτότυπο και χιουμοριστικό τρόπο για να μοιραστεί τα νέα με τους fans του. Στο βίντεο της ανακοίνωσης, ο Warren συνεργάζεται με τον γνωστό κωμικό Kevin James, ο οποίος υποδύεται τον σκηνοθέτη ενός «καταστροφικού» γυρίσματος.

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Καθώς ο τραγουδιστής προσπαθεί να ανακοινώσει το άλμπουμ ενώ είναι αναρτημένος στον αέρα με ιμάντες, έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά από ατυχήματα: από εκρήξεις από κανόνια κομφετί, σήμα κατατεθέν της τρέχουσας περιοδείας του, μέχρι χρωματιστή μπογιά και φωτιές στο πλατό, δημιουργώντας ένα απολαυστικό «chaotic» αποτέλεσμα.

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του

Το «Wildchild» αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου ντεμπούτου άλμπουμ του, «You’ll Be Alright, Kid», το οποίο περιλάμβανε το παγκόσμιο φαινόμενο «Ordinary». Στο νέο δισκογραφικό εγχείρημα αναμένεται να συμπεριληφθούν τα πρόσφατα singles «Fever Dream» και «Fine Place to Die», καθώς και το ολοκαίνουριο τραγούδι «Passenger», που κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή.

Η είδηση της κυκλοφορίας γιορτάστηκε με ειδικά pop-up events σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Λος Άντζελες, όπου οι θαυμαστές είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο υλικό.

Συνεχίζοντας την επιτυχία του «Finding Family on the Road»

Αυτή την περίοδο, ο Alex Warren βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, πραγματοποιώντας το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας του «Finding Family on the Road», μετά από μια σειρά sold-out εμφανίσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων δύο βραδιών στο O2 Arena του Λονδίνου.

Μετά τη συνεργασία του σε βίντεο με τους Jennifer Aniston και Max Greenfield για την ανακοίνωση της περιοδείας του, ο Warren επιβεβαιώνει πως διαθέτει μια ιδιαίτερη ικανότητα να «στρατολογεί» μεγάλα ονόματα του Hollywood για να πλαισιώσουν τις καλλιτεχνικές του ανακοινώσεις με χιούμορ και δημιουργικότητα.