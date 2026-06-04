Ronaldinho: Η νέα μουσική επωνυμία Tu Música κάνει πρεμιέρα με το άλμπουμ «CAMISA 10»

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Ronaldinho, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο του δεν περιορίζεται μόνο στα γήπεδα. Ο διάσημος άσος ανακοίνωσε επίσημα τη δημιουργία της δισκογραφικής εταιρείας Tu Música, με το πρώτο μεγάλο project να φέρει τον τίτλο CAMISA 10. Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου, λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.

Στο επίκεντρο αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος βρίσκεται ο μετρ των dancehall επιτυχιών, Sean Paul, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ. Ο ίδιος δήλωσε ενθουσιασμένος για τη συνεργασία του με τον Ronaldinho, υπογραμμίζοντας ότι το τραγούδι αποτελεί έναν ύμνο στη νίκη και την έμπνευση, ιδανικό για να δώσει κίνητρο στις ομάδες και τους φιλάθλους που θα ζήσουν τη μαγεία του Μουντιάλ. Από την πλευρά του, ο Ronaldinho χαρακτήρισε τη συνεργασία με τον Sean Paul ως «όνειρο που έγινε πραγματικότητα», τονίζοντας πως η μουσική ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

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Ένα ρόστερ 44 καλλιτεχνών από 18 χώρες

Το CAMISA 10 δεν είναι απλώς ένα άλμπουμ, αλλά ένα πολυπολιτισμικό μουσικό φαινόμενο. Συνολικά 44 καλλιτέχνες από 18 χώρες, ανάμεσά τους ο Jonas Blue, ο Justin Quiles και ο Luis R. Conriquez, ενώνουν τις δυνάμεις τους, συνδυάζοντας είδη όπως reggaetón, dancehall, Latin pop, afrobeats και urban music. Το project, που δημιουργήθηκε από τους επιχειρηματίες Allan Jesus, Roni Maltz Bin και τον αδελφό του Ronaldinho, Roberto de Assis, στοχεύει να γεφυρώσει διαφορετικές αγορές και κουλτούρες, έχοντας ως βάση το Μαϊάμι.

Ο συμβολισμός πίσω από τον τίτλο

Ο τίτλος του άλμπουμ είναι μια ευθεία αναφορά στη φανέλα με το νούμερο 10, το νούμερο που ταυτίστηκε απόλυτα με την πορεία του Ronaldinho και θεωρείται το σύμβολο των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του αθλήματος. Με αυτό το project, ο Βραζιλιάνος σταρ επιδιώκει να μεταφέρει την ενέργεια και το πάθος του γηπέδου στις διεθνείς μουσικές σκηνές, δημιουργώντας μια πλατφόρμα που θα «σκοράρει» επιτυχίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.’