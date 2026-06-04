JAMMJAM in Athens: Μια μοναδική μουσική εμπειρία διεθνούς εμβέλειας κάτω από την Ακρόπολη

Μια πρωτόγνωρη μουσική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου στους Στύλους του Ολυμπίου Διός

Μια πρωτόγνωρη και σπάνια μουσική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Αθήνας, τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, κάτω από την Ακρόπολη.

Η FRONTSTAGE Entertainment έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διεθνώς αναγνωρισμένο μουσικό project JAMMJAM, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την παραγωγή και υλοποίηση μιας διοργάνωσης υψηλών προδιαγραφών που μετέτρεψε το αθηναϊκό τοπίο σε σημείο συνάντησης μουσικών, πολιτισμών και δημιουργικών δυνάμεων από όλο τον κόσμο.

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Με παρουσία σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, το JAMMJAM έχει καθιερωθεί ως μια ξεχωριστή μουσική πλατφόρμα που υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής συναυλίας. Πρόκειται για μια σπάνια καλλιτεχνική εμπειρία, όπου σπουδαίοι μουσικοί και ερμηνευτές διαφορετικών καταβολών συναντιούνται επί σκηνής χωρίς στεγανά, δημιουργώντας ζωντανά έναν διάλογο μουσικής, αυτοσχεδιασμού και πολιτιστικής ανταλλαγής.

Στην αθηναϊκή εκδοχή του JAMMJAM, ο διεθνούς φήμης τρομπετίστας και συνθέτης λιβανικής καταγωγής Ibrahim Maalouf, η καθηλωτική Μαρίνα Σάττι, το γυναικείο φωνητικό σύνολο CHÓRES, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, οι Μανώλης και Ανδρέας Καραντίνης, ο Πέτρος Κλαμπάνης, με guest τον Grammy-winning Desmond Child και μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη μουσική σύμπραξη, η οποία ξεσήκωσε το κοινό και ανέδειξε τη δύναμη της μουσικής ως παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας.

Υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου, το JAMMJAM Athens εξελίχθηκε σε μια γιορτή δημιουργικότητας, ελευθερίας έκφρασης και πολιτισμικού διαλόγου. Οι καλλιτέχνες συνδιαμόρφωσαν επί σκηνής ένα μοναδικό πρόγραμμα που γεννήθηκε μπροστά στα μάτια του κοινού, προσφέροντας μια εμπειρία που δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο ποτέ ξανά.

Η FRONTSTAGE Entertainment υπέγραψε μια άρτια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, συνδυάζοντας απόλυτο σεβασμό στον αρχαιολογικό χώρο με τεχνική αρτιότητα, κρυστάλλινο ήχο και υποδειγματική εκτέλεση. Το αποτέλεσμα ήταν μια οπτικοακουστική εμπειρία αντάξια της ιστορικότητας του χώρου και της διεθνούς απήχησης του θεσμού.

Το JAMMJAM Athens απέδειξε ότι η Αθήνα μπορεί να φιλοξενεί πολιτιστικά γεγονότα παγκόσμιας κλάσης, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες, κοινό και πολιτισμούς σε ένα σκηνικό μοναδικής συμβολικής και αισθητικής αξίας.

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ: CHÓRES υπό τη διεύθυνση της Ειρήνης Πατσέα, Desmond Child – Piano/Vox, Elmo Lovano – Drums, Ibrahim Maalouf – Τρομπέτα, Jay Kalo – Drums, Αλέκος Ρούπας – Κρουστά, Ανδρέας Καραντίνης – Μπουζούκι, Αντώνης Ανδρέου – Τρομπόνι, Γιάννης Δίσκος – Σαξόφωνο, Έλενα Λεώνη – Φωνή & Άρπα, Ερασμία Μαρκίδη – Φωνή, Ηλίας Μαντικός – Κανονάκι, Θανάσης Βασιλόπουλος – Κλαρίνο, Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος (Jinos) – Ηλεκτρικό Μπάσο, Κωστής Χριστοδούλου – Πιάνο/Πλήκτρα, Μανώλης Καραντίνης – Μπουζούκι, Μαρίνα Σάττι – Φωνή, Πέτρος Κλαμπάνης – Ακουστικό Μπάσο, Σωτήρης Ντούβας – Τύμπανα, Ταξιάρχης Γεωργούλης – Ούτι, Χρήστος Ζαντιώτης – Ηλεκτρική Κιθάρα

Θερμές ευχαριστίες στον Φοίβο.

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