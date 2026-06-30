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Μουσική 30.06.2026

Ανατροπή στην περιοδεία της Ariana Grande – Η ανακοίνωση που αιφνιδίασε τους fans

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Η Ariana Grande ανακοίνωσε την αναβολή 3 συναυλιών της περιοδείας «Eternal Sunshine Tour», βάζοντας σε προτεραιότητα την ποιότητα του show
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τρεις συναυλίες της Ariana Grande στην περιοδεία "Eternal Sunshine Tour" μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες.
  • Οι αλλαγές οφείλονται σε λόγους παραγωγής, με στόχο την ποιότητα και την ασφάλεια.
  • Τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για τις νέες ημερομηνίες.
  • Η περιοδεία συνοδεύει το νέο album της Ariana Grande και περιλαμβάνει εμφανίσεις σε ΗΠΑ, Καναδά και Λονδίνο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Απρόοπτη αλλαγή στο πρόγραμμα της Ariana Grande, καθώς η pop star ανακοίνωσε ότι τρεις από τις προγραμματισμένες συναυλίες της «Eternal Sunshine Tour» μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες. Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια μέσα από τα Instagram Stories, εξηγώντας πως η απόφαση πάρθηκε για λόγους που σχετίζονται με την παραγωγή της περιοδείας.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Συγκεκριμένα, η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Ιουλίου στο Barclays Center της Νέας Υόρκης θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 14 Ιουλίου. Παράλληλα, αλλάζουν ημερομηνία και οι δύο εμφανίσεις της στο TD Garden της Βοστώνης: η συναυλία της 22ας Ιουλίου μεταφέρεται στις 23 Ιουλίου, ενώ εκείνη της 24ης Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου.

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Η Ariana Grande εξήγησε πως η αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη, ώστε η παραγωγή της περιοδείας να παρουσιαστεί ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί, χωρίς να υπάρξει κανένας συμβιβασμός στην ποιότητα αλλά και στην ασφάλεια.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Στο μήνυμά της ανέφερε: «Λυπούμαστε πολύ για αυτές τις δυσάρεστες αλλαγές στο πρόγραμμα. Αυτή ήταν η καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή, καθώς αυτά τα ζητήματα που αφορούν την παραγωγή έγιναν τώρα γνωστά σε εμάς».

ariana grande_instagram stories (2)
https://www.instagram.com/arianagrande/

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι, πάνω απ’ όλα, η ασφάλεια, αλλά και να δείτε όλοι το show όπως ακριβώς προορίζεται να παρουσιαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας και ανυπομονώ να σας δω».

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η τραγουδίστρια ενημέρωσε επίσης πως όλα τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα ισχύσουν κανονικά για τις νέες ημερομηνίες, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από τους κατόχους τους.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η «Eternal Sunshine Tour», που συνοδεύει το έβδομο studio album της Ariana Grande, ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου από το Oakland της California και αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες περιοδείες της χρονιάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες εμφανίσεις σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η τραγουδίστρια θα ταξιδέψει επίσης στον Καναδά και στο Λονδίνο. Η αυλαία της περιοδείας αναμένεται να πέσει την 1η Σεπτεμβρίου με μια μεγάλη συναυλία στο O2 Arena του Λονδίνου.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες για την τραγουδίστρια και σε προσωπικό επίπεδο. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Crypto.com Arena στο Los Angeles, η Ariana Grande δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

ariana_grande
https://www.instagram.com/arianagrande/

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών ότι χώρισε από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Wicked», Ethan Slater, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης, ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά στο κοινό.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, είπε συγκινημένη: «Είναι τόσο συγκλονιστικό, με τον πιο όμορφο τρόπο». Το κοινό ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα, χαρίζοντας μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της μέχρι τώρα περιοδείας της.

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Ariana Grande μουσική περιοδεία ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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