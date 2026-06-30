«Δεν μπορώ να είμαι πάντα το ξυπόλητο κορίτσι»: Η Μαρίνα Σπανού αλλάζει «εποχή» και το παραδέχεται on camera

Η Μαρίνα Σπανού μιλά για τη ζωή, τη μουσική της και το «δεν μπορώ να είμαι πάντα έτσι» mood της σε μια εξομολογητική συνέντευξη

Με μια ματιά Η Μαρίνα Σπανού μίλησε στο podcast "Anestea The Podcast" για την πορεία της και την προσωπική της εξέλιξη.

Αναφέρθηκε στη δυσκολία της μετάβασης από μια απλή εικόνα σε μια αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Χαρακτήρισε τρομακτική τη μετάβαση, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να είναι για πάντα το "ξυπόλητο κορίτσι".

Τονίζει ότι η δύναμη βρίσκεται στην ευαλωτότητα και βιώνει μια φάση αλλαγής και βαθύτερης αυτογνωσίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρίνα Σπανού βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του podcast «Anestea The Podcast», σε μια συζήτηση με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο που κάλυψε όλη τη διαδρομή της μέχρι σήμερα, αλλά και πιο προσωπικές πτυχές της ζωής της.

Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για την πορεία της στη μουσική, τη σχέση της με τη δημοσιότητα από πολύ μικρή ηλικία, αλλά και για τη συνεχή αλλαγή που βιώνει καθώς εξελίσσεται καλλιτεχνικά και προσωπικά. Με ειλικρίνεια, αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η μετάβαση από μια πιο «απλή» εικόνα προς μια πιο αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική ταυτότητα.

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Σε απόσπασμα από το preview της συνέντευξης που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Μαρίνα Σπανού λέει χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλητο κορίτσι στο πεζοδρόμιο. Αυτή η μετάβαση είναι έως και τρομακτική μερικές φορές. Δεν χωράει σε κάποια ταμπέλα και σε κάποιο κόσμο. Μέσα από την ευαλωτότητά μας βρίσκουμε τη δύναμη. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη».

Η ίδια μιλά για μια φάση αλλαγής που, όπως φαίνεται, τη φέρνει αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, αλλά και με μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού της και της διαδρομής της στη μουσική σκηνή.

Η πλήρης συνέντευξη θα προβληθεί σήμερα, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει ακόμη καλύτερα τη Μαρίνα Σπανού και τη διαδρομή της μέχρι σήμερα.