Η Ηλιάνα Φωτίου στο Talk to Mad: «Δεν θέλω να χαλάσω ποτέ τον χαρακτήρα μου για τη δουλειά»

Με μια ματιά Η Ηλιάνα Φωτίου δεν θέλει να αλλάξει τον χαρακτήρα της για τη δουλειά, ακολουθώντας τη συμβουλή του πατέρα της.

Η αναγνώριση από τον κόσμο την κάνει να αισθάνεται ακόμα αμήχανα, παρόλο που είναι πλέον δημοφιλής.

Η συνεργασία με τον Φοίβο για την επανεκτέλεση τραγουδιού της Άντζελας Δημητρίου ήταν ένα όνειρο για εκείνη.

Ονειρεύεται επιτυχία, οικογένεια και ευτυχία στα επόμενα 15 χρόνια, ενώ έχει κρυφό ταλέντο στη ζωγραφική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα και γεμάτη ενέργεια συνέντευξη στην Αθηνά Κλήμη και την εκπομπή Talk To Mad, η Ηλιάνα Φωτίου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για την εκρηκτική φετινή της χρονιά, τη σχέση της με τα social media, τις δυσκολίες του επαγγέλματος και τα όνειρά της για το μέλλον. Με το χαμόγελο στα χείλη και την αυθεντικότητα που τη χαρακτηρίζει, η νεαρή καλλιτέχνιδα που μονοπώλησε το ενδιαφέρον του κοινού φέτος, αποκάλυψε πτυχές του χαρακτήρα της που δεν γνωρίζαμε.

Η Ηλιάνα στάθηκε ιδιαίτερα στο «buzz» που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά της φέτος, ειδικά μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο Lux μαζί με τον Γιώργο Κακοσαίο. Όταν η Αθηνά Κλήμη τη ρώτησε πώς διαχειρίζεται το γεγονός ότι έγινε το πρόσωπο των social media, η Ηλιάνα παραδέχτηκε με ειλικρίνεια: «Καθόλου δεν με πιέζει. Το μόνο που είναι ο χαρακτήρας μου λίγο έτσι περίεργος που με αγχώνει όταν θα πρέπει εγώ να ανεβάσω συνέχεια, να είμαι πολύ ενεργή σε αυτό. Αν έχω υλικό δεν έχω πρόβλημα, αλλά αν δεν έχω ψάχνομαι και καταπιέζομαι λίγο γιατί είμαι πάρα πολύ, είμαι πολύ ελεύθερη». Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι ακόμα και τώρα, παρά την αγάπη του κόσμου, δυσκολεύεται να πιστέψει ότι πλέον την αναγνωρίζουν στο δρόμο: «Στην αρχή έλεγα μάλλον κάτι λάθος έχουν κάνει. Λέω δεν είμαι, δεν… Ακόμα δηλαδή δεν το έχω στο μυαλό μου».

Η Annu στο Talk to Mad: «Σχεδόν όλα μου τα τραγούδια είναι κάπως προσωπικά βιώματα»

Παρά τη δυσκολία του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης, η Ηλιάνα παραμένει πιστή στις αρχές που της δίδαξε ο πατέρας της, τον οποίο υπεραγαπά και αναφέρει συχνά. Η συμβουλή του, που αποτελεί «φάρο» για εκείνη, είναι ξεκάθαρη:«Ότι πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και να μην χαλάσεις ποτέ τον χαρακτήρα σου επειδή είναι δύσκολη η δουλειά αυτή. Και μου λέει μην χαλάσεις ποτέ και μην κάνεις πίσω στα πιστεύω σου και στο ηθικό κομμάτι. Ποτέ».

Η ίδια, αν και είναι καλλιτέχνιδα, ομολογεί ότι δεν αισθάνεται «παιδί της νύχτας»: «Θέλω να ξυπνάω πρωί, θέλω να κάνω το γυμναστήριό μου, θέλω να τρέφομαι σωστά, θέλω να κάνω βόλτα το σκυλάκι μου. Αυτό το κάνω επειδή το αγαπάω πάρα πολύ». Παρόλα αυτά, τονίζει ότι πάνω στην πίστα νιώθει απόλυτα στον φυσικό της χώρο, καθώς το τραγούδι είναι αυτό που της δίνει ζωή.

Η συνεργασία με τον Φοίβο και η επανεκτέλεση της Άντζελας Δημητρίου

Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της φετινής της πορείας είναι η συνεργασία της με τον κορυφαίο συνθέτη Φοίβο για την επανεκτέλεση του τραγουδιού «Μη μας αγαπάς» της Άντζελας Δημητρίου. Η Ηλιάνα περιέγραψε τη στιγμή εκείνη με ενθουσιασμό: «Ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη. Λέω εντάξει, είναι το όνειρο. Πιστεύω είναι το όνειρο κάθε καλλιτέχνη. Είναι τεράστιος συνθέτης, δεν το συζητώ. Εμ, πάρα πολύ απλός, πάρα πολύ φιλικός. Κάναμε και πλάκα».

Σχετικά με το αν φοβήθηκε τη σύγκριση, η απάντησή της ήταν γεμάτη σεβασμό:«Όχι, δεν το σκέφτηκα. Ήμουν σίγουρη ότι θα πουν. Ήμουν σίγουρη γιατί είναι μια καλλιτέχνης σπουδαία. Δεν το συζητώ. Έχουμε μάθει να τραγουδάμε μέσα από την Άντζελα, αλλά πιστεύω ότι θα άρεσε και στην ίδια».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Ηλιάνα Φωτίου μοιράστηκε τις επιθυμίες της για τα επόμενα 15 χρόνια, θέτοντας προτεραιότητες που την κάνουν να ξεχωρίζει: «Να έχω κάνει αυτό που έχω ονειρευτεί, δηλαδή να έχω κάνει επιτυχία, να με ξέρει ο κόσμος, να με αγαπάει γι’ αυτό που κάνω, γι’ αυτό που θέλω. Ε, να έχω οικογένεια. Αυτά. Να είμαι ευτυχισμένη».

Μέσα από ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, μάθαμε και κάποιες πιο «ιδιαίτερες» πτυχές της, όπως ότι θα ήθελε να γίνει εγκληματολόγος αν δεν τραγουδούσε, ότι έχει κρυφό ταλέντο στη ζωγραφική και ότι, παραδόξως, ο μεγαλύτερός της φόβος είναι… οι αράχνες! Με όνειρα για συνεργασίες με «ιερά τέρατα» του τραγουδιού, όπως ο Πασχάλης Τερζής και ο Νότης Σφακιανάκης, η Ηλιάνα Φωτίου είναι αναμφίβολα μια καλλιτέχνιδα που έχει πολλά ακόμα να μας δείξει.