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Η Χρύσα Βαφειάδη στο Talk to Mad: «Η φυσικοθεραπεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη»

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Η Χρύσα Βαφειάδη σπάει τα ταμπού, απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα για την υγεία του σώματος και μας αποδεικνύει ότι η σωστή πληροφόρηση είναι η καλύτερη θεραπεία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η φυσικοθεραπεία είναι ανάγκη για πρόληψη και αποκατάσταση, όχι πολυτέλεια.
  • Η υγεία του πυελικού εδάφους αφορά άνδρες και γυναίκες, και η ενημέρωση είναι ελλιπής.
  • Η άσκηση κατά την εγκυμοσύνη, υπό καθοδήγηση, έχει πολλαπλά οφέλη.
  • Η Χρύσα Βαφειάδη τονίζει την ανάγκη για επιστημονική υπευθυνότητα στην ενημέρωση στα social media.
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Στο πλατό του «Talk to Mad», η Αθηνά Κλήμη υποδέχθηκε τη Χρύσα Βαφειάδη, μια γυναίκα που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ιδιότητα της φυσικοθεραπεύτριας με εκείνη του content creator στο Mad Viral. Με αφορμή την παρουσία της στην εκπομπή, η Χρύσα μοιράστηκε το πάθος της για την ορθή ενημέρωση του κοινού, καταρρίπτοντας μύθους για τη σωματική υγεία, τη διατροφή και την άσκηση, ενώ μας εισήγαγε στον κόσμο του πυελικού εδάφους και της προγεννητικής φυσικοθεραπείας.

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Η σχέση της Χρύσας με το ανθρώπινο σώμα ξεκίνησε από τα πρώτα της χρόνια, μέσω του πρωταθλητισμού στην ιππασία. Η εμπειρία της ως αθλήτρια στην Εθνική ομάδα ήταν αυτή που της δίδαξε την αξία της φυσικοθεραπείας όχι μόνο ως μέσο αποκατάστασης, αλλά κυρίως ως εργαλείο πρόληψης. «Δεν είναι πολυτέλεια η φυσικοθεραπεία, είναι ανάγκη και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και για πρόληψη, όχι μόνο αν τραυματιστείς», τονίζει η ίδια. Η μετέπειτα εξειδίκευσή της στο Λονδίνο ήταν εκείνη που της άνοιξε νέους ορίζοντες, μετατρέποντας το επάγγελμά της σε ένα αληθινό λειτούργημα.

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Τι είναι το Πυελικό Έδαφος και γιατί μας αφορά όλους

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αναλύει η Χρύσα, τόσο στο ιατρείο της όσο και στα social media, είναι η υγεία του πυελικού εδάφους. Πρόκειται για το μυϊκό σύστημα της λεκάνης που στηρίζει τα όργανα και είναι υπεύθυνο για κρίσιμες λειτουργίες του σώματος. «Υπάρχουν διάφορες παθήσεις, όπως είναι η ακράτεια ούρων που ο περισσότερος κόσμος μπορεί να γνωρίζει και δεν είναι μόνο στην εγκυμοσύνη ή στην τρίτη ηλικία… Υπάρχει πυελικός πόνος», εξηγεί. Η Χρύσα τονίζει ότι το πυελικό έδαφος δεν είναι «γυναικεία υπόθεση», καθώς αφορά και τους άντρες, ενώ η ίδια στράφηκε στην εξειδίκευση αυτή μετά από προσωπική εμπειρία τραυματισμού, θέλοντας να γεφυρώσει το κενό ενημέρωσης που υπάρχει στην Ελλάδα.

Η πρόκληση της έγκυρης ενημέρωσης στα social media

Στην εποχή του πλουραλισμού απόψεων στο διαδίκτυο, η Χρύσα Βαφειάδη υπογραμμίζει την ανάγκη για επιστημονική υπευθυνότητα. Παρατηρεί με προβληματισμό τη διασπορά λανθασμένων πληροφοριών από μη ειδικούς και δηλώνει: «Κανένας δεν είναι αλάνθαστος… Ωστόσο, όταν μιλάμε για κάποιο θέμα είναι πολύ σημαντικό να είμαστε καταρτισμένοι. Δηλαδή, όπως και εγώ δεν θα μιλήσω για ένα πρόβλημα καρδιολογικό, έτσι και κάποιος που δεν είναι φυσικοθεραπευτής, καλό είναι να μιλήσει για το θέμα που γνωρίζει». Για εκείνη, ο στόχος του περιεχομένου της δεν είναι ο ανταγωνισμός, αλλά η ομαδικότητα και η παροχή βοήθειας σε όσους αναζητούν λύσεις.

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Ως έγκυος και η ίδια, η Χρύσα καταρρίπτει τα ταμπού γύρω από τη γυμναστική κατά την κύηση, επισημαίνοντας ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι ασθένεια. «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει την άσκηση. Όχι μόνο ότι δεν επιτρέπεται, έχει πάρα πολλά οφέλη, από μυοσκελετικούς πόνους που μπορείς να προλάβεις μέχρι το διαβήτη κύησης, μέχρι τον πιο εύκολο τοκετό», αναφέρει χαρακτηριστικά. Πάντα υπό την καθοδήγηση γιατρού και εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτή, η άσκηση μπορεί να βελτιώσει δραστικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία της μέλλουσας μητέρας, λειτουργώντας ως ο απόλυτος σύμμαχος.

Το όραμα για το μέλλον

Κλείνοντας, η Χρύσα Βαφειάδη αποκαλύπτει τα σχέδιά της για το μέλλον, οραματιζόμενη ένα φυσικοθεραπευτήριο με ολιστική προσέγγιση που θα συνδυάζει τον βελονισμό, το θεραπευτικό πιλάτες και την εξειδικευμένη αποκατάσταση. Με την ευχή να μεταδώσει στο παιδί της τη σημασία της φροντίδας του εαυτού μας, υπενθυμίζει σε όλους μας: «Πρέπει να αγαπάμε το σώμα μας, να το φροντίζουμε, γιατί το σώμα μας είναι το σπίτι μας».

 

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Talk To Mad Χρύσα Βαφειάδη
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