Mad TV News 05.08.2026

«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Ο Γιάννης Φακίνος τραγούδησε πρώτη φορά το νέο του κομμάτι «Ραντεβού στο εκκλησάκι»

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Ο Γιάννης Φακίνος βρέθηκε στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» και παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Ραντεβού στο εκκλησάκι»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Φακίνος παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Ραντεβού στο εκκλησάκι» στην εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό».
  • Η εκπομπή περιλάμβανε επίσης μαγειρικό challenge, παρουσίαση viral trends και συνεντεύξεις.
  • Ο Φακίνος μίλησε για την περιοδεία του, δύο νέα άλμπουμ και παλαιότερες επιτυχίες του.
  • Ο τραγουδιστής εξέφρασε την επιθυμία του για διακοπές στη Νάξο, παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο του «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» στο MAD TV είχε τα πάντα: γέλιο, παιχνίδια, viral trends και μια μουσική στιγμή που δύσκολα θα ξεχάσουν οι τηλεθεατές. Οι Ανδρέας Ζωίτσας και Αθηνά Κλήμη υποδέχθηκαν τον Γιάννη Φακίνο, ο οποίος δεν έμεινε μόνο στις αποκαλύψεις, αλλά χάρισε και μια ξεχωριστή acoustic εμφάνιση με κιθάρα.

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Πριν από τη συνέντευξη, οι δύο παρουσιαστές δοκίμασαν τις… μαγειρικές τους ικανότητες στο Surprise Challenge Accepted, όπου κλήθηκαν να δημιουργήσουν την πιο καλοκαιρινή φρουτοσαλάτα. Με χιούμορ, πειράγματα και άφθονο αυτοσαρκασμό, το challenge εξελίχθηκε σε μία από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές του επεισοδίου. Παράλληλα, η συντάκτρια του MAD.GR, Μαρία Χατζηγιάννη, παρουσίασε το Madness Report Summer Edition, μιλώντας για το viral reverse hair styling και το νέο social trend που βάζει στο επίκεντρο τις φιλίες αντί για τα ζευγάρια στις καλοκαιρινές διακοπές.

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Το μεγάλο highlight της εκπομπής ήταν η συνέντευξη του Γιάννη Φακίνου, ο οποίος μίλησε για την περιοδεία του, τη δημιουργική περίοδο που διανύει και τα δύο νέα άλμπουμ που ετοιμάζει. Ο αγαπημένος δημιουργός αναφέρθηκε και στις επιτυχίες που έχει υπογράψει, όπως τα «Ο λογαριασμός», «Περαστική» και «Με γεια σου», αποκαλύπτοντας μικρές ιστορίες πίσω από τη δημιουργία τους, ενώ μίλησε και για τη σημασία της αυτοπεποίθησης στη δουλειά ενός δημιουργού.

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Η πρώτη παρουσίαση του νέου τραγουδιού

Ο Γιάννης Φακίνος πήρε την κιθάρα του και μετέτρεψε το πλατό σε καλοκαιρινή μουσική σκηνή. Εκτός από γνωστές επιτυχίες, παρουσίασε για πρώτη φορά ένα απόσπασμα από το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ραντεβού στο εκκλησάκι», ένα άκρως καλοκαιρινό και ερωτικό κομμάτι.

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Όπως αποκάλυψε, το τραγούδι μιλά για έναν παράνομο έρωτα που δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό, με τους δύο ήρωες να συναντιούνται κρυφά, αδιαφορώντας για το αν τελικά τους ανακαλύψουν. Η αποκλειστική αυτή πρώτη παρουσίαση ενθουσίασε τους παρουσιαστές, οι οποίοι χαρακτήρισαν το τραγούδι από τα πιο ρομαντικά του καλοκαιριού.

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Η μουσική διάθεση συνεχίστηκε με τον Ανδρέα Ζωίτσα να ανεβαίνει στο… μικρόφωνο και να τραγουδά μαζί με τον Γιάννη Φακίνο το «Ο λογαριασμός», χαρίζοντας μία απολαυστική και γεμάτη χιούμορ στιγμή. Οι ατάκες, τα γέλια και οι πειραγμοί ανάμεσα στους τρεις δημιούργησαν μια αυθεντικά καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

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Πριν αποχαιρετήσει το κοινό, ο Γιάννης Φακίνος αποκάλυψε πως θα ήθελε να βρει λίγο χρόνο για διακοπές στη Νάξο, όμως το φορτωμένο πρόγραμμα και οι μουσικές υποχρεώσεις του δύσκολα θα το επιτρέψουν. Με δύο νέα άλμπουμ στα σκαριά και μια απαιτητική σεζόν μπροστά του, όλα δείχνουν πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο μουσική.

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Αθηνά Κλίμη Ανδρέας Ζωίτσας Γιάννης Φακίνος Το κάνουμε καλοκαιρινό
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