Mad TV News 12.08.2026

«Δεν θα ξαναπήγαινα σε talent show»: Ο Γιάννης Γρόσης μιλά ανοιχτά στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

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Ο τραγουδιστής μίλησε για το νέο του τραγούδι, τις συνεργασίες του, τα social media, την τηλεόραση και τη ζωή ενός καλλιτέχνη πίσω από τα φώτα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το νέο τραγούδι «Γκόμενος» εκφράζει τον Γιάννη Γρόση 100%.
  • Η χημεία είναι απαραίτητη για συνεργασίες, ενώ ο Γιώργος Θεοφάνους χαρακτηρίζεται επαγγελματίας.
  • Η πανδημία ανέκοψε την πορεία του, αναγκάζοντάς τον να ξεκινήσει από το μηδέν.
  • Ο Γιάννης Γρόσης δεν θα ξαναπήγαινε σε talent show, αλλά θα εξέταζε ουσιαστικές τηλεοπτικές προτάσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιάννης Γρόσης βρέθηκε καλεσμένος στην καλοκαιρινή εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό» του MAD TV και μίλησε για τη μουσική του πορεία, τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, αλλά και όσα έχει ζήσει από τότε που έγινε γνωστός μέσα από το X Factor. Ο τραγουδιστής, που αυτή την περίοδο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με το νέο του τραγούδι «Γκόμενος», εμφανίστηκε ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, μιλώντας με ειλικρίνεια για τις συνεργασίες του, τα social media, την τηλεόραση και τη ζωή ενός καλλιτέχνη πίσω από τα φώτα της σκηνής.

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«Ο ”Γκόμενος” με αντιπροσωπεύει 100%»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο νέο του τραγούδι, εξηγώντας πως ήταν ένα κομμάτι που ήρθε στη ζωή του την κατάλληλη στιγμή και ταίριαξε απόλυτα με την κατάσταση που βίωνε τότε. «Ήταν ένα τραγούδι κομμένο και ραμμένο πάνω μου», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν ο «Γκόμενος» είναι το τραγούδι που τον εκφράζει περισσότερο αυτή την περίοδο, απάντησε χαρακτηριστικά: «Με αντιπροσωπεύει 100%». Όπως εξήγησε, όλα τα τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει συνδέονται με δικά του βιώματα, καθώς θεωρεί πως μόνο έτσι μπορεί ένας καλλιτέχνης να τα υποστηρίξει πραγματικά.

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«Αν δεν έχεις χημεία, δεν μπορείς να ανοιχτείς»

Ο Γιάννης Γρόσης μίλησε και για τις συνεργασίες του, τονίζοντας πως για εκείνον η καλή χημεία είναι απαραίτητη. «Προτιμώ σίγουρα να συνεργάζομαι με ανθρώπους με τους οποίους έχω μια χημεία, διότι αν δεν έχεις χημεία δεν μπορείς και να ανοιχτείς», ανέφερε. Ιδιαίτερα θερμά μίλησε και για τον Γιώργο Θεοφάνους, με τον οποίο συνεργάστηκε μετά το X Factor. «Πολύ ωραίος άνθρωπος ο κύριος Γιώργος. Αυστηρός μεν, αλλά επαγγελματίας δε», είπε, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους σημαντική εμπειρία.

Από το X Factor στην πανδημία: «Έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν»

Η περίοδος μετά το X Factor δεν ήταν εύκολη για τον τραγουδιστή, καθώς η πανδημία ανέκοψε απότομα την επαγγελματική του πορεία. «Πάνω στο ξεπέταγμά μου και εκεί που είχα ετοιμάσει κάποια πράγματα να κάνω επαγγελματικά, κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια», ανέφερε, εξηγώντας πως μετά την καραντίνα χρειάστηκε ουσιαστικά να ξεκινήσει ξανά. «Ό,τι push είχα εξαϋλώθηκε. Έπρεπε να πω από την αρχή, από το μηδέν ξανά», σημείωσε.

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«Τα social media είναι βοηθητικά και καταστροφικά»

Ο τραγουδιστής μίλησε με ειλικρίνεια και για τα social media, υποστηρίζοντας πως έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται τους καλλιτέχνες. «Είναι βοηθητικό και καταστροφικό», είπε, εξηγώντας πως η συνεχής έκθεση μειώνει τον μύθο γύρω από ένα πρόσωπο. Παράλληλα, χαρακτήρισε αρκετές από τις σημερινές viral επιτυχίες «πυροτέχνημα», καθώς θεωρεί πως δεν έχουν πάντα τη διάρκεια των μεγάλων τραγουδιών του παρελθόντος.

«Δεν θα ξαναπήγαινα σε talent show»

Ο Γιάννης Γρόσης μίλησε και για τη συμμετοχή του στο «Just the Two of Us» με την Έλενα Κόνστα, την οποία χαρακτήρισε μια πολύ όμορφη και διασκεδαστική εμπειρία. Ωστόσο, σε μια πιθανή επιστροφή σε talent show ήταν ξεκάθαρος: «Δεν θα ξαναπήγαινα. Το έκανα μια φορά, φτάνει». Αντίθετα, θα εξέταζε μια νέα τηλεοπτική πρόταση, εφόσον θα είχε ουσία και δεν θα γινόταν απλώς για το hype.

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Το απρόοπτο στο live: «Μου μπήκε το λουλούδι στο στόμα»

Από τη συζήτηση δεν έλειψε και ένα από τα πιο αστεία περιστατικά που έχει ζήσει πάνω στη σκηνή. Όπως αποκάλυψε, την ώρα που το κοινό πετούσε λουλούδια, ένα από αυτά κατέληξε στο στόμα του! «Μου μπήκε στο στόμα και δεν μπορούσα να τραγουδήσω», είπε γελώντας, περιγράφοντας ένα από τα πιο απρόοπτα περιστατικά της μέχρι σήμερα καριέρας του.

Καρπούζι, θάλασσα και… καθόλου κάμπινγκ

Το καλοκαίρι του Γιάννη Γρόση περιλαμβάνει πολύ καρπούζι και βουτιές στη θάλασσα με μάσκα αναπνευστήρα, καθώς του αρέσει να εξερευνά τον βυθό. Αυτό που δεν θα τον δεις να κάνει είναι κάμπινγκ. «Ποτέ στη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως προτιμά πιο άνετες διακοπές.

Με τη μουσική να παραμένει στο επίκεντρο και την Κύπρο να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, ο Γιάννης Γρόσης συνεχίζει την πορεία του, έχοντας πλέον ως βασικό του στόχο να δημιουργεί τραγούδια που τον εκφράζουν πραγματικά.

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Γιάννης Γρόσης Το κάνουμε καλοκαιρινό
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