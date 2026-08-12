Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα στο «King’s Landing»: Η καλοκαιρινή απόδραση στο Ντουμπρόβνικ

Το Ντουμπρόβνικ έγινε το σκηνικό της καλοκαιρινής τους απόδρασης, με το ζευγάρι να γεμίζει τις μπαταρίες του πριν από τη νέα απαιτητική σεζόν

Με μια ματιά Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα έκαναν καλοκαιρινές διακοπές στο Ντουμπρόβνικ με τα παιδιά τους.

Η πόλη του Ντουμπρόβνικ είναι γνωστή ως το King's Landing από τη σειρά "Game of Thrones".

Ο Ιορδανίδης ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι, κάνοντας χιουμοριστική αναφορά στη σειρά.

Το ζευγάρι απόλαυσε οικογενειακές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, όμορφες εικόνες και λίγη… δόση από Westeros, και ο Τάσος Ιορδανίδης με τη Θάλεια Ματίκα φαίνεται πως τα συνδύασαν όλα στο ταξίδι τους στην Κροατία. Το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε το Ντουμπρόβνικ για τις καλοκαιρινές του διακοπές, έχοντας μαζί τα παιδιά του, και βρέθηκε σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της χώρας, ο οποίος έχει συνδεθεί άρρηκτα με το «Game of Thrones».

Ο Τάσος Ιορδανίδης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους απόδραση, δίνοντας μάλιστα και μια χιουμοριστική πινελιά στην ανάρτησή του. «Ή αλλιώς, στο King’s Landing, κοντά στον Σιδερένιο Θρόνο, για να δω αν οι Λάνιστερ πληρώνουν πάντα τα χρέη τους», έγραψε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας μία από τις πιο γνωστές ατάκες της δημοφιλούς σειράς.

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Το Ντουμπρόβνικ, με τα επιβλητικά μεσαιωνικά τείχη, τα γραφικά σοκάκια και την ξεχωριστή αρχιτεκτονική του, αποτέλεσε μία από τις βασικές τοποθεσίες γυρισμάτων του «Game of Thrones». Η πόλη χρησιμοποιήθηκε για να «ζωντανέψει» το King’s Landing, την πρωτεύουσα των Επτά Βασιλείων, και μέχρι σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους fans της σειράς.

Για τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλεια Ματίκα, ωστόσο, το ταξίδι δεν είχε μόνο κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Το ζευγάρι θέλησε να απολαύσει μερικές ξέγνοιαστες ημέρες μαζί με τα παιδιά του, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Το Ντουμπρόβνικ προσφέρεται άλλωστε για μια τέτοια απόδραση, συνδυάζοντας ιστορία, φυσική ομορφιά και εντυπωσιακά τοπία. Αν είσαι και λάτρης του «Game of Thrones», η εμπειρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς περπατώντας στην παλιά πόλη μπορείς να αναγνωρίσεις σημεία που έχουν εμφανιστεί σε χαρακτηριστικές σκηνές της σειράς.

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα γεμίζουν, λοιπόν, τις μπαταρίες τους στην Κροατία, απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό παραμύθι. Και όπως φαίνεται από την ανάρτηση του ηθοποιού, ακόμη και στις διακοπές υπάρχει χώρος για λίγο… «Game of Thrones».

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