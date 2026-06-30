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Celeb News 30.06.2026

Σταμάτης Κραουνάκης για Κατερίνα Λιόλιου: «Τη λατρεύω, είμαι διαθέσιμος να συνεργαστούμε»

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Ο Σταμάτης Κραουνάκης εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Κατερίνα Λιόλιου και μίλησε για το ενδεχόμενο συνεργασίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σταμάτης Κραουνάκης εκφράζει θαυμασμό και αγάπη για την Κατερίνα Λιόλιου.
  • Ο συνθέτης δηλώνει διαθέσιμος για πιθανή συνεργασία με την τραγουδίστρια.
  • Ο Κραουνάκης εκφράζει προβληματισμό αν το ύφος του ταιριάζει στην καριέρα της Λιόλιου.
  • Η Λιόλιου έχει ερμηνεύσει επιτυχημένα τραγούδια του Κραουνάκη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα πιο θερμά του λόγια για την Κατερίνα Λιόλιου θέλησε να μοιραστεί ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος όχι μόνο εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη του για τη δημοφιλή τραγουδίστρια, αλλά άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας μαζί της.

https://www.instagram.com/stamatis_kraounakis/
https://www.instagram.com/stamatis_kraounakis/

Ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου, και, μεταξύ άλλων, κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα γενιά καλλιτεχνών. Όταν η συζήτηση έφτασε στην Κατερίνα Λιόλιου, δεν έκρυψε την εκτίμηση που τρέφει για εκείνη, τονίζοντας πως θα ήταν θετικός σε μια κοινή μουσική πορεία.

O Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τον Γιώργο Νταλάρα

Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε και έναν προβληματισμό, εξηγώντας πως δεν γνωρίζει αν το μουσικό ύφος που ο ίδιος θα μπορούσε να της προσφέρει ταιριάζει με τη διαδρομή που ακολουθεί σήμερα η τραγουδίστρια και με την καριέρα που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια.


Συγκεκριμένα δήλωσε: «Λατρεύω την Κατερίνα Λιόλιου, την αγαπώ πάρα πολύ. Πιθανώς και να συνεργαστώ μαζί της. Εγώ είμαι απολύτως διαθέσιμος, αυτό που θα της κάνω όμως εγώ θα της κάνει για την καριέρα που κάνει; Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση. Πάντως έχει πει κομμάτια και δικά μου. Λέει τη “Νύχτα”, είπε το “Διθέσιο” πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ το τραγούδι της, που λατρεύω, είναι “το δικό μας το σπίτι σε άλλον νοικιάστηκε”».

https://www.instagram.com/stamatis_kraounakis/
https://www.instagram.com/stamatis_kraounakis/

Μέσα από τα λόγια του έγινε φανερό πως ο Σταμάτης Κραουνάκης παρακολουθεί στενά την πορεία της Κατερίνας Λιόλιου, αναγνωρίζοντας τόσο τον τρόπο με τον οποίο έχει ερμηνεύσει δικά του τραγούδια όσο και τη δική της καλλιτεχνική εξέλιξη.

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Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επιβεβαιωμένη συνεργασία ανάμεσα στους δύο, η δημόσια τοποθέτησή του άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, κάτι που σίγουρα θα ενθουσιάσει τους θαυμαστές και των δύο καλλιτεχνών.

 

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ μουσική Σταμάτης Κραουνάκης
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