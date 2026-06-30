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Celeb World 30.06.2026

Dua Lipa – Callum Turner: Ρομαντικές στιγμές σε Ρώμη, Αμάλφι και Σικελία στο μήνα του μέλιτος

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Η Dua Lipa δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον μήνα του μέλιτος με τον Callum Turner στην Ιταλία, λίγο πριν τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa και ο Callum Turner απολαμβάνουν τον μήνα του μέλιτός τους στην Ιταλία, δημοσιεύοντας ρομαντικές φωτογραφίες.
  • Το ζευγάρι γιόρτασε τον γάμο του με πάρτι στη Σικελία και ακολούθησε ταξίδι στην Ιταλία.
  • Επισκέφθηκαν δημοφείς προορισμούς όπως Σικελία, Αμάλφι και Ρώμη.
  • Μετά τις διακοπές, θα εγκατασταθούν προσωρινά στις ΗΠΑ για επτά μήνες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του ηθοποιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa και ο Callum Turner φαίνεται πως διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του μήνα του μέλιτός τους στην Ιταλία. Η διάσημη pop star ανέβασε ακόμη μία σειρά από φωτογραφίες στα social media, χαρίζοντας στους θαυμαστές της εικόνες γεμάτες ρομαντισμό από τις διακοπές τους.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, γιόρτασε τον γάμο του με ένα τριήμερο πάρτι στο Παλέρμο της Σικελίας. Αμέσως μετά ξεκίνησε ένα ξεχωριστό ταξίδι στην Ιταλία, αφιερωμένο αποκλειστικά στους δυο τους.

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Στα νέα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Dua Lipa, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, χαλαροί και πιο ερωτευμένοι από ποτέ, απολαμβάνοντας κάθε στάση της ιταλικής τους απόδρασης. Η τραγουδίστρια έχει ήδη μοιραστεί αρκετές φωτογραφίες από το honeymoon τους, αποκαλύπτοντας πως το ταξίδι περιλάμβανε επισκέψεις σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, όπως η Σικελία, το Αμάλφι, η Ρώμη αλλά και άλλες περιοχές της Ιταλίας.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Ωστόσο, η επιστροφή τους σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από το τέλος των διακοπών τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Dua Lipa και ο Callum Turner ετοιμάζονται να εγκατασταθούν προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες για περίπου επτά μήνες, καθώς ο ηθοποιός πρόκειται να συμμετάσχει σε δύο σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Οι τελευταίες εικόνες από τη Ρώμη αποτυπώνουν το φινάλε αυτού του παραμυθένιου ταξιδιού. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι να αναχωρεί από το ξενοδοχείο του με μια εντυπωσιακή Porsche 911, έχοντας μαζί του δεκάδες πολυτελείς αποσκευές, αποτέλεσμα των πολλών σταθμών που περιλάμβανε ο μήνας του μέλιτός τους στην Ιταλία.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Μετά από ένα αξέχαστο honeymoon γεμάτο ρομαντικές στιγμές, το ζευγάρι αφήνει πίσω του την Ιταλία και ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

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Callum Turner dua lipa ΙΤΑΛΙΑ μήνας του μέλιτος
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